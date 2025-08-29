Že sedmá nasazená Italka porazila v 1. kole australskou kvalifikantku Destanee Aiavaovou si spousta tenisových fanoušků pamatovat nebude. V paměti jim ale utkví snímek jejího krajana, kterým bude dost možná kandidovat na sportovní fotografii roku.
Giubilo ho zveřejnil na svém instagramovém účtu. Oči Paoliniové, její nos a ústa totiž dokonale zachytil v symbióze výpletu její rakety a na něm nakresleného loga Yonex. Tvář devětadvacetileté Italky, jako by zahalovala halloweenská maska.
Giubilo snímek zveřejnil na svém instagramovém účtu:
Dokonalé lícování, perfektní timing, skvělý úhel. „Jeden z nejlepších tenisových snímků, které jsem viděl,“ reagují uživatelé na sociálních sítích. „Perfektně načasované,“ přidávají se další s obdivnou reakcí.
Ztratila rovnováhu, komentoval své dílo fotograf
„Na něco takového jsem čekal už hodně dlouho,“ řekl fotograf britskému listu The Guardian. Jak skvělý snímek udělal, si všiml vzápětí, když se podíval na zadní stranu svého fotoaparátu.
Dokonale zarovnaný snímek se mu prý podařilo udělat proto, že tenistka po dokončení svého forhendu ztratila rovnováhu. „Posunula raketu dozadu způsobem, jakým to normálně nedělá,“ řekl. Když se následující noc pokusil stejný snímek zopakovat, už se mu to nepovedlo.
Sama tenistka byla fotkou tak okouzlená, že v příštím zápase šla Giubiliovi osobně poděkovat.
„Seděl jsem pod její lóží a ona se po zápase k ní rozběhla, jako to dělá vždy. Čekal jsem, že půjde obejmout svou trenérku. Ale místo toho přišla ke mně a řekla mi: ‚Skvělá fotka‘.“
Giubilo je fotografem zpravodajského portálu Il Tennis Italiano a na svém instagramovém účtu zveřejnil už spoustu dalších výborných snímků. Tenhle ale bude patřit k těm top.
Italská tenistka Paoliniová na posledním grandslamovém turnaji roku už postoupila do 3. kola. V něm se utká s Češkou Markétou Vondroušovou.