K jarní a podzimní rovnodennosti se vztahují i některé středověké stavby, ve kterých jen tyto dva dny v roce nastává kouzlo se slunečními paprsky.
Obsah
Kdy začíná jaro?
Astronomické jaro začíná jarní rovnodenností, která letos vychází na pátek 20. března přesně v 15:46 hodin. Právě v tento okamžik Slunce vstoupí do znamení Berana a den a noc se stanou stejně dlouhými, rozdíl bývá v řádu jen několika minut.
Den se bude prodlužovat a slunce bude zapadat čím dál později i díky změně času. Zatímco v pátek 20. března zapadne ve středu Čech v 18:13 hodin, o týden později, kdy začne v neděli 29. března platit letní čas, to bude v 19:27 hodin (SELČ).
Jarní rovnodennost nastane v okamžiku, kdy nad zemským rovníkem projde střed slunečního kotouče.
Proč už není jaro 21. března?
V učebnicích bývá uváděno, že první jarní den nastává 21. března. Proč ho tedy letos zase slavíme o den dříve? Za změnu data mohou přestupné roky. Kalendářní rok trvá 365 nebo 366 dní, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní, 5 hodin a 49 minut, proto se okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý následující rok o oněch přebývajících 5 hodin a 49 minut.
Zařazením přestupného roku se okamžik jarní rovnodennosti „předběhne“ o 18 hodin a 11 minut, což vznikne výpočtem 24 hodin minus 5 hodin a 49 minut. Přitom může dojít i ke změně data na 20. březen.
„V našem řehořském kalendáři vystupuje čtyřsetletý cyklus. Rokem 2000 jsme vstoupili do nového cyklu a na jeho začátku vzniknou největší rozdíly. K pomalým změnám dochází i změnami zemské dráhy,“ vysvětluje Česká astronomická společnost a Astronomický ústav AV.
|Kdy nastane jarní rovnodennost
|Datum a hodina SEČ
|v roce 2026
|20. března v 15:46
|v roce 2027
|20. března ve 21:24
|v roce 2028
|20. března ve 3:17
|v roce 2029
|20. března v 9:02
|v roce 2030
|20. března v 14:51
Kdy nastane jarní rovnodennost opět 21. března? Až v roce 2102. Naposledy byla v roce 2011.
Jarní rovnodennost kouzlí se slunečními paprsky
Právě na jarní rovnodennost slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Toho využili dávní stavitelé, jejichž monumentální stavby nás okouzlují dodnes. Jako většina velkých staveb vrcholného středověku je třeba i pražský Karlův most orientován vůči linii rovnodennosti, tedy světovým stranám, a liniím slunovratu.
Za nezapomenutelným zážitkem hry světel a stínů se vydejte do Kutné Hory, kde se v katedrále Nanebevzetí Panny Marie uskuteční tradiční, a přitom unikátní akce.
Mistrovské dílo barokního architekta Jana Blažeje Santiniho se na jarní i podzimní rovnodennost stává svědkem světelného divadla. Čtrnáctimetrovým západním oknem pronikají sluneční paprsky a pomalu kloužou až k hlavnímu oltáři. Vytvářejí tak nezapomenutelný vizuální zážitek, který umocní hudební doprovod skladatele a pianisty Mikuláše Tichého.
Astronomické úkazy letos na jaře
Letošní jaro není na astronomické úkazy tak bohaté jako loni. Zato léto a podzim budou.
|Březen
|3. března – úplněk
19. března – novoluní
20. března – jarní rovnodennost
|Duben
|2. dubna – úplněk
17. dubna – novoluní
22. dubna – vrchol Lyrid
27. dubna – kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) proletí nejblíže k Zemi
|Květen
|1. května – úplněk
5. května – vrchol Eta Aquarid
16. května – novoluní
31. května – úplněk
Ve středu 22. a ve čtvrtek 23. dubna se budou dát pozorovat Lyridy. Tento roj je známý svými „vláčky“ – stopami, které po průletu meteoru zůstávají svítit i několik sekund. Největší šance je spatřit bude v časných ranních hodinách (od 2. hodiny do rozbřesku).
O týden později by mohla být vidět kometa. V pondělí 27. dubna by se měla přiblížit ke Slunci a následně proletět kolem Země kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). Zatím není jisté, jestli bude vidět bez dalekohledu.
Květen nabídne unikátní příležitost spatřit prach z nejslavnější vlasatice světa – Halleyovy komety. Eta Aquaridy budou vidět 5. – 6. května.
Oslavy příchodu jara
První jarní den byl v lidových tradicích vždy významnou událostí. Naši předkové slavili příchod jara rozličnými zvyky a obřady, od kterých si slibovali zajištění dobré úrody a zdraví. Dodnes se v některých českých vesnicích symbolicky vynáší Morana, která symbolizuje dlouhé noci, nemoci a vše, co souvisí s končící zimou. Do domácnosti pak lidé naopak vnášeli pentlemi ozdobené rašící ratolesti.
Také máte chuť probouzející se jaro přivítat? Vydejte se na procházku do přírody, vysejte si bylinky, nebo si udělejte radost kyticí tulipánů.
První jarní den je také skvělou příležitostí pustit se do jarního úklidu. Nemilosrdně vyházejte nepotřebné věci, aby se vám doma lépe dýchalo. Projděte skříně, které věci už dávno nenosíte, a ty pošlete na charitu. Pomůžete tak dobré věci a zároveň si uděláte prostor pro nové kousky, které budete s láskou nosit.
Jaro je obdobím naděje, nových začátků a radosti.