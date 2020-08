VIDEO: Praha žasla. Zažila velkolepý závod ve skocích do Vltavy

Sjeli se na ni naši nejlepší profesionální i amatérští skokani do vody, pro které připravila šestnáctimetrovou věž. Akce Cool Highjump Tour přivezla na pražskou Smíchovskou náplavku adrenalin, za nímž se o prázdninách fanoušci skoků do vody obvykle vypravují do lomu v Hřiměždicích.