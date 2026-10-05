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Začal týden Nobelových cen. Pozornost poutá kategorie za mír, kvůli Trumpovi

Matouš Waller
  13:12
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nobelova cena
Nobelova medaile vystavená v New Yorku. (8. prosince 2020)
Prázdná židle s diplomem za mír pro Narges Mohammadiovou během předávání...
Nobelovu cenu míru za svou matku Mariu Corina Machadovou v Oslu převzala její...
11 fotografií
Nejvyšším vyznamenáním na poli vědy a techniky, stejně jako v oblasti zásluh o rozvoj lidstva, je Nobelova cena udělovaná v celkem šesti kategoriích. Laureáty, jež vždy v říjnu vyhlašuje několik švédských a norských institucí, se vyjma věhlasu mohou těšit i na medaili, diplom a milionovou odměnu. Slavnostní předání ocenění každoročně připadá na prosinec.

Nobelovou cenou, nesoucí jméno švédského chemika a vynálezce Alfreda Nobela, jsou významné osobnosti oceňovány v šesti odlišných oblastech lidské činnosti. Za tu nejvýznamnější bývá zpravidla označována Nobelova cena za mír.

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Podoba ocenění je ve všech kategoriích identická – laureáti na ceremonii získají zlatou medaili s vyobrazením Alfreda Nobela na líci a diplom. K výhře náleží také nárok na finanční odměnu, který byl pro letošek stanoven na 12 milionů švédských korun (více než 26 milionů korun).

Udělovat se začala v roce 1901 na základě Nobelovy závěti – v ní rovněž uvedl, že prostředky mají putovat z jeho pozůstalosti.

Ilustrační snímek
Nobelova cena
Nobelova medaile vystavená v New Yorku. (8. prosince 2020)
Prázdná židle s diplomem za mír pro Narges Mohammadiovou během předávání Nobelovy ceny za mír pro rok 2023 na radnici v Oslu. (10. prosince 2023)
11 fotografií

Kdo vybírá laureáty Nobelovy ceny

Vítěze mezi stovkami nominovaných každoročně vybírají přední švédské a norské instituce. Cena může v každé kategorii putovat k jedinému oceněnému, ale může se také rozdělit až mezi tři osoby – například pokud jde o týmový objev.

Na každý den připadne vyhlášení jedné kategorie, oznámení laureátů tedy zabere celý týden. V roce 2026 přijde vyhlášení prvního laureáta v pondělí 5. října 2026, jméno posledního se svět dozví přesně o týden později.

Harmonogram vyhlášení Nobelových cen pro rok 2026
OblastDatumUděluje
Fyziologie a lékařstvípondělí 5. říjnaNobelovo shromáždění na Karolinském institutu
Fyzikaúterý 6. říjnaKrálovská švédská akademie věd
Chemiestředa 7. říjnaKrálovská švédská akademie věd
Literaturačtvrtek 8. říjnaŠvédská akademie
Mírpátek 9. říjnaNorský Nobelův výbor
Ekonomiepondělí 12. říjnaKrálovská švédská akademie věd

Jména nominovaných nejsou veřejně známá, celý proces podléhá utajení, všechna jména, která se tedy v předstihu objeví, jsou jen odhady. Například jen adeptů na Nobelovu cenu míru je letos 287, jak už v dubnu oznámil Norský Nobelův institut.

Laureáti Nobelových cen 2026

Nominace jsou přísně tajné a žádný rok se tak neobejde bez spekulací. Nezbývá však než počkat na oficiální vyhlášení, neboť ne vždy se analytici trefí.

Říjnové datum vyhlášení ovšem kvůli vysoké míře utajení není zároveň datem předání ocenění. Slavnostní ceremoniál se koná vždy až 10. prosince – na výročí úmrtí Alfreda Nobela, od kterého v roce 2026 uplyne 130 let.

Tak jak se liší instituce, které Nobelovy ceny vyhlašují, liší se i místa předání (ač datum je vždy stejné). Většinu cen – za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a ekonomii – laureáti obdrží během ceremoniálu ve Stockholmské koncertní síni.

Jedinou výjimkou je „norská“ Nobelova cena za mír, předávaná na radnici v Oslu.

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Čeští nositelé Nobelovy ceny

Od roku 1901 do loňska si cenu odneslo 990 lidí a 28 organizací. Mezi Čechy jsou zatím dva nositelé Nobelovy ceny:

  • Přírodovědec Jaroslav Heyrovský, který v roce 1959 získal Nobelovu cenu za chemii. Královská švédská akademie věd ocenila objev a rozvoj polarografie.
  • Spisovatel Jaroslav Seifert získal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie vyzdvihla jeho poezii, „která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti.“

Vyjma dvou „hlavních“ laureátů pocházejí z českých zemí ještě čtyři další nositelé – spisovatelka Bertha von Suttner (za mír v roce 1905), biochemici a manželé Carl Ferdinand Cori a Gerty Coriová (za fyziologii a lékařství v roce 1947) a Peter Grünberg (za fyziku v roce 2007).

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