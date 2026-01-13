Pololetní prázdniny 2026: Kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Tereza Hrabinová
  15:08
První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.
ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Prázdniny v roce 2026 a ve školním roce 2026/27


Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Velikonoční prázdniny 2026: čtvrtek 2. dubna 2026

Letní prázdniny 2026: od středy 1. července do pondělí 31. srpna

Podzimní prázdniny 2026: ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října 2026

Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2025 do neděle 3. ledna 2027

Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2026, pátek 29. ledna 2027

Vysvědčení za první pololetí se bude rozdávat ve čtvrtek 29. ledna. Pokud žák není z některého předmětu klasifikován, obvykle z důvodu vyšší absence, má čas do konce února, případně až do poloviny března, aby podmínky pro hodnocení splnil. Známka je pak zapsána až na závěrečné vysvědčení.

V okresech, kde měli loni jarní prázdniny až jako poslední, začnou letošní jarní prázdniny hned v následujícím týdnu, tedy od pondělí 2. února. Díky tomu si tam školáci užijí deset dnů volna v kuse. Pro pracující rodiče to znamená čerpání až šesti dnů dovolené.

Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 užijí?

Jarní prázdniny jsou v roce 2026 rozloženy mezi 2. únorem a 15. březnem. Termíny se liší podle místa školy, kterou děti navštěvují.

Jarní prázdniny 2026: Podívejte se, kdy budou u vás

Další volno nastane o velikonočních svátcích. Velikonoční prázdniny letos připadají na čtvrtek 2. dubna. Se svátečním Velkým pátkem a Velikonočním pondělím je to pět dnů volna.

O letních prázdninách si letos školáci užijí o pár dní volna méně než loni. Naposledy totiž půjdou do školy ještě v úterý 30. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

Letní prázdniny 2026 budou kratší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

Podzimní prázdniny v novém školním roce 2026/2027 připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října.

Vánoční prázdniny nebudou tak dlouhé jako v roce 2025, kdy zahrnovaly tři víkendy. Začnou až ve středu 23. prosince a skončí v neděli 3. ledna. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027.

Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v Metodě Markovič

Po úspěchu Sex O’Clock se dalo očekávat, že Maxmilián Kocek bude v rozletu. Ten...

Herec Maxmilián Kocek se jako 20letý student Pražské konzervatoře stal hvězdou seriálu Metoda Markovič: Straka, kde hrál jednu z hlavních rolí - vraha Jiřího Straku.

9. ledna 2026  14:01

