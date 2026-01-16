Vánoční prázdniny 2026/2027 budou kratší. Kdy začnou?

Tereza Hrabinová
  12:48
Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 budou patřit k nejkratším za poslední roky. Děti budou mít volno 12 dní. Je to citelně méně, než kolik volna bylo v roce 2025. Ale následující dva roky budou vánoční prázdniny ještě o den kratší. Pokud je ředitelé neprodlouží ředitelským volnem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Unsplash

Vánoční prázdniny nebudou tak dlouhé jako v roce 2025, kdy zahrnovaly tři víkendy. V roce 2026 začínají vánoční prázdniny ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027.

Vánoční prázdniny
RokTermínPočet dnů
2025sobota 20. 12. – neděle 4. 1. 202616
2026středa 23. 12. – neděle 3. 1. 202712
2027čtvrtek 23. 12. – neděle 2. 1. 202811
2028sobota 23. 12. – úterý 2. 1. 202911
2029sobota 22. 12. – středa 2. 1. 203012

Základní, umělecké a střední školy mají vždy volno už 23. prosince, kdy je běžný pracovní den. A vyučování začíná tradičně až 3. ledna, i když je pracovní den už 2. ledna. Rok 2025 byl výjimečný v tom, že se do prázdnin zahrnulo už i pondělí 22. prosince, a tím vzniklo 16 dnů volna se třemi víkendy.

Ředitelé jednotlivých škol mohou prodloužit vánoční prázdniny ředitelským volnem. Během jednoho školního roku mohou vyhlásit pět takových dnů, kdy se neučí, z organizačních, technických či pedagogických důvodů, například kvůli školení pedagogů, haváriím nebo jiným mimořádným situacím, třeba kvůli chřipkové epidemii.

Školáci pak jdou naposledy do výuky například v pátek 18. prosince, i když je ještě v pondělí 21. a v úterý 22. pracovní den. Na pokrytí volna menších dětí školou povinných pak potřebuje zaměstnaný rodič sedm dnů dovolené. V případě, že jeho zaměstnavatel vyhlásí 31. prosince dnem pracovního klidu, pak je to dnů šest.

Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Volno a státní svátky na podzim

Ještě před vánočními prázdninami budou mít školáci třikrát volno od výuky. Na konci září to bude prodloužený víkend se státním svátkem 28. září. V říjnu podzimní prázdniny a necelé tři týdny nato státní svátek v úterý 17. listopadu.

  • 28. září 2026 (pondělí): Den české státnosti
  • 28. říjen 2026 (středa): Den vzniku samostatného státu (součást podzimního volna)
  • 17. listopad 2026 (úterý): Den boje za svobodu a demokracii

Podzimní prázdniny jsou dva dny volna, které se přidávají ke státnímu svátku 28. října. V roce 2026 vycházejí na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026.

První volno v roce 2027 čeká děti po vysvědčení, které se bude rozdávat ve čtvrtek 28. ledna. V pátek 29. ledna budou jednodenní pololetní prázdniny. Část okresů na ně naváže týdenními jarními prázdninami a některé děti tak budou mít celkem deset dnů volna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Raná brambora je menší a má tenčí slupku, než ta zralá.

Náledí dnes pokryje Česko, hrozí kolaps dopravy a kdo se chystá ven, bojí se uklouznutí a zlomenin. Trh nabízí nespočet protiskluzových doplňků, ale existuje i jednoduchá, levná a překvapivě účinná...

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

Pololetní prázdniny 2026: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

Relaxovaná matka, otec po těžkém porodu. Fotka s miminkem rozhorlila Rakousko

Fotka s prvním miminkem roku 2026 ve spolkové zemi Horni Rakousy

Silvestrovská noc v rakouském Bad Ischl měla pro mladou rodinu zůstat výjimečným okamžikem, přesně o půlnoci přišla na svět jejich malá holčička. O den později ale nastal rozruch, když se na...

Tuny sněhu z ulic Moskva vyřešila po svém. Místní zuří a posílají videa do světa

Moskva odklidila hromady sněhu do úzké ulice

Vskutku originální odpověď našli v Moskvě na klasickou nerudovskou otázku Kam s ním? Sníh z hlavních tahů totiž městské služby odvezly do vedlejší ulice. Ovšem ne jednu kárku nebo náklaďák, rovnou...

Vánoční prázdniny 2026/2027 budou kratší. Kdy začnou?

Prožijte vánoční svátky zase jednou jako děti

Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 budou patřit k nejkratším za poslední roky. Děti budou mít volno 12 dní. Je to citelně méně, než kolik volna bylo v roce 2025. Ale následující dva roky...

16. ledna 2026  12:48

Není to jen zmrzlá čistá voda, ale i prach a jedy. Proč se nemá jíst sníh

Pes ve sněhu

Čistý jako čerstvě napadaný sníh. Pořekadlo, které platí jen obrazně. Ve skutečnosti sníh čistý není. A to ani ve chvíli, kdy právě padá k zemi. Rozbory provedené zdravotníky a hygieniky v Ostravě...

16. ledna 2026

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

15. ledna 2026  13:37

Americký paraglide ochromil celý ostrov v Thajsku. Kvůli záchraně byl nutný blackout

Paraglidista uvízl na sloupu vysokého napětí a způsobil výpadek proudu na...

Neobvyklá nehoda způsobila tento týden blackout na oblíbeném thajském ostrově Koh Larn. Pětapadesátiletý turista ze Spojených států se při paraglidingu dostal do potíží a zůstal viset na sloupu...

15. ledna 2026  12:12

Pes s válečným traumatem se na Silvestra ztratil u Lipna, přežil v mrazu devět nocí

Corgi Tommi přežil po silvestru devět nocí v mrazu v lese u Lipna.

Příběh tříletého psa plemene Welsh Corgi Pembroke jménem Tommi, který se zaběhl na Silvestra v Přední Výtoni na Českokrumlovsku, má šťastný konec. Po devíti dnech bloudění v zasněžených lesích v...

15. ledna 2026

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

Hlazení koček v zimě může být nepříjemné. Jsou víc nabité statickou elektřinou

Statická elektřina překvapila kočku

Pokud jste se někdy snažili pohladit svou kočku a místo uklidňujícího vrnění přišlo drobné elektrické „kopnutí“, nejste sami. V topné sezóně je vzduch v interiérech výrazně sušší, což nahrává vzniku...

14. ledna 2026  13:53

Karel Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Ekonom a politik Karel Havlíček je od prosince 2025 ministrem průmyslu a obchodu ve vládě zakladatele hnutí ANO Andreje Babiše. V čele resortu stojí už podruhé, zároveň je prvním místopředsedou vlády...

14. ledna 2026  13:10

Zmrzlina „vařená na sněhu“ je virální hit. Výroba je prostá, hlavně je zapotřebí sníh

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Na sociálních sítích se šíří virální zimní recept na domácí sněhovou zmrzlinu. Je to ale jinak, než to na první pohled vypadá. Zmrzlina se „vaří“ na sněhu, nikoliv ze sněhu. Ale sníh je pro výrobu...

14. ledna 2026  8:34

Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Komerční sdělení
Moderní řešení pergol od SUNDRAPE

Terasa už dávno není jen vybetonovaným pláckem pro letní grilování. Stále častěji se stává plnohodnotnou součástí domu, kde ráno v klidu posnídáte, odpoledne vyřídíte pracovní maily v příjemném...

14. ledna 2026

Pololetní prázdniny 2026: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

13. ledna 2026  15:08

Tuny sněhu z ulic Moskva vyřešila po svém. Místní zuří a posílají videa do světa

Moskva odklidila hromady sněhu do úzké ulice

Vskutku originální odpověď našli v Moskvě na klasickou nerudovskou otázku Kam s ním? Sníh z hlavních tahů totiž městské služby odvezly do vedlejší ulice. Ovšem ne jednu kárku nebo náklaďák, rovnou...

13. ledna 2026  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.