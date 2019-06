Zabejčenost a síla. Díky tomu vyhráváme, říkají beachvolejbalistky

Říká se, že profesionální sport bolí. Co je teď ve vašem životě momentálně nejbolestivější?

Markéta: Tělo. S věkem bolí více fyzicky, po špatných výkonech bolí více psychicky.

Barbora: Stále ještě nejvíce bolí prohry a zklamání.

Kdybyste si před deseti lety mohly dát nějakou radu do života, co by to bylo?

Markéta: Everything is going to be ok… at the end. Všechno zkrátka dobře dopadne.

Barbora: Když budete tvrdě makat na sobě a chytnete se šance, která se nabízí, dosáhnete toho, co si od života přejete.

Kdybyste měly jmenovat jednu vlastnost, díky které jste lepší než ostatní, která by to byla?

Markéta: Zabejčenost.

Barbora: Síla.

Co máte jedna na druhé nejradši?

Markéta: Bezprostřednost a nekonfliktnost.

Barbora: Profesionálnost a humor.

Rada pro amatéry? Natočte se na video

Připomeňte si dvojici Kiki a Maki Perlami plážového volejbalu nebyly jen kvůli výtečné hře, na hřišti zářily i krásou. A nebyly jen sportovními partnerkami, patřily k sobě i lidsky. Přesto tým Kristýna Kolocová a Markéta Sluková, jemuž ale nikdo neřekl jinak než Kiki a Maki, skončil.

Beachvolejbal je dnes v Česku hodně oblíbený sport. Co si říkáte, když vidíte amatéry hrát?

Markéta: Sleduji je, zajímá mě, co a jak umí nebo neumí. Člověk má samozřejmě profesionální deformaci. Zároveň mě však hned napadne, jak je to skvělé. Pamatuji si ještě roky, kdy beachvolejbal zdaleka neměl takovou pozornost. A jsem strašně ráda, že jsme asi byly součástí jeho popularizace. Vykouzlí mi to vždycky úsměv na rtech.

Barbora: Jsem ráda, když vidím, že je v Praze nejen hodně beachvolejbalových kurtů a že je využívá stále víc lidí. Beachvolejbal je krásný sport. Užijete si srandu, pobavíte se a ještě si skvěle zasportujete. Zároveň spojuje lidi, kteří se navzájem hecují a podporují. Je pozitivní vidět, jak si lidé vezmou balon a jdou si zapinkat na koupaliště.

Co byste lidem poradily, aby se nezranili, aby se zlepšili?

Markéta: I když plážový volejbal vypadá jako válení se po písku, rozhodně je dobré se předem rozcvičit. Ještě více to platí například na dovolené, kdy si dáte dva drinky a pak si vyběhnete zahrát. Takový fyzický výkon může snadno skončit natažením nebo natržením svalu, ne-li něčím horším. A jak na rychlé zlepšení? Je dobré najít si svůj herní styl, aby vás to bavilo a neplynula z toho frustrace. Žena, která má 150 centimetrů, nemá jednoduše fyzické dispozice k tomu, aby vehementně smečovala. Stejně tak dvoumetrový chlap nezvládá tak dobře koordinaci, potřebuje hrát zase úplně něco jiného. Ideální je proto vědět, co vám jde. A to hrát.

Barbora: Jako prevence zranění je určitě důležitá příprava na pohyb. Já to vidím například na své mámě, která kdysi hrála volejbal. Kdyby si teď šla zapinkat, bolí ji rameno i nohy. Pro sport je zkrátka důležitá pohybová aktivita. I když se to u volejbalu nezdá, zapojuje se tam celý řetězec svalů, hrajeme jednou rukou ve výskoku, skáčeme téměř do dálky, těch pohybů je tam nespočet. Zapojuje se celé tělo a každý sval potřebuje mít funkčnost a aktivitu. Jakmile daný sval není aktivní, může dojít ke zranění. Nestačí jen přijít a rozkroutit rameno.

Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková Tým tvoří od roku 2015. V roce 2018 vyhrály dva turnaje světové série FIVB ve Vídni a Ostravě a dvakrát skončily na druhém místě, díky tomu se na chvíli ocitly na prvním místě světového žebříčku FIVB.

Jak se může průměrný amatér naučit lépe techniku? Doporučily byste osobního trenéra nebo třeba videa na YouTube?

Barbora: Obě dvě varianty rozhodně pomohou. Největší impuls však samozřejmě poskytne ten, kdo volejbal hrál a má zkušenosti, které zároveň dokáže předat dobře uchopitelným způsobem. Na mě osobně vždy nejvíce působilo, když mi lidé z venku řekli, co a jak, já si to sama zkusila a pak se zpětně dívala na svůj vlastní pohyb. Když se člověk vidí na videu, získá reálnou představu o tom, co bylo správně nebo co je naopak třeba dopilovat. Obzvláště pro amatéry jsou videa velmi dobrým vodítkem, které je může posunout dál.

Aby nám hráči neodcházeli do „šestek“

Jakou část tréninku máte nejraději? Kolik času například věnujete rozcvičce?

Markéta: S věkem a po zranění zabere rozcvičování bohužel více času než dříve. Aktuálně potřebuji dobrou půlhodinu. Mám ráda herní drily a akční věci. Nejméně oblíbená je pro mě statická část tréninku, kde se probírá taktika.

Barbora: Nejraději mám část se zábavnými hrami, To je většinou součástí rozcvičky. Simon nám připraví například hru, kdy hrajeme jednou rukou na krátké hřiště, a to pak přejde do dalšího cvičení. Jeto zpravidla nejjednodušší část tréninku. Nevadí mi však ani náročné fyzické tréninky v posilovně nebo běhání po kurtu.

Mluví se o tom, že české tréninkové metody jsou v řadě sportů, zejména u mládeže, pozadu za vyspělým světem. Souhlasíte s tím?

Markéta: Posledních deset let mě trénuje můj manžel Simon, není Čech, a tak popravdě ani nevím, jak se to trénuje u nás. Myslím však, že je vidět rozvoj. Některé věci zkrátka trvají déle. Spousta informací je v angličtině, neboť beachvolejbal není český sport. Člověk tak musí chodit na různé semináře, cizí weby nebo studovat knihy. To samé platí i u mládeže. Nicméně jsme na dobré cestě, i když s Amerikou nebo Německem, kde je sportovní věda vepředu, se srovnávat nemůžeme.

Co by beachvolejbalu prospělo?

Markéta: Chce to asi více struktury. V posledních letech se hledá, zda je možné rovnou začít beachvolejbalem a nezačínat šestkovým volejbalem. Názory se pořád různí. Až se vše sjednotí, bude využit potenciál dělat u nás beachvolejbal na profesionální, světové úrovni. Jen to uchopit správně, aby talentovaní hráči neodcházeli zpět do šestek.

Jak vypadá váš jídelníček? Co například alkohol, dáte si někdy pivo, víno?

Markéta: Alkohol není na regeneraci úplně ideální. Během náročné části přípravy nebo turnaje bych si alkohol nedala. Na druhou stranu psychická pohoda je pro regeneraci důležitější než hodina spánku navíc. A pokud k ní přispěje sklenička vína u dobré večeře, proč ne. Důležité je to mít srovnané a být spokojený se svým životním stylem. Odříkat si alkohol, čokoládu, dobrý steak? Osobně se snažím jít zlatou střední cestou. Na rozdíl od některých sportovců mám výhodu, že nemám žádné intolerance nebo alergie.

Barbora: Ani jedna nejsme z těch, které by v sezóně chodily oslavovat nebo zapíjet prohry do němoty. Občas si dáme skleničku vína, ale v sezóně je to spíše zřídka. Po sezóně si samozřejmě můžeme trochu odlehčit. Co se týče stravy, mám ráda všechny možné zdravé věci, ale samozřejmě si neodpustím jednou za čas hamburger. Ideálně po nějakém výkonu na potěšení, aby si člověk neodpíral úplně všechno. Nemáme zdaleka tak přísný režim jako například fitnessáci nebo boxeři, ale musíme se hlídat, abychom denně nejedly knedlíky s kachnou a nezajídaly je dezertem.