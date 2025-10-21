Symbolem sbírky je zelený kolíček na prádlo. Letos se sbírka koná po čtvrté.
„Do letošního ročníku naší sbírky se zapojilo přes 170 škol, školek a městských úřadů. Takový zájem jsme nečekali, oproti loňskému roku je zájem skoro trojnásobný,“ říká Markéta Balvínová, ředitelka Nadace Jedličkova ústavu.
Sbírka Zelený kolíček zvaná také Kolíčkový den se koná po celé zemi, zapojí se stovky škol a tisíce dobrovolníků zejména ze škol a školek. Na ulicích, zastávkách metra nebo v obchodních centrech bude možné potkat dobrovolníky s kolíčky, zeleným deštníkem s logem Nadace Jedličkova ústavu a s kasičkou, do které je možné přispět jak hotově, tak i za pomoci tzv. QR platby. V letošním roce je novinkou i to, že každá kasička má svůj unikátní QR kód, díky kterému přesně zjistíme příchozí platby na sbírkový účet.
Kolíček si lidé mohou koupit za minimální příspěvek 50 Kč, což odpovídá nadačnímu příspěvku na 20 minut osobní asistence. Příspěvky budou použity na pořízení kompenzačních pomůcek, osobní asistenci, pracovní tréninky pro lidi s postižením, na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dalších zájmů pro pestřejší a plnější život dětí a mládeže s postižením.