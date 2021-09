Kouzla magie výšek. Pocity nepřejícnosti už do sportu netahám, říká slacklinerka

Anička Hanuš Kuchařová nechodí jenom po zemi, ale také po lajně, pružné pásce natažené třeba mezi dvěma kopci. Jak se k tomu dostala a co jí to dává? „Časem jsem přestala s ostatními soutěžit. A přineslo mi to mnohem víc radosti,“ říká nejznámější česká slacklinerka.