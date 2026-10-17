Čtyři letadla letící v těsné formaci, prudké zatáčky, rotace a manévry, při kterých rozhodují přesnost a vzájemná důvěra. Pro diváky je akrobatická show především dechberoucí podívanou. Pro piloty představuje soustředěnou práci, v níž musí každý pohyb přesně odpovídat tomu, co se děje kolem nich.
Česká akrobatická skupina, která se nově představuje jako Red Bull Aerobatic Team, má za sebou desetiletí zkušeností a vystoupení na leteckých dnech i velkých akcích po celém světě. Její program se přitom neustále vyvíjí. Piloti hledají nové možnosti, jak své vystoupení posouvat, aniž by ztratili sehranost.
„Řekl bych, že je to kontinuální vývoj, který probíhá už od roku 1996, kdy skupina vznikla. Tehdy se začalo něco budovat a od té doby na tom neustále stavíme,“ vysvětluje Stanislav Čejka, vedoucí letky Red Bull Aerobatic Teamu.
Nový prvek: výkrut do kruhu
Jednou z cest, jak sestavu posouvat dál, je zařazování nových akrobatických prvků. Jejich příprava však neznamená, že by piloti každý rok začínali znovu a učili se kompletně nový program.
„Neděláme to tak, že bychom každou sezonu měli úplně jinou sestavu. Přidáme třeba nový prvek a sestavu trochu upravíme,“ popisuje Čejka.
Na začátku sezony si piloti procvičí jednotlivé manévry a následně je skládají do celku. Díky dlouholetým zkušenostem už mají základní sestavu natolik zažitou, že se mohou soustředit především na nové prvky a dílčí změny.
Příkladem náročnějšího manévru jsou výkruty do kruhu, které kombinují rotaci letadla kolem jeho podélné osy se zatáčkou. Letoun během výkrutu mění svou polohu a současně směr letu.
„Výkrut je rotace letadla podél jeho podélné osy. Letadlo se otočí přes nožový let kabinou dolů a zase zpátky nahoru. Zatáčka je standardní, ale problém je v tom, že se v trojrozměrném prostoru kombinuje spousta rotací a zatáček. Takže to samo o sobě není jednoduchý prvek,“ vysvětluje pilot.
Ještě náročnější je provádět takové manévry ve skupině. Každý pilot musí zvládnout vlastní let a současně přesně držet pozici vůči ostatním letounům.
„Výkrut létáme ve skupině, což je unikát. V podstatě nevím o jiné skupině, která by dokázala letět celý řízený výkrut. A teď jsme to zkombinovali ještě se zatáčkou, takže během výkrutu měníme směr letu,“ dodává Čejka.
Když tělo musí zvládnout přetížení 10 G
Akrobatické létání není náročné jen na pilotní dovednosti. Výraznou roli hraje také fyzická odolnost. Při přetížení atakující hodnotu 10 G působí na tělo síly odpovídající desetinásobku běžného gravitačního zrychlení. Pilot musí zvládnout nejen samotný manévr, ale také fyziologické reakce organismu.
Podle Čejky se odolnost vůči přetížení mezi lidmi výrazně liší. Roli hraje individuální fyziologie i tělesná stavba. Univerzální návod, jak se na přetížení připravit, neexistuje. „Na přetížení se moc připravit nedá. Tělo si to musí vybudovat v podstatě samo. Jedna věc je fyziologie každého člověka. Někdo je odolnější, někdo méně odolný,“ říká.
Určitou roli hraje také samotná zkušenost s létáním. Tělo si na zátěž postupně zvyká, pilot se učí lépe pracovat se svými silami a získává jistotu při zvládání jednotlivých manévrů.
Důležitou technikou je takzvaný Anti-G Straining Maneuver (AGSM), který pomáhá omezit odliv krve z mozku při přetížení. Pilot při něm zatíná svaly lýtek, stehen, hýždí a břicha a současně kontroluje dýchání.
„Zatnou se lýtka, stehna, zadek, břicho a ještě se do toho vydechuje,“ popisuje Čejka princip techniky.
Ve vojenských stíhačkách se používají také speciální anti-G kalhoty a vesty, které se při přetížení nafukují a pomáhají omezovat přesun krve do dolních částí těla. Akrobatická letadla týmu takové vybavení nemají, piloti proto musejí spoléhat především na vlastní fyzickou odolnost, techniku a zkušenosti.
Nouzové situace? Rozhoduje příprava
Při pohledu na akrobatickou show se může zdát, že pilot musí během každého manévru improvizovat. Ve skutečnosti je důležitou součástí létání důkladná příprava a znalost postupů pro případ, že se něco nepovede podle plánu.
Čejka se během své kariéry setkal i s nouzovými situacemi. Neznamenaly však automaticky okamžik, kdy by měl pocit, že situaci nedokáže zvládnout. „Samozřejmě se vyskytly nouzové situace nebo kritické momenty. Na ty se však člověk připravuje předem tím, že zná nouzové postupy,“ vysvětluje.
Piloti se učí, jak reagovat na různé typy problémů. V případě potřeby mohou využít také příručky a kontrolní seznamy, které jim pomáhají při řešení méně závažných závad.
„V jakémkoli letadle by měl mít člověk v hlavě základní nouzové postupy. U méně závažných problémů může využít příručku nebo checklisty,“ dodává.
U skupinové akrobacie je navíc zásadní, aby každý pilot myslel nejen na vlastní letoun, ale i na ostatní členy formace. Bezpečnost a vzájemná důvěra jsou proto stejně důležité jako technická dokonalost jednotlivých prvků.
Sestava se přizpůsobuje i místu
Ačkoli tým létá během sezony převážně stejný program, neznamená to, že každé vystoupení probíhá za totožných podmínek. Významnou roli hraje prostředí, ve kterém se show odehrává. „Rozdíl nastává, když létáme v prostředí, kde sestavu nemůžeme předvést. To znamená, že je omezený prostor, například v údolí,“ říká Čejka.
Jako příklad uvádí italské Trento, kde se za letištěm nacházejí hory, nebo švýcarský Mollis, kde je v blízkosti dráhy skalní stěna. V některých lokalitách nelze bezpečně provádět kolmé části sestavy.
„Jako vedoucí skupiny rozhoduji, jak sestavu na dané lokalitě upravíme. Jinak je sestava v podstatě stejná, známe ji už léta a modifikace jsou tak malé, že ji nemusíme znovu kreslit,“ vysvětluje.
Právě dlouhodobá zkušenost umožňuje pilotům zachovat charakteristický rukopis skupiny a současně reagovat na podmínky jednotlivých vystoupení.
Patnáct až dvacet vystoupení napříč Evropou
Uplynulá sezona se pro české akrobaty nesla především ve znamení cestování a vystoupení na tradičních evropských akcích. Podle Stanislava Čejky absolvoval tým přibližně patnáct až dvacet vystoupení a dalších akcí.
„Řekl bych, že počet vystoupení byl průměrný. Měli jsme přibližně patnáct až dvacet vystoupení nebo akcí. Na některých akcích se samozřejmě létá i vícekrát,“ hodnotí sezonu Čejka.
Tým se během ní představil v různých evropských zemích, od Francie a Itálie přes Polsko až po Slovensko a Maďarsko. Právě tato vystoupení jsou pro skupinu příležitostí předvést svůj program před různorodým publikem a pokračovat v rozvíjení sestavy.
Nové jméno, dlouhá tradice
Red Bull Aerobatic Team navazuje na historii české skupinové akrobacie, jejíž kořeny sahají do Chrudimi přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Po nucené přestávce se skupina vrátila do vzduchu v roce 1990 a v devadesátých letech vystupovala pod názvem SKY BOX. V roce 2000 začala další etapa pod jménem Flying Bulls Aerobatic Team.
Za dobu svého působení se čeští piloti představili na významných leteckých show, závodech Formule 1 i dalších velkých akcích po celém světě. Mezi jejich mimořádné počiny patří průlet jeskyní Tianmen v Číně nebo skupinový akrobatický manévr kolem železničního mostu Mala Rijeka v Černé Hoře.
Současnou čtveřici tvoří Stanislav Čejka, Jan Tvrdík, Jan Rudzinskyj a Martin Špaček. Létají na čtyřech speciálně upravených letounech XA42 XtremeAir s výkonem 315 koní a maximální rychlostí až 420 kilometrů za hodinu. Během jednoho vystoupení předvedou přibližně 38 akrobatických prvků a nalétají až 70 kilometrů.
Změna názvu představuje další kapitolu týmu, jehož kvality stojí na dlouholeté zkušenosti, technické náročnosti a důvěře mezi piloty. Jak ale naznačuje Čejka, základem není každou sezonu všechno měnit, nýbrž postupně rozvíjet to, co už skupina umí.
A právě v tom spočívá podstata akrobatického létání: za několika minutami efektní show se skrývají roky tréninku, přesná příprava a schopnost zvládnout situace, ve kterých musí každý pohyb dávat smysl.