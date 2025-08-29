Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Autor:
  8:28
Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine Paoliniové v prvním kole, fotograf ho zveřejnil na svém Instagramu. Jak sám fotograf řekl, dopomohla mu k tomu náhoda i nepřirozený pohyb tenistky.
Jasmine Paoliniová v prvním kole US Open 2025

Jasmine Paoliniová v prvním kole US Open 2025 | foto: Reuters

Italská tenistka Jasmine Paoliniová na US Open 2025
Italská tenistka Jasmine Paoliniová na US Open 2025
Italská tenistka Jasmine Paoliniová na US Open 2025
Italská tenistka Jasmine Paoliniová na US Open 2025
10 fotografií

Že sedmá nasazená Italka porazila v 1. kole australskou kvalifikantku Destanee Aiavaovou si spousta tenisových fanoušků pamatovat nebude. V paměti jim ale utkví snímek jejího krajana, kterým bude dost možná kandidovat na sportovní fotografii roku.

Giubilo ho zveřejnil na svém instagramovém účtu. Oči Paoliniové, její nos a ústa totiž dokonale zachytil v symbióze výpletu její rakety a na něm nakresleného loga Yonex. Tvář devětadvacetileté Italky, jako by zahalovala halloweenská maska.

Giubilo snímek zveřejnil na svém instagramovém účtu:

Dokonalé lícování, perfektní timing, skvělý úhel. „Jeden z nejlepších tenisových snímků, které jsem viděl,“ reagují uživatelé na sociálních sítích. „Perfektně načasované,“ přidávají se další s obdivnou reakcí.

Ztratila rovnováhu, komentoval své dílo fotograf

„Na něco takového jsem čekal už hodně dlouho,“ řekl fotograf britskému listu The Guardian. Jak skvělý snímek udělal, si všiml vzápětí, když se podíval na zadní stranu svého fotoaparátu.

Dokonale zarovnaný snímek se mu prý podařilo udělat proto, že tenistka po dokončení svého forhendu ztratila rovnováhu. „Posunula raketu dozadu způsobem, jakým to normálně nedělá,“ řekl. Když se následující noc pokusil stejný snímek zopakovat, už se mu to nepovedlo.

US Open uvidí české derby. Ve třetím kole se střetnou Muchová a Nosková

Sama tenistka byla fotkou tak okouzlená, že v příštím zápase šla Giubiliovi osobně poděkovat.

„Seděl jsem pod její lóží a ona se po zápase k ní rozběhla, jako to dělá vždy. Čekal jsem, že půjde obejmout svou trenérku. Ale místo toho přišla ke mně a řekla mi: ‚Skvělá fotka‘.“

Giubilo je fotografem zpravodajského portálu Il Tennis Italiano a na svém instagramovém účtu zveřejnil už spoustu dalších výborných snímků. Tenhle ale bude patřit k těm top.

Italská tenistka Paoliniová na posledním grandslamovém turnaji roku už postoupila do 3. kola. V něm se utká s Češkou Markétou Vondroušovou.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

29. srpna 2025  8:28

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

4. srpna 2025  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.