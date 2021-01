Kdy jste poprvé zkusila chodit po lajně?

V roce 2008, tehdy jsem už hodně lezla po skalách a v lezecké komunitě byl slacklining poměrně rozšířený. Zkoušela jsem to tenkrát jeden celý den, a když jsem za tu celou dobu neudělala více než dva kroky, usoudila jsem, že nemám balanc, že je to hloupost a že to v životě dělat nebudu.