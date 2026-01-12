Letní prázdniny 2026 budou kratší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

Školáci si o letošních letních prázdninách užijí o pár dní volna méně než loni. Naposledy totiž půjdou do školy ještě v úterý 30. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.
Letní, nebo také hlavní prázdniny v Česku mají vždy alespoň 62 dní. A letos nebudou mít ani o den víc. Školáci půjdou pro vysvědčení půjdou v úterý 30. června 2026. Ani na konci je žádný přesah nečeká, prázdniny skončí v pondělí 31. srpna a nový školní rok začne v úterý 1. září 2026.

Ani příští rok žádné dny navíc o letních prázdninách nenabídnou. Až v roce 2028 prázdniny skončí s prvním zářijovým víkendem.

Kdy začínají a kdy končí letní prázdniny
2025sobota 28. 6. 2025 – neděle 31. 8. 202565 dnů volna
2026středa 1. 7. 2026 – pondělí 31. 8. 202662 dnů volna
2027čtvrtek 1. 7. 2027 – úterý 31. 8. 202762 dnů volna
2028sobota 1. 7. 2028 – neděle 3. 9. 202865 dnů volna
2029sobota 30. 6. 2029 – úterý 31. 8. 202963 dnů volna
2030sobota 29. 6. 2030 – středa 31. 8. 203064 dnů volna

Jak jsou prázdniny na vysoké

V akademické sféře se s termínem prázdniny nesetkáte – jde jen o období mezi semestry. Volno si ale na druhou stranu budete moci užít až čtyřměsíční, záleží zejména na tom, jak rychle se popasujete se zkouškami. Přesné termíny určují studijní harmonogramy.

Letní prázdniny v okolních zemích

Termíny letních prázdnin nejsou všude stejné. V okolních zemích si školáci volno ve stejné době, tedy od 1. července do 31. srpna 2026, užijí v Polsku a na Slovensku.

Letní prázdniny v Rakousku

Naopak v Rakousku mají letní prázdniny ve dvou turnusech, rozdělených podle regionů. Ve Vídni a spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousko proběhnou od 4. července do 6. září 2026. Ve zbytku země pak od 11. července do 13. září 2026.

Letní prázdniny v Německu

U západního souseda je prázdninové uspořádání ještě komplikovanější. Každá spolková země si totiž data prázdnin určuje samostatně. Liší se i jejich délka, většinou trvají 6 až 7 týdnů.

V příhraničním Bavorsku začínají až 1. srpna a trvají do 15. září a ve vedlejším Sasku od 28. června do 8. srpna. V oblíbeném Braniborsku pak mají školáci volno od 24. července do 6. září 2025.

Bádensko-Württembersko30. 7. – 12. 9. 2026
Bavorsko3. 8. – 14. 9. 2026
Berlín9. 7. – 22. 8. 2026
Braniborsko9. 7. – 22. 8. 2026
Brémy2. 7. – 12. 8. 2026
Hamburk9. 7. – 19. 8. 2026
Hesensko29. 6. – 7. 8. 2026
Meklenbursko-Přední Pomořansko13. 7. – 22. 8. 2026
Dolní Sasko2. 7. – 12. 8. 2026
Severní Porýní-Vestfálsko20. 7. – 1. 9. 2026
Porýní-Falc29. 6. – 7. 8. 2026
Sársko29. 6. – 7. 8. 2026
Sasko4. 7. – 14. 8. 2026
Sasko-Anhaltsko4. 7. – 14. 8. 2026
Šlesvicko-Holštýnsko4. 7. – 15. 8. 2026
Durynsko4. 7. – 14. 8. 2026

Kdy jsou prázdniny v Itálii, Španělsku a Řecku

Odlišné jsou i termíny prázdnin v oblíbených dovolenkových destinacích. Jedny z nejdelších prázdnin mají v Itálii – zpravidla začínají v první polovině června a končí v první polovině září. Termíny se mohou o pár dní lišit podle regionu, konkrétní data můžou upravovat i jednotlivé školy.

Také termíny letních prázdnin ve Španělsku se v jednotlivých autonomních společenstvích liší. Většinou začínají okolo posledního červnového víkendu a končí v první polovině září.

Letní prázdniny v Řecku obvykle začínají koncem června a trvají až do začátku září. Ve školním roce 2025/2026 se očekává, že poslední vyučovací den bude kolem 26.–30. června 2026 a nový školní rok obvykle začne kolem 10.–14. září 2026. Přesný termín se liší podle typu školy a regionu.

Kdy byly zavedeny letní prázdniny

První hlavní prázdniny si školáci v českých zemích mohli, díky dekretu Marie Terezie, užít v roce 1776, tedy dva roky po zavedení povinné školní docházky. Přízvisko letní ještě nebylo na místě, konaly se od druhé poloviny září do konce října. Přesun na letní měsíce přišel až v roce 1786.

Důvod zavedení prázdnin byl zcela prozaický – nešlo tolik o odpočinek od školních lavic, ale uvolnění pracovních sil v nejteplejších měsících. Povinnou školní docházkou rodiče přišli o pomocníky na polích.

Prázdniny a volno v roce 2026

Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

5 důvodů, proč konstruktéři nahrazují kovové díly plastovými deskami

