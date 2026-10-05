Nobelovou cenou, nesoucí jméno švédského chemika a vynálezce Alfreda Nobela, jsou významné osobnosti oceňovány v šesti odlišných oblastech lidské činnosti. Za tu nejvýznamnější bývá zpravidla označována Nobelova cena za mír.
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Podoba ocenění je ve všech kategoriích identická – laureáti na ceremonii získají zlatou medaili s vyobrazením Alfreda Nobela na líci a diplom. K výhře náleží také nárok na finanční odměnu, který byl pro letošek stanoven na 12 milionů švédských korun (více než 26 milionů korun).
Udělovat se začala v roce 1901 na základě Nobelovy závěti – v ní rovněž uvedl, že prostředky mají putovat z jeho pozůstalosti.
Kdo vybírá laureáty Nobelovy ceny
Vítěze mezi stovkami nominovaných každoročně vybírají přední švédské a norské instituce. Cena může v každé kategorii putovat k jedinému oceněnému, ale může se také rozdělit až mezi tři osoby – například pokud jde o týmový objev.
Na každý den připadne vyhlášení jedné kategorie, oznámení laureátů tedy zabere celý týden. V roce 2026 přijde vyhlášení prvního laureáta v pondělí 5. října 2026, jméno posledního se svět dozví přesně o týden později.
|Oblast
|Datum
|Uděluje
|Fyziologie a lékařství
|pondělí 5. října
|Nobelovo shromáždění na Karolinském institutu
|Fyzika
|úterý 6. října
|Královská švédská akademie věd
|Chemie
|středa 7. října
|Královská švédská akademie věd
|Literatura
|čtvrtek 8. října
|Švédská akademie
|Mír
|pátek 9. října
|Norský Nobelův výbor
|Ekonomie
|pondělí 12. října
|Královská švédská akademie věd
Jména nominovaných nejsou veřejně známá, celý proces podléhá utajení, všechna jména, která se tedy v předstihu objeví, jsou jen odhady. Například jen adeptů na Nobelovu cenu míru je letos 287, jak už v dubnu oznámil Norský Nobelův institut.
Laureáti Nobelových cen 2026
Nominace jsou přísně tajné a žádný rok se tak neobejde bez spekulací. Nezbývá však než počkat na oficiální vyhlášení, neboť ne vždy se analytici trefí.
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Říjnové datum vyhlášení ovšem kvůli vysoké míře utajení není zároveň datem předání ocenění. Slavnostní ceremoniál se koná vždy až 10. prosince – na výročí úmrtí Alfreda Nobela, od kterého v roce 2026 uplyne 130 let.
Tak jak se liší instituce, které Nobelovy ceny vyhlašují, liší se i místa předání (ač datum je vždy stejné). Většinu cen – za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a ekonomii – laureáti obdrží během ceremoniálu ve Stockholmské koncertní síni.
Jedinou výjimkou je „norská“ Nobelova cena za mír, předávaná na radnici v Oslu.
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Čeští nositelé Nobelovy ceny
Od roku 1901 do loňska si cenu odneslo 990 lidí a 28 organizací. Mezi Čechy jsou zatím dva nositelé Nobelovy ceny:
- Přírodovědec Jaroslav Heyrovský, který v roce 1959 získal Nobelovu cenu za chemii. Královská švédská akademie věd ocenila objev a rozvoj polarografie.
- Spisovatel Jaroslav Seifert získal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie vyzdvihla jeho poezii, „která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti.“
Vyjma dvou „hlavních“ laureátů pocházejí z českých zemí ještě čtyři další nositelé – spisovatelka Bertha von Suttner (za mír v roce 1905), biochemici a manželé Carl Ferdinand Cori a Gerty Coriová (za fyziologii a lékařství v roce 1947) a Peter Grünberg (za fyziku v roce 2007).