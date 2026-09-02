Závěr srpna přinesl nové virální video zachycující nehodu sportovního člunu během závodů na přehradní nádrži Lake of the Ozarks (Jezero Ozarks) v Missouri na středozápadě Spojených států amerických.
Upravený člun závodního týmu Dirty Duck během třicátého osmého ročníku jednoho z nejdůležitějších amerických svátků rychlosti ztratil přítlak a odlepil se od vodní hladiny.
|
Vražednými rychlostmi překonával sebe. Při rekordní jízdě dohnal smrt
Na záznamu je vidět, že člun těsně po překonání cílové čáry v rychlosti 213 mil v hodině (343 kilometrů za hodinu) vyletěl do vzduchu a převrátil se dozadu. Na hladinu nejprve narazil zadní částí a poté na ni dnem dolů dopadl zpět.
Drastické rekordy
Posádka člunu, která vyvázla jen s „lehčími“ zraněními, může mluvit o štěstí. Pokusy o překonání rychlostního rekordu na vodní hladině patří mezi ty nejrizikovější. Guinnessovy světové rekordy zaznamenaly od roku 1930 třináct významných pokusů o překonání absolutního rychlostního rekordu. Tragicky podle organizace skončilo hned sedm z nich.
Přes riziko se nadšenci stále pokoušejí posouvat limity. Tým Dirty Duck má na kontě například předloňské překonání hranice dvou set mil za hodinu (322 kilometrů za hodinu) na jezeře Ozarks. Minulý rok pak laťku stanovil až na 215 mil za hodinu (346 kilometrů za hodinu).
Absolutní rekord nicméně platí už od října 1978, kdy Australan Ken Warby s člunem poháněným proudovým motorem dosáhl rychlosti 511 kilometrů za hodinu.
Podle vyjádření organizátora akce se hrozivě vypadající událost obešla bez vážných následků. „Kormidelník i strojník jsou oba v pořádku,“ napsal u příspěvku na sociální síti Facebook. Tým však zveřejnil, že posádka utrpěla pohmožděniny, kapitán si ze srážky navíc odnesl zlomeninu nohy.