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Přijímací zkoušky na střední 2027: Kdy podat přihlášku, termín testů

Ivana Vaňkátová
  10:42

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Přijímací zkoušky na střední školu | foto:  Petr Topič, MAFRA

Deváťáky i zájemce o víceletá gymnázia čeká v roce 2027 další ročník přijímacích zkoušek podle nových pravidel. Ministerstvo školství a Cermat už určily přesná data pro podávání přihlášek, státní testy i vyhlášení výsledků v systému DiPSy. Podívejte se na kompletní přehled termínů pro první i druhé kolo a zjistěte, na co si dát při výběru škol největší pozor.
Harmonogram přijímacích zkoušek 2027 (1. kolo)
Fáze přijímacího řízeníAkce nebo zkouškaTermín
PřihláškyPodávání přihlášek do 1. kola (elektronicky či papírově)1. února – 20. února 2027
KonzervatořeTalentové zkoušky na konzervatoře (oddělený termín)2. ledna – 17. ledna 2027
Školní/Talentové zkouškyŘádný termín školních a talentových zkoušek (ostatní SŠ)15. března – 23. dubna 2027
JPZ (Cermat) 4leté obory1. termín (žáci 9. tříd)pondělí 12. dubna 2027
2. termín (žáci 9. tříd)úterý 13. dubna 2027
JPZ na víceletá gymnázia1. termín (žáci 5. a 7. tříd)středa 14. dubna 2027
2. termín (žáci 5. a 7. tříd)čtvrtek 15. dubna 2027
Náhradní termíny JPZPro všechny obory (v případě nemoci apod.)29. dubna a 30. dubna 2027
VýsledkyZveřejnění výsledků 1. kola v systému15. května 2027

Poznámka: Uzávěrka podání přihlášek do 1. kola končí v sobotu 20. února 2027 (u elektronického podání v DiPSy do 23:59).

Druhé kolo přijímacího řízení 2027

  • Seznam škol s volnými místy: Zveřejnění volných kapacit do 18. května 2027.
  • Podání přihlášek do 2. kola: 19. května – 24. května 2027.
  • Konání zkoušek ve 2. kole: 8. června – 14. června 2027 (Píšou se pouze případné školní či talentové zkoušky; plošné testy Cermat se ve druhém kole nekonají a započítávají se výsledky z kola prvního).
  • Výsledky 2. kola: 23. června 2027.
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Pravidla podávání přihlášek a systém DiPSy

  • Počet přihlášek a priority: Uchazeč může podat až 3 přihlášky na maturitní či výuční obory + až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (celkem až 5 přihlášek). Pořadí škol v přihlášce určuje prioritu – systém uchazeče automaticky přiřadí na nejvýše zvolenou školu, na kterou dosáhne bodově. Změna priority po uzávěrce již není možná.
  • Konec hybridních výpisů: Definitivně byla zrušena možnost podání přihlášky vytištěným výpisem z nedokončené registrace. Volit lze pouze čistě elektronickou formu přes systém DiPSy, nebo plně papírovou listinnou přihlášku doručenou do škol.
  • Elektronická doporučení z poraden: Doporučení pro uchazeče se speciálními potřebami posílají poradny školám přímo přes systém DiPSy bez nutnosti papírového dokládání rodiči.
  • Výsledky bez poštovních dopisů: Informace o přijetí se neposílají poštou ani e-mailem. Vše bude dostupné po přihlášení v systému DiPSy nebo pod registračními čísly na vývěskách škol.

Skladba zkoušek a povolené pomůcky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) obsahuje dva písemné testy pod taktovkou Cermatu:

  • Český jazyk a literatura: maximálně 50 bodů, časový limit 60 minut.
  • Matematika a její aplikace: maximálně 50 bodů, časový limit 70 minut.

Povolené pomůcky: Modře či černě píšící propisovací tužka (ne gumovací pera či fixy), u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Zakázané pomůcky: Kalkulačky, matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu, slovníky, chytré hodinky a mobilní telefony.

Kde se jednotná zkouška nekoná?

JPZ se nepíše u oborů s výučním listem, oborů se závěrečnou zkouškou, zkráceného studia a uměleckých oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění.

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