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Závodní člun se při 340 km/h vznesl a udělal salto. Posádka přežila

Matouš Waller
  4:00aktualizováno  11:32
Velmi netradiční zážitek za sebou mají diváci závodů motorových člunů v americkém Missouri. Speciálně upravený závodní člun těsně po projetí cíle v rychlosti hodně přes 300 kilometrů za hodinu udělal salto a narazil do vodní hladiny. Událost jen zázrakem neskončila tragicky, posádka vyvázla s pohmožděninami a jednou zlomeninou.

Závěr srpna přinesl nové virální video zachycující nehodu sportovního člunu během závodů na přehradní nádrži Lake of the Ozarks (Jezero Ozarks) v Missouri na středozápadě Spojených států amerických.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Upravený člun závodního týmu Dirty Duck během třicátého osmého ročníku jednoho z nejdůležitějších amerických svátků rychlosti ztratil přítlak a odlepil se od vodní hladiny.

Vražednými rychlostmi překonával sebe. Při rekordní jízdě dohnal smrt

Na záznamu je vidět, že člun těsně po překonání cílové čáry v rychlosti 213 mil v hodině (343 kilometrů za hodinu) vyletěl do vzduchu a převrátil se dozadu. Na hladinu nejprve narazil zadní částí a poté na ni dnem dolů dopadl zpět.

Drastické rekordy

Posádka člunu, která vyvázla jen s „lehčími“ zraněními, může mluvit o štěstí. Pokusy o překonání rychlostního rekordu na vodní hladině patří mezi ty nejrizikovější. Guinnessovy světové rekordy zaznamenaly od roku 1930 třináct významných pokusů o překonání absolutního rychlostního rekordu. Tragicky podle organizace skončilo hned sedm z nich.

Přes riziko se nadšenci stále pokoušejí posouvat limity. Tým Dirty Duck má na kontě například předloňské překonání hranice dvou set mil za hodinu (322 kilometrů za hodinu) na jezeře Ozarks. Minulý rok pak laťku stanovil až na 215 mil za hodinu (346 kilometrů za hodinu).

Ken Warby a jeho podomácku vyrobený hydroplán Spirit of Australia. | foto: Facebook Australian National Maritime Museum﻿

Absolutní rekord nicméně platí už od října 1978, kdy Australan Ken Warby s člunem poháněným proudovým motorem dosáhl rychlosti 511 kilometrů za hodinu.

Podle vyjádření organizátora akce se hrozivě vypadající událost obešla bez vážných následků. „Kormidelník i strojník jsou oba v pořádku,“ napsal u příspěvku na sociální síti Facebook. Tým však zveřejnil, že posádka utrpěla pohmožděniny, kapitán si ze srážky navíc odnesl zlomeninu nohy.

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Závodní člun se při 340 km/h vznesl a udělal salto. Posádka přežila

Člun se při rychlosti přes 340 km/h převrátil ve vzduchu

Velmi netradiční zážitek za sebou mají diváci závodů motorových člunů v americkém Missouri. Speciálně upravený závodní člun těsně po projetí cíle v rychlosti hodně přes 300 kilometrů za hodinu udělal...

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