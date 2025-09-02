Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve školním roce 2025/2026 bude výjimečné – o vánočních prázdninách si užijí celých šestnáct dní mimo lavice.
foto: archiv Nového zámku Kostelec nad Orlicí, Zdeněk Fabiánek

Délka vánočních prázdnin je proměnlivá – závisí na rozložení vánočních svátků v pracovních dnech. Od toho se také odvíjí, kolik víkendových dnů bude k volnu „připojeno.“ Nejméně mohou mít jedenáct, nejvíce pak šestnáct dnů.

Termín vánočních prázdnin

Začátek vánočních prázdnin ve školním roce 2025/2026 připadá na pondělí 22. prosince 2025. Končí v pátek 2. ledna 2026. Řadí se tak mezi ty nejdelší – patři k nim budou hned tři víkendy.

Školáci do školy půjdou naposledy 19. prosince 2025. Do lavic se vrátí až 5. ledna 2026. Díky víkendovým dnům si užijí celých šestnáct dní volna.

Jejich rodiče budou ke stejnému volnu potřebovat šest dnů dovolené.

Školní rok 2025/2026: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Vánoční prázdniny na vysokých školách

Vysoké školy klasické vánoční prázdniny nemívají. Výjimkou jsou například fakulty pražské Univerzity Karlovy, které je v harmonogramech akademického roku vypisují. Ani studenti dalších škol však o volno nepřijdou. Školy termíny určují samostatně – výuka v zimním semestru zpravidla končí v týdnu před vánočními svátky a zkouškové období začíná až po Novém roce.

Vánoční sváteční dny

Letos vychází Štědrý den na středu. První svátek vánoční, neboli Boží hod, bude ve čtvrtek, druhý svátek vánoční pak v pátek. Pracující si tedy užijí pětidenní prodloužený víkend.

Vánoční prázdniny v dalších letech

Oproti letošním dlouhým vánočním prázdninám si školáci v dalších letech tolik volných dní neužijí. Na vánoční prázdniny navážou jen dva víkendy a školáci se do lavic vrátí hned po Novém roce.

Školní rokTermínyDélka
2026/202723. prosince 2026 – 3. ledna 202712 dní
2027/202823. prosince 2027 – 2. ledna 202811 dní

Vánoční prázdniny 2025 v zahraničí

Obdobně jako u letních se termíny vánočních prázdnin v Německu mezi jednotlivými spolkovými zeměmi liší. Odlišná je také jejich délka, ve všech zemích se však částečně překrývají. I mezi Italskými regiony se trochu liší – o den později však začnou jen ve třech z nich.

Jednotné jsou naopak v Rakousku nebo na Slovensku, kde si školáci užijí ještě delší volno než u nás.

Německominimálně 22. prosince 2025 – 2. ledna 2026
Rakousko24. prosince 2025 – 6. ledna 2026
Slovensko22. prosince 2025 – 7. ledna 2026
Itálie23. prosince 2025 – 6. ledna 2026
