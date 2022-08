Svět v roce 12 022: Budou lidé hloupější než dnes? Blahobyt může být hrozbou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Právě jste se přesunuli o 10 tisíc let vpřed. Co se na Zemi změnilo a co naopak přetrvalo z dávné doby třetího tisíciletí? Jak vypadají naši potomci? Podle paleoantropologa Johna Hawkse se i díky snadnějšímu životu zmenšil průměrný objem našeho mozku. Bude se i nadále zmenšovat? To se dozvíte v článku magazínu Víkend DNES.