Letní, nebo také hlavní prázdniny v Česku mají vždy alespoň 62 dní. Letos si však školáci díky víkendu na konci června užijí dokonce 65 dní volna. Pro vysvědčení půjdou v pátek 27. června 2025. Na konci je žádný přesah nečeká, prázdniny skončí v neděli 31. srpna a nový školní rok začne v pondělí 1. září 2025.

Další dva roky žádné dny navíc o letních prázdninách nenabídnou. Až v roce 2028 prázdniny skončí s prvním zářijovým víkendem.

Kdy začínají a kdy končí letní prázdniny 2025 sobota 28. 6. 2025 – neděle 31. 8. 2025 2026 středa 1. 7. 2026 – pondělí 31. 8. 2026 2027 čtvrtek 1. 7. 2027 – úterý 31. 8. 2027 2028 sobota 1. 7. 2028 – neděle 3. 9. 2028

Jaké jsou prázdniny na vysoké

V akademické sféře se s termínem prázdniny nesetkáte – jde jen o období mezi semestry. Volno si ale na druhou stranu budete moci užít až čtyřměsíční, záleží zejména na tom, jak rychle se popasujete se zkouškami. Přesné termíny určují studijní harmonogramy.

Letní prázdniny v okolních zemích

Termíny letních prázdnin nejsou všude stejné. V okolních zemích si školáci volno ve stejné době, tedy od 28. června do 31. srpna 2025, užijí v Polsku a na Slovensku.

Letní prázdniny v Rakousku

Naopak v Rakousku mají letní prázdniny ve dvou turnusech, rozdělených podle regionů. Ve Vídni a spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousko proběhnou ve stejném termínu jako české prázdniny, ve zbytku země pak od 5. července do 7. září 2025.

Letní prázdniny v Německu

U západního souseda je prázdninové uspořádání ještě komplikovanější. Každá spolková země si totiž data prázdnin určuje samostatně. Liší se i jejich délka, většinou trvají 6 až 7 týdnů.

V příhraničním Bavorsku začínají až 1. srpna a trvají do 15. září a ve vedlejším Sasku od 28. června do 8. srpna. V oblíbeném Braniborsku pak mají školáci volno od 24. července do 6. září 2025.

Bádensko-Württembersko 31. 7. - 13. 9. 2025 Bavorsko 1. 8. - 15. 9. 2025 Berlín 24. 7. - 6. 9. 2025 Braniborsko 24. 7. - 6. 9. 2025 Brémy 3. 7. - 13. 8. 2025 Hamburg 24. 7. - 3. 9. 2025 Hesensko 7. 7. - 15. 8. 2025 Meklenbursko-Přední Pomořansko 28. 7. - 6. 9. 2025 Dolní Sasko 3. 7. - 13. 8. 2025 Severní Porýní-Vestfálsko 14. 7. - 26. 8. 2025 Porýní-Falc 7. 7. - 15. 8. 2025 Sársko 7. 7. - 14. 8. 2025 Sasko 28. 6. - 8. 8. 2025 Sasko-Anhaltsko 28. 6. - 8. 8. 2025 Šlesvicko-Holštýnsko 28. 7. - 6. 9. 2025 Durynsko 28. 6. - 8. 8. 2025

Kdy jsou prázdniny v Itálii, Španělsku a Řecku

Odlišné jsou i termíny prázdnin v oblíbených dovolenkových destinacích. Jedny z nejdelších prázdnin mají v Itálii – zpravidla začínají v první polovině června a končí v první polovině září. Termíny se mohou o pár dní lišit podle regionu, konkrétní data můžou upravovat i jednotlivé školy.

Také termíny letních prázdnin ve Španělsku se v jednotlivých autonomních společenstvích liší. Většinou začínají okolo posledního červnového víkendu a končí v první polovině září.

Pevně stanovené rozmezí mají prázdniny v Řecku. I tam jsou o něco delší než u nás, v roce 2025 probíhají od 15. června až do 31. srpna.

Kdy byly zavedeny letní prázdniny

První hlavní prázdniny si školáci v českých zemích mohli, díky dekretu Marie Terezie, užít v roce 1776, tedy dva roky po zavedení povinné školní docházky. Přízvisko letní ještě nebylo na místě, konaly se od druhé poloviny září do konce října. Přesun na letní měsíce přišel až v roce 1786.

Důvod zavedení prázdnin byl zcela prozaický – nešlo tolik o odpočinek od školních lavic, ale uvolnění pracovních sil v nejteplejších měsících. Povinnou školní docházkou rodiče přišli o pomocníky na polích.