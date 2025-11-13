Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let

Prospívá zdraví, bezpochyby. Jenže ohledně přesnějšího určení přínosů chůze panuje stále nejasnost. Často opakované tvrzení o potřebě ujít denně deset tisíc kroků bylo mnohokrát zpochybněno. Aktuální studie otázku prověřovala pečlivě, účastníky sledovala čtrnáct let.
Na úvod připomeňme, že imperativ deseti tisíc kroků je skutečně mytický. Víme navíc docela přesně, jak vznikl – je výsledkem chytrého marketingu. Váže se k produktu japonské firmy Yamasa Tokei, která se v roce 1964 pokusila zúročit ohlas japonských olympijských her prodejem krokoměru. Na trh přístroj uvedla pod chytlavým názvem, číslovka 10 000 napsaná japonskými znaky přitom připomíná postavu v chůzi. Mělo to nápad, vtip, linku.

Snad i proto se ono číslo na chůzi pro zdraví nalepilo. I když pochodovalo na vodě. „Je to náhodná cifra,“ líčil ve videu pro Big Think evoluční biolog Daniel Lieberman z Harvardovy univerzity. „Chytlavý slogan, bez jakéhokoli vědeckého základu,“ usmívá se v rozhovoru pro Scientific American jeho harvardská kolegyně I-Min Lee.

Již dlouho proto výzkumy splácejí dluh a japonský marketing dohánějí. Práce z magazínu Nature Medicine se k nim přidává s pečlivou studií. Zahrnula do ní téměř tři stovky mužů a žen ve věku od padesáti do devadesáti let. V době, kdy do výzkumu vstoupili, netrpěl nikdo z nich kognitivními poruchami.

Po následujících čtrnáct let vědci zaznamenávali kondici jejich mozků s pomocí skenů, prověřovali je paměťovými testy a s pomocí krokoměrů sledovali, kolik toho denně ujdou.

„Výsledky osvětlují, proč někteří lidé, kteří nastoupili, jak se zdá, cestu k Alzheimerově nemoci, nepodstupují takový kognitivní úpadek jako jiní,“ uvádí závěry práce vedoucí studie Jasmeer Chhatwal z bostonské instituce Mass General Brigham.



