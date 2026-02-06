Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Tereza Hrabinová
  9:50
První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Prázdniny 2026

Vysvědčení za první pololetí se bude rozdávat ve čtvrtek 28. ledna 2027. Pokud žák není z některého předmětu klasifikován, obvykle z důvodu vyšší absence, má čas do konce února, případně až do poloviny března, aby podmínky pro hodnocení splnil. Známka je pak zapsána až na závěrečné vysvědčení.

V okresech, kde mají letos jarní prázdniny až jako poslední, začnou příští rok jarní prázdniny hned v následujícím týdnu, tedy od pondělí 1. února. Díky tomu si tam školáci užijí deset dnů volna v kuse. Pro pracující rodiče to znamená čerpání až šesti dnů dovolené.

Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 užijí?

Jarní prázdniny jsou v roce 2026 rozloženy mezi 2. únorem a 15. březnem. Termíny se liší podle místa školy, kterou děti navštěvují.

Jarní prázdniny 2026: Podívejte se, kdy budou u vás

Další volno nastane o velikonočních svátcích. Velikonoční prázdniny letos připadají na čtvrtek 2. dubna. Se svátečním Velkým pátkem a Velikonočním pondělím je to pět dnů volna.

O letních prázdninách si letos školáci užijí o pár dní volna méně než loni. Naposledy totiž půjdou do školy ještě v úterý 30. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

Letní prázdniny 2026 budou kratší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

Podzimní prázdniny v novém školním roce 2026/2027 připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října.

Vánoční prázdniny nebudou tak dlouhé jako v roce 2025, kdy zahrnovaly tři víkendy. Začnou až ve středu 23. prosince a skončí v neděli 3. ledna. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

Schillerová na jednání Sněmovny rozlila čaj, museli opravit hlasovací zařízení

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...

Hlasování o nedůvěře vládě si plánovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zkrátit šálkem čaje, který si s sebou vzala do jednacího sálu ve Sněmovně. Omylem jej ale rozlila a tekutina zasáhla...

Žádost o ruku na koncertě kapely skončila fiaskem. Zaskočený zpěvák se málem udusil

Duo Bootleg Rascal tvoří hudebníci Jimmy Young a Carlos Lara.

Měl to být nejlepší zážitek, na který budou všichni vzpomínat do konce života. Tedy vzpomínat skutečně budou, diváci i kapela. Ale mladík, který na koncertě Bootleg Rascal v Brisbane požádal svou...

Kabelka na zimu: Jaké modely se nejlépe hodí k hrubým kabátům?

Komerční sdělení
Jakou vybrat kabelku na zimu

Zima je v módním světě obdobím, které přináší specifické výzvy. Zatímco v létě nám stačí lehké šaty a plátěná taška, chladné měsíce vyžadují vrstvení, objemné materiály a funkčnost. Jednou z...

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

6. února 2026  9:50

Žádost o ruku na koncertě kapely skončila fiaskem. Zaskočený zpěvák se málem udusil

Duo Bootleg Rascal tvoří hudebníci Jimmy Young a Carlos Lara.

Měl to být nejlepší zážitek, na který budou všichni vzpomínat do konce života. Tedy vzpomínat skutečně budou, diváci i kapela. Ale mladík, který na koncertě Bootleg Rascal v Brisbane požádal svou...

6. února 2026

Novinář a spisovatel Patrik Banga potrápil soutěžícího v televizním kvízu

Hostem pořadu Rozstřel je novinář a muzikant Patrik Banga.

Novinář a hudebník Patrik Banga z iDNES.cz se dostal do televizního kvízu. Stal se námětem pro soutěžní otázku. V pořadu Kde domov můj? měl soutěžící Tomáš doplnit jeho jméno, aby získal 15 bodů....

5. února 2026  17:30

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Komerční sdělení
Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

Český karnevalům letos vévodí kostým z korejského hitu. Ale Karkulka je taky v kurzu

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů

Masopust 2026 je za dveřmi a s ním i karnevalová sezona plná masek, kostýmů a dětské fantazie. Letos dominují globální trendy i nestárnoucí pohádkové klasiky.

5. února 2026  13:10

10 let života navíc? Zdravé spaní ovlivňuje naši kondici více, než si myslíme

Ve spolupráci
České kvalitní matrace Tropico

Přestože v posteli strávíme třetinu života, často výběru matrace věnujeme méně pozornosti než volbě nového telefonu. Přitom kvalitní zdravé spaní dokáže prokazatelně prodloužit život a zlepšit jeho...

5. února 2026

Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?

Ve spolupráci
Zatočte s roztoči efektivně a ekologicky.

Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...

5. února 2026

Jak dlouho vydrží kapybara v onsenu? Japonsko žije každý rok bizarní soutěží

Soutěž v koupání kapybar. Vítěz vydržel skoro dvě hodiny

V Japonsku poměřovali, jak dlouho dokážou kapybary z místních zoologických zahrad relaxovat ve vyhřívané lázni. Zatímco jedna z nich vydržela pouhých 17 sekund, vítězka se „čvachtala“ téměř dvě...

5. února 2026

Schillerová na jednání Sněmovny rozlila čaj, museli opravit hlasovací zařízení

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...

Hlasování o nedůvěře vládě si plánovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zkrátit šálkem čaje, který si s sebou vzala do jednacího sálu ve Sněmovně. Omylem jej ale rozlila a tekutina zasáhla...

4. února 2026  16:08

Brit Awards 2026: Kdy se předávají a kde sledovat přenos

Soška pro britské umělce

Brit Awards, často označované zkráceně jako Brits, jsou hudební ceny udělované organizací British Phonographic Industry za nejlepší domácí i mezinárodní nahrávky a interprety daného roku. Udělují se...

4. února 2026  13:47

Tajemnému tvorovi zkoumali hlavu. Až po letech se ukázalo, že je to kulička výkalů

Záhadný tvor má konečně hlavu na svém místě.

Tajemný tvor vypadá jak z napínavého sci-fi filmu. Drobné tělo, dlouhé ostré trny trčící do stran a neurčitý útvar na jednom konci, který měl představovat hlavu. Právě tato podivnost stála za jeho...

4. února 2026

Velikonoce 2026

Tradiční Velikonoce v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova (31. března 2024)

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

3. února 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.