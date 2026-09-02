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Letní prázdniny 2027 budou krátké: Kdy přesně začínají a kdy končí

Matouš Waller
  9:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Na školáky čekají v roce 2027 nejkratší prázdniny za posledních pět let, délku „bez přídavků“ zapříčiní hlavně chybějící víkendové přesahy. Žáci do školy půjdou naposledy ve středu 30. června 2027. Do lavic se pak vrátí hned 1. září, které připadá rovněž na středu.

Školní rok 2026/27: důležité termíny

Letní, nebo také hlavní prázdniny v Česku mají vždy alespoň 62 dní. A právě toto „minimum“ čeká na školáky v roce 2027. Na rozdíl od minulých let nemohou počítat se dny navíc ani víkendovými přesahy. Prázdniny začnou ve čtvrtek 1. července a potrvají do úterý 31. srpna 2027.

Na delší prázdniny se můžou těšit opět v dalších letech, na ty nejdelší v příštích pěti letech přitom hned napřesrok. Pár dní navíc poskytne víkend na počátku září 2028. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zatím stanovilo termíny v následujících dvou letech, další data vycházejí z vyhlášky MŠMT číslo 16/2005, o organizaci školního roku.

Kdy začínají a kdy končí letní prázdniny
2027čtvrtek 1. 7. 2027 – úterý 31. 8. 202762 dnů volna
2028sobota 1. 7. 2028 – neděle 3. 9. 202865 dnů volna
2029sobota 30. 6. 2029 – neděle 2. 9. 202964 dnů volna
2030sobota 29. 6. 2030 – neděle 1. 9. 203064 dnů volna
2031sobota 28. 6. 2031 – neděle 31. 8. 203164 dnů volna

Jak jsou prázdniny na vysoké

Studující v akademické sféře se s termínem prázdniny nesetkají – jde jen o období mezi dvěma navazujícími semestry. Volno je nicméně až čtyřměsíční; záleží zejména na tom, jak rychle se student popasuje se jednotlivými zkouškami. Přesné termíny určují studijní harmonogramy.

Letní prázdniny v okolních zemích

Termíny letních prázdnin nejsou všude stejné. Ve stejném termínu jako u nás, tedy od 1. července do 31. srpna 2027, budou mít školáci volno jen na sousedním Slovensku. V Polsku prázdniny začnou už v předchozím týdnu – konkrétně v sobotu 26. června – a skončí stejně jako v Česku.

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Letní prázdniny v Rakousku

Naopak v Rakousku mají letní prázdniny ve dvou turnusech, rozdělených podle regionů a navzájem posunutých o týden. Ve Vídni a spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousko proběhnou od 3. července do 5. září 2027. Ve zbytku země pak od 10. července do 12. září 2027.

Letní prázdniny v Německu

U západního souseda je prázdninové uspořádání ještě komplikovanější. Každá spolková země si totiž data prázdnin určuje samostatně. Liší se i jejich délka, většinou trvají 6 až 7 týdnů.

V příhraničním Bavorsku začínají až 2. srpna a trvají do 13. září, stejně jako v hlavním městě Německa. Ve vedlejším Sasku jsou naplánované od 10. června do 20. srpna. V oblíbeném Braniborsku pak mají školáci volno od 1. července do 14. srpna 2027.

Bádensko-Württembersko29. 7. – 11. 9. 2027
Bavorsko2. 8. – 13. 9. 2027
Berlín1. 7. – 14. 8. 2027
Braniborsko1. 7. – 14. 8. 2027
Brémy8. 7. – 18. 8. 2027
Hamburk1. 7. – 11. 8. 2027
Hesensko28. 6. – 6. 8. 2027
Meklenbursko-Přední Pomořansko5. 7. – 14. 8. 2027
Dolní Sasko8. 7. – 18. 8. 2027
Severní Porýní-Vestfálsko19. 7. – 31. 8. 2027
Porýní-Falc28. 6. – 6. 8. 2027
Sársko28. 6. – 6. 8. 2027
Sasko10. 7. – 20. 8. 2027
Sasko-Anhaltsko10. 7. – 20. 8. 2027
Šlesvicko-Holštýnsko3. 7. – 14. 8. 2027
Durynsko10. 7. – 20. 8. 2027

Kdy jsou prázdniny v Itálii, Španělsku a Řecku

Odlišné jsou i termíny prázdnin v oblíbených dovolenkových destinacích. Jedny z nejdelších prázdnin mají v Itálii – zpravidla začínají v první polovině června a končí v první polovině září. Termíny se mohou o pár dní lišit podle regionu, konkrétní data navíc můžou upravovat i samotné školy.

Také termíny letních prázdnin ve Španělsku se v jednotlivých autonomních společenstvích liší. Většinou začínají okolo posledního červnového víkendu a končí v první polovině září.

Trvání letních prázdnin v Řecku je prezidentským dekretem stanovené na pevná data. Prázdniny tak vždy trvají od 16. června do 10. září. Jenže u těchto dat jsou dva háčky – uvedené termíny platí jen pro základní školy, střední školy mají termíny prázdnin pevně nastavené od 1. července do 11. září. Druhým elementem je posun dat konce či začátku školy na nejbližší pracovní den, pokud některé z fixních dat připadá na víkend.

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Kdy byly zavedeny letní prázdniny

První hlavní prázdniny si školáci v českých zemích mohli, díky dekretu Marie Terezie, užít v roce 1776, tedy dva roky po zavedení povinné školní docházky. Přízvisko letní ještě nebylo na místě, konaly se od druhé poloviny září do konce října. Přesun na letní měsíce přišel až v roce 1786.

Důvod zavedení prázdnin byl zcela prozaický – nešlo tolik o odpočinek od školních lavic, ale uvolnění pracovních sil v nejteplejších měsících. Povinnou školní docházkou rodiče přišli o cenné pomocníky na polích.

Během letních prázdnin v roce 2026 se rozhořela debata, zda dva měsíce volna neposunout kvůli horkému počasí, které v Česku udeřilo na konci června. Většina školních budov je totiž bez klimatizace. Ministr školství Robert Plaga se na sociálních sítích zeptal, jestli lidem termín letních prázdnin vyhovuje, nebo chtějí změnu. Žáci, rodiče i učitelé Plagu okamžitě zavalili návrhy a postupně se oživily i staré smělé plány na úpravu školního roku. Na „prázdninové evoluci“ chtěla s Plagou začít spolupracovat i část opozice. Jenže ministr sám se do práce na změnách pouštět nechce.

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