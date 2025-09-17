Když jdu do schodů, zadýchávám se, přiznal král Bolt. Užíval si zaplněný stadion

  8:47
Vyhrál olympiádu, mistrovství světa, drží světové rekordy a je považován za nejlepšího sprintera planety všech dob. Usain Bolt se objevil na právě probíhajícím mistrovství světa v atletice v Tokiu a znovu si užíval ovací. Médiím pak přiznal, že kvůli přetržené achilovce už neběhá a že mu dělá problém chůze do schodů.
Fotogalerie4

Usain Bolt na mistrovství světa v Tokiu 2025. | foto: Reuters

Usain Bolt se vrátil do atletického světa, přes 60 tisíc diváků ho vítalo na stadionu před finále „jeho“ stovky. Připomněli mu jeho dávnou slávu.

Devětatřicetiletý legendární sprinter přiznal, že od svého odchodu do sportovního důchodu v roce 2017 atletiku téměř nesledoval. Momentálně ho baví sledování filmů a stavění lega.

„Už neběhám,“ cituje Bolta například Guardian či CNN. „Většinou cvičím v posilovně. Ale teď, když už jsem nějakou dobu mimo hru, musím opravdu začít běhat. Protože když jdu do schodů, zadýchávám se. Aby se mi dýchalo správně, budu muset nejspíš uběhnout pár kol,“ přiznal.

Mistry před zraky krále. Bolt sledoval výkony nových sprinterských šampionů

Bolt drží světové rekordy na 100 (9,58 sekundy) a 200 metrů (19,19) a také rekord coby člen štafety na 4x100 metrů. Má osm zlatých olympijských medailí. (V Pekingu 2008 vyhráli Jamajčané i štafetu, ale zlato jim bylo v roce 2017 pro doping Nesty Cartera odebráno.)

Když se ho novináři zeptali, proč nová generace sprinterů není tak rychlá jako ta jeho, Bolt se usmál: „Chcete skutečnou odpověď? Jsme prostě talentovanější. Tedy pokud jsme u mužů. U žen je to jiné, ty běhají stále rychleji.“

Usain Bolt vítězí v běhu na 200 metrů a olympiádě v Londýně 2012.

Koukám na filmy a hraju si s legem

Většinu času teď Jamajčan tráví se svými dětmi. „Trávím s nimi nějaký čas, dokud mě nezačnou zlobit.“

Přiznal ale, že opětovné sledování atletiky v něm vzbudilo touhu je vzít za dva roky na šampionát do Pekingu. Pětiletou Olympii a čtyřletá dvojčata Saint Lea a Thunder.

Na místo, kde jeho zářná kariéra na olympiádě v roce 2008 vlastně začala. „Těším se, až jim řeknu: Podívejte, tady se to všechno stalo. Ukázat jim videa a tak dál. Bude jim šest a sedm let a já jim budu moct říct, co jejich táta vlastně dělal,“ plánuje.

Boltovy triumfy na olympiádě v Pekingu 2008

17. září 2025  8:47

