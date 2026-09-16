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Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Petra Škraňková
Zuzana Stiboříková
,
  8:35
Letní čas skončí v neděli 25. října 2026.

Letní čas skončí v neděli 25. října 2026. | foto: Reuters

I letos na konci října po sedmi měsících skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, v říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní, přijde letos ještě před podzimními prázdninami, v neděli 25. října 2026. Kdy skončí střídání času schválené v Evropském parlamentu v březnu 2019?

Obsah

Jak se posouvá čas

  • Přechod na zimní čas (standardní čas)
    Při přechodu na zimní čas se hodiny ve 3:00 ráno posunou o hodinu zpět na 2:00 a noc se vám tedy prodlouží o jednu hodinu.
  • Přechod na letní čas
    Při přechodu na letní čas se ve 2:00 posunou hodiny o jednu hodinu dopředu na 3:00. Zkrátí se vám tak noc a spánek o jednu hodinu, ale večer bude déle světlo.

Kdy skončí střídání času v Evropské unii?

Evropský parlament sice v roce 2019 schválil návrh na ukončení této praxe, ale členské státy se nedokázaly shodnout, který čas je ten jediný pravý. Což je zásadní například pro dopravu.

Středoevropský čas
SEČ (CET - GMT+1h). Také se nazývá obyčejný, standardní nebo klasický. V současnosti je naším občanským časem tehdy, když není zaveden letní čas.

Letní čas
Odpovídá času sousedního východnějšího pásma. U nás jde o SELČ (CEST), který odpovídá času východoevropskému - VEČ (EET - GMT+2h).

Konec střídání času v Evropské unii se zasekl na neshodě, který by měl vlastně platit. Jestli přirozený pásmový, občas zvaný zimní, nebo letní, který je výhodný především v červnu a červenci, kdy by jinak slunce vycházelo už mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní. A také by bez něj končily letní večery o hodinu dříve.

Loni se otázka zrušení střídání času dostala znovu na evropský stůl během předsednictví Polska v Radě EU. Varšava měla velké ambice posunout téma dál. Výsledkem byla shoda na tom, že se zadá studie, která má posoudit právní i praktické dopady zrušení střídání času a vytvořit podklady pro případné obnovení legislativního procesu. Hotová by měla být do konce letošního roku.

Studie nemá doporučit, zda je lepší trvalý letní, nebo standardní čas. Ale má popsat, jaké praktické problémy by jednotlivé varianty přinesly a zda jsou členské státy schopny najít společné řešení.

Termíny střídání času v příštích letech
RokZačátek letního časuKonec letního času
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října
2031neděle 30. březnaneděle 26. října

Který čas je zdravější?

Expertky z Akademie věd ČR v roce 2021 na semináři v Senátu uvedly, že kvůli zdraví by byl vhodnější zimní čas. Při letním čase by se v zimě rozednívalo až kolem deváté hodiny a řada lidí by podle vědkyň své biologické hodiny neměla s tímto nastavením seřízené, což by mohlo vést k civilizačním chorobám, nižší produktivitě i příjmům či ke zhoršení studijních výsledků.

Zastánci letního času naopak poukazují na to, že se život změnil a velká část lidí už nemusí začít pracovat se svítáním, naopak mohou po práci využít delší denní světlo k relaxaci a sportu.

Ukradne hodinu, ale je oblíbenější. Měl by být letní čas zaveden celoročně?

Podle zatím posledního průzkumu z března 2025 (Ipsos) střídání času nevyhovuje 67,6 % Čechů. Pposlední průzkum, který se výslovně ptal na jeho zrušení (STEM/MARK 2023), zjistil podporu zrušení u 67 % lidí.

Pro celou EU novější srovnatelný průzkum k samotnému zrušení střídání času dostupný není; posledním velkým celoevropským šetřením zůstává veřejná konzultace Evropské komise z roku 2018, v níž se pro zrušení vyslovilo 84 % z přibližně 4,6 milionu účastníků – Komise ovšem výslovně upozorňuje, že nešlo o reprezentativní průzkum obyvatel EU.

Jaký čas by vám nejvíce vyhovoval?

celkem hlasů: 871

Proč se zavedl letní čas?

Původní nebo též obyčejný, standardní nebo klasický je zimní, u nás středoevropský, čas. Letní čas se zaváděl původně kvůli snížení spotřeby energie, ukázalo se ale, že úspory jsou minimální. Podle zjištění Evropské komise z roku 2007 většina dotázaných unijních zemí uváděla, že letní čas nemá významnější vliv ani na zemědělství, dopravu či cestovní ruch.

Od kdy posouváme hodinky?

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v roce 1979, důvodem byla tuhá zima a ropná krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se Česká republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců, od konce března do konce října.

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