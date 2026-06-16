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První letní den 2026 se blíží. Kdy nastane slunovrat a jaké léto vlastně začne?

Petra Škraňková
  11:19
První letní den letos nastane v neděli 21. června 2026 dopoledne, přesně v 10:24 hodin. Je to nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc a říká se mu také letní slunovrat. Na severní polokouli tím začíná astronomické léto, na jižní naopak astronomická zima.
Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na...

Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na Slánsku | foto:  František Vlček, MAFRA

V Česku mimořádně vzácná noční svítící oblaka byla k vidění o letním slunovratu.
Letní slunovrat - nejkratší noc roku v krajině kolem Lipnice nad Sázavou
Nazí Australané oslavili příchod zimního slunovratu ledovou koupelí. (22....
Letní slunovrat - nejkratší noc roku v krajině kolem Lipnice nad Sázavou
27 fotografií

Letní slunovrat je okamžik, kdy Slunce vstoupí do nejsevernějšího bodu na obloze nad obratník Raka a začne se pomalu vracet k jihu. Je zároveň nejvýš nad obzorem za celý rok. Po tomto dni se začínají dny postupně zkracovat, i když léto teprve začíná. V našich zeměpisných šířkách bude Slunce nad obzorem svítit přibližně 16 hodin

Kalendář rovnodenností a slunovratů. Kdy nastane astronomické jaro a léto 2026?

Od začátku lidské civilizace byl letní slunovrat významným okamžikem, který se spojoval s magickou sílou přírody a řadou rituálů. Podle okamžiku východu či západu slunce v období slunovratu jsou orientovány některé starobylé chrámy, některé prvky orientované na slunovrat lze nalézt u megalitických staveb, například ve Stonehenge v jižní Anglii, jejichž stáří dosahuje až 5 000 let.

O několik dní později, o takzvané svatojánské noci z 23. na 24. června, lidé zapalovali hranice, sbírali byliny, protože věřili, že v této době mají největší účinek, tancovali nebo uctívali vodní prameny. K některým rituálům se vrátili i v současné době.

Pro Kelty byl letní slunovrat, známý jako Litha, vrcholem světla. V noci z 20. na 21. června zapalovali ohně na kopcích, tančili kolem nich a přinášeli oběti bohům.

Slunovrat otevírá prostor pro změnu. Využijte jeho transformační energii

Podobně oslavovali slunovrat i staří Slované, pro ně byl letní slunovrat – Kupalo – vrcholným svátkem roku. Přiměřeně tomu ho také oslavovali: vili věnce z dubu a kapradí, věštili z bylin, pálili ohně a podstupovali rituální očistu ve vodě.

Kdy oficiálně začíná léto?

Přesný čas začátku astronomického léta vědci pro každý rok vypočítávají, mezi jednotlivými roky jsou několikahodinové rozdíly. Může za to fakt, že kalendářní rok trvá 365 nebo 366 dní, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní 5 hodin 49 minut. Proto se okamžik letního slunovratu opožďuje každý následující rok o přebývajících 5 hodin 49 minut. Aby odchylka oproti kalendáři stále nenarůstala, museli jeho tvůrci zavést přestupné roky, které rozdíl vyrovnávají.

Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na Slánsku
V Česku mimořádně vzácná noční svítící oblaka byla k vidění o letním slunovratu.
Letní slunovrat - nejkratší noc roku v krajině kolem Lipnice nad Sázavou
Nazí Australané oslavili příchod zimního slunovratu ledovou koupelí. (22. června 2022)
27 fotografií

V přesném začátku astronomického léta jsou mezi jednotlivými roky rozdíly. Většinou nastává letní slunovrat 21. června, výjimečně o den dříve. Velmi vzácně může slunovrat nastat také 19. nebo 22. června.

Letním slunovratem, zvaným také první letní den, začíná astronomické léto. Trvá až do podzimní rovnodennosti 23. září. Naproti tomu klimatologické léto, zvané také meteorologické, začíná vždy 1. června a končí posledním srpnovým dnem. Ještě jinak je definované vegetační léto, tedy období s průměrnými denní teplotami vyššími než 15 stupňů Celsia.

  • astronomické léto – od letního slunovratu k podzimní rovnodennosti
  • klimatologické/meteorologické léto – od 1. června do 31. srpna
  • vegetační léto – období s průměrnými teplotami nad 15 °C
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