I varianta života po úrazu může být zajímavá, říká vozíčkář

Tuto otázku jste jistě dostal mnohokrát, ale přesto: Jak jste se vyrovnal s tím, že jste se coby aktivní člověk dostal na vozík?

Založil jsem spolek Cesta za snem. Od doby, co mám úraz, organizuji akce na podporu tělesně postižených. Důležité je, že jsou to akce určené pro každého a jsou připravené tak, aby to zvládli i tělesně postižení. To je ta integrace v pravém slova smyslu.

Heřman Volf Od dětství sportoval, plaval, dělal atletiku, lyžoval. Vážně se zranil v roce 2006 při nočním lyžování, už v roce 2009 však zakládá organizaci Cesta za snem.

Esquire Man 2019 – Sport O titul Esquire Man 2019 se Heřman Volf uchází v kategorii Sport. Zaměřuje se na sportovce, kteří se nepyšní jen skvělými výkony, ale též charakterem, houževnatostí, smyslem pro kolektiv, solidaritu, pomoc, spravedlnost. Spolu s ním byl nominací oceněn též pilot Martin Šonka a profesionální cyklista Zdeněk Štybar.

Jak se sportuje tělesně postiženému?

Já jsem se zlomil poměrně pozdě, asi v jednačtyřiceti. Jak se ke světu chováte před úrazem, tak se svět, který pak potřebujete daleko víc než ostatní lidé, chová po úrazu k vám.



Co to znamenalo ve vašem případě?

Od začátku jsem život bral hodně poctivě, vychoval mě vrcholový sport, dovedl mě k zodpovědnosti. Od úrazu se snažím být daleko opatrnější a mít vše pod kontrolou. Musím si také dávat větší pozor, protože tělo je zranitelnější. A protože sedím na vozíku, vím, co tělo dokáže a co může dělat, podle toho vymýšlím aktivity.



Jak může handicapovaným lidem pomoci sport?

Sport je berlička, která může zbořit bariéry mezi lidmi.

Co se ve vašem životě úrazem změnilo?

Před úrazem jsem to měl tak, že mi na sebe nezbývalo dost času. Vždycky jsem si říkal: Až dostavím barák, až rozjedu firmu, až… Takže jsem zjistil, že až znamená nikdy. Takovou událostí si člověk má asi něco uvědomit.

Máte někdy depresi?

Proč řešit něco, co nemohu změnit? Nevyrovnám se s tím nikdy, ale naučím se s tím žít. A ten život může být hezký. To je to, co dnes dělám. Dělám, co mě baví, a snažím se ukázat ostatním, že nová varianta jejich života může být taky zajímavá.



A soukromí?

Na soukromí moc času nemám, protože lidí, kteří potřebují pomoc, je hodně.

Potřeboval jste pomoc psychologa?

Pro mě byli psychology mí kamarádi. A zase platí, jak se chováte k lidem, tak se chovají lidé k vám. To se dá i zevšeobecnit: Buďme k sobě slušní.