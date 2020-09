Peklo i krása v oblacích. Reportér si vyzkoušel let se vzdušnými akrobaty

12:00

Znáte ten pocit? Něco jste prožili a právě to prožíváte znovu. Déjà vu. Najednou je vám jasné, co bude následovat. Můj mozek si vybavuje, že to nebude příjemné. Naopak to bude strašné. A taky skvělé. Je to jenom na vás. Budete se s tím muset poprat. Překonat strach.