Kde sledovat Clash 12

Jediným způsobem, jak sledovat zápasy Clash 12 je zaplacením PPV přenosu na oficiálních stránkách Clashe. Diváci budou mít na výběr ze dvou možností

Basic PPV za 269 Kč - záznamy dostupné 24 hodin po akci, HD rozlišení

Premium PPV za 289 Kč - záznamy dostupné 7 dní po akci, Full HD rozlišení

A zkrátka nepřijdou ani fanoušci, kteří v sobotu nemohou sedět u obrazovky. Zápasy Clashe je možné sledovat i ve zpoplatněném záznamu.

Zákulisí soubojů a tiskové konference před jednotlivými galavečery pak fanoušci najdou i na oficiálním YouTube kanálu organizace Clash.

Fanoušci, kteří chtějí být akci skutečně blízko pak mohou vyrazit přímo do Bratislavy. Ticketportal zatím stále nabízí volné vstupenky v ceně od 29,90 po 319,90 eur.

Hlavní karta Clash 12

Zápas Kategorie Karlos Benda vs. Jaroslav Kotlár MMA Tomáš Križan vs. Tomáš Podhorný MMA Jaromír Soukup vs. Marek Valášek Gage box 4 × 2 min 12oz Hanka Gelnarová vs. Lucie Horváth Sedláčková MMA Michal Kotalík vs. Alexandr Cverna MMA Tadeáš Kuběnka vs. Yunus Yilmaz MMA Alex Zach vs. Adam Berger MMA Samir Margina vs. Jakub Jan Fedor MMA Josef Škop vs. Michal Zátorský Gage box 4oz Jan Rybka vs. Lukáš Bartoš MMA Patrik Hübler vs. René Blahovský MMA Peter Kuťka vs. Stanislav Lukeš MMA Ondřej Bihary vs. Jan Kokš Gage Box 4 × 2min 4oz Marián Zsemlye vs. Milardo MMA

Proč Clash of the Stars přišel o druhou půlku?

Organizace, která za sobotním galavečerem stojí, se původně jmenovala Clash of the Stars. Po deseti akcích ovšem přišel rebrand na Clash. Podle organizátorů bylo hlavním důvodem to, že původní název byl zbytečně dlouhý.