Proti demenci i mrtvici. Zdravější mozek přinese i cvičení jen o víkendu

I víkendové cvičební dávky jsou prospěšné. Není to znouzectnost, říkají studie.

Není to přitom první výzkum, který vystavil cvičení napěchovanému do dvou dnů v týdnu, nejčastěji právě víkendů, certifikát užitečnosti. Již rozsáhlá studie více než 350 tisíc lidí z roku 2022 prokázala, že „víkendoví bojovníci“ mají nižší riziko úmrtí ze všech důvodů. Letošní práce vyjevila, že i víkendová cvičení napomáhají hubnutí, studie z roku 2023 přiznala nárazovému cvičení přínos na srdeční zdraví.

Účinky nerovnoměrně rozložené tělesné aktivity na mozkovou kondici však zůstávaly neprozkoumané, poznamenává portál Medical Daily. Čínská studie vydaná magazínem Nature Aging se to rozhodla napravit. Potenciální zdravotní účinky víkendového cvičení na riziko demence, Parkinsonovy choroby a mrtvice, ale též depresí, bipolární poruchy a úzkosti přitom porovnávala nejen s kondicí těch, kdo si cvičení odpírají, ale též s efekty pravidelného cvičení.

Do tří skupin účastníky a účastnice, bylo jich více než 75 tisíc, rozdělila právě podle míry fyzické aktivity. Oddíl stoupenců pasivity si dopřával méně než 150 minut mírné nebo energické aktivity týdně. Víkendoví bojovníci onu porci zvládli, ale nejméně padesát procent jí napěchovali do jednoho nebo dvou dnů. Stoupenci pravidelných cvičení celkovou délku rozvrhli rovnoměrněji během týdne.

Průměrný věk sledovaných byl jednašedesát let, pětapadesát procent tvořily ženy. Čínští vědci je monitorovali po téměř osm a půl let, nespoléhali přitom jen na hlášení účastníků a účastnic svého výzkumu. Míru a rozložení jejich cvičení zaznamenávali akcelerometry. To dává jejich práci hodnověrnější charakter, jiné studie totiž spoléhají na subjektivní výpovědi svých respondentů a respondentek.

Neurologickou a psychickou kondici všech tří skupin sledoval vědecký tým díky přístupu do zdravotní dokumentace. Výsledky očistil od vlivu faktorů, jako bylo kouření, konzumace alkoholu, ale rovněž vysoký tlak, rakovina, cukrovka, zdůrazňuje portál The Conversation.

Hlavním cílem bylo zjistit, zda a jak prospívá mozku nepravidelné cvičení. Muži a ženy, kteří se s ním museli spokojit, přitom tvořili celých čtyřicet procent sledovaného vzorku výzkumu.