|Fáze přijímacího řízení
|Akce nebo zkouška
|Termín
|Přihlášky
|Podávání přihlášek do 1. kola (elektronicky či papírově)
|1. února – 20. února 2027
|Konzervatoře
|Talentové zkoušky na konzervatoře (oddělený termín)
|2. ledna – 17. ledna 2027
|Školní/Talentové zkoušky
|Řádný termín školních a talentových zkoušek (ostatní SŠ)
|15. března – 23. dubna 2027
|JPZ (Cermat) 4leté obory
|1. termín (žáci 9. tříd)
|pondělí 12. dubna 2027
|2. termín (žáci 9. tříd)
|úterý 13. dubna 2027
|JPZ na víceletá gymnázia
|1. termín (žáci 5. a 7. tříd)
|středa 14. dubna 2027
|2. termín (žáci 5. a 7. tříd)
|čtvrtek 15. dubna 2027
|Náhradní termíny JPZ
|Pro všechny obory (v případě nemoci apod.)
|29. dubna a 30. dubna 2027
|Výsledky
|Zveřejnění výsledků 1. kola v systému
|15. května 2027
Poznámka: Uzávěrka podání přihlášek do 1. kola končí v sobotu 20. února 2027 (u elektronického podání v DiPSy do 23:59).
Druhé kolo přijímacího řízení 2027
- Seznam škol s volnými místy: Zveřejnění volných kapacit do 18. května 2027.
- Podání přihlášek do 2. kola: 19. května – 24. května 2027.
- Konání zkoušek ve 2. kole: 8. června – 14. června 2027 (Píšou se pouze případné školní či talentové zkoušky; plošné testy Cermat se ve druhém kole nekonají a započítávají se výsledky z kola prvního).
- Výsledky 2. kola: 23. června 2027.
Pravidla podávání přihlášek a systém DiPSy
- Počet přihlášek a priority: Uchazeč může podat až 3 přihlášky na maturitní či výuční obory + až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (celkem až 5 přihlášek). Pořadí škol v přihlášce určuje prioritu – systém uchazeče automaticky přiřadí na nejvýše zvolenou školu, na kterou dosáhne bodově. Změna priority po uzávěrce již není možná.
- Konec hybridních výpisů: Definitivně byla zrušena možnost podání přihlášky vytištěným výpisem z nedokončené registrace. Volit lze pouze čistě elektronickou formu přes systém DiPSy, nebo plně papírovou listinnou přihlášku doručenou do škol.
- Elektronická doporučení z poraden: Doporučení pro uchazeče se speciálními potřebami posílají poradny školám přímo přes systém DiPSy bez nutnosti papírového dokládání rodiči.
- Výsledky bez poštovních dopisů: Informace o přijetí se neposílají poštou ani e-mailem. Vše bude dostupné po přihlášení v systému DiPSy nebo pod registračními čísly na vývěskách škol.
Skladba zkoušek a povolené pomůcky
Jednotná přijímací zkouška (JPZ) obsahuje dva písemné testy pod taktovkou Cermatu:
- Český jazyk a literatura: maximálně 50 bodů, časový limit 60 minut.
- Matematika a její aplikace: maximálně 50 bodů, časový limit 70 minut.
Povolené pomůcky: Modře či černě píšící propisovací tužka (ne gumovací pera či fixy), u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
Zakázané pomůcky: Kalkulačky, matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu, slovníky, chytré hodinky a mobilní telefony.
Kde se jednotná zkouška nekoná?
JPZ se nepíše u oborů s výučním listem, oborů se závěrečnou zkouškou, zkráceného studia a uměleckých oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění.