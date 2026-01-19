Prázdniny 2026
Rok 2026 ve školách: přijímačky, zápisy, maturity
Vysvědčení za první pololetí se bude rozdávat ve čtvrtek 29. ledna. Pokud žák není z některého předmětu klasifikován, obvykle z důvodu vyšší absence, má čas do konce února, případně až do poloviny března, aby podmínky pro hodnocení splnil. Známka je pak zapsána až na závěrečné vysvědčení.
V okresech, kde měli loni jarní prázdniny až jako poslední, začnou letošní jarní prázdniny hned v následujícím týdnu, tedy od pondělí 2. února. Díky tomu si tam školáci užijí deset dnů volna v kuse. Pro pracující rodiče to znamená čerpání až šesti dnů dovolené.
Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 užijí?
Jarní prázdniny jsou v roce 2026 rozloženy mezi 2. únorem a 15. březnem. Termíny se liší podle místa školy, kterou děti navštěvují.
Další volno nastane o velikonočních svátcích. Velikonoční prázdniny letos připadají na čtvrtek 2. dubna. Se svátečním Velkým pátkem a Velikonočním pondělím je to pět dnů volna.
O letních prázdninách si letos školáci užijí o pár dní volna méně než loni. Naposledy totiž půjdou do školy ještě v úterý 30. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.
Podzimní prázdniny v novém školním roce 2026/2027 připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října.
Vánoční prázdniny nebudou tak dlouhé jako v roce 2025, kdy zahrnovaly tři víkendy. Začnou až ve středu 23. prosince a skončí v neděli 3. ledna. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027.