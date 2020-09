Copak je to za vojáka? Reportér si na vlastní kůži vyzkoušel armádní výcvik

Výcvik pro zvědavou veřejnost začíná. Nejprve se rozdělíme do družstev. Mým velitelem se stává rotný Navrátil. V družstvu je nás pět mužů a dvě ženy. Dělám si mezi nimi menší průzkum, protože cvičení je přítomen jak náborář do armády, tak voják, který má na starosti vstup do aktivních záloh. Z našeho družstva jedna žena přemýšlí o členství v aktivní záloze a hned tři muži zvažují, že se stanou přímo vojáky z povolání.