Smějící se bestie. Antošův smích do všech kanadských hororů, píší fanoušci na sítích a přejí si, aby se bývalý hokejista smál co nejčastěji.
Stalo se to v roce 2024, kdy se dvanáct sekund před koncem šťastná rána Jakuba Štancla otřela o hůl kanadského soupeře Olivera Bonka a zapadla do branky - 3:2 a Češi postupují do semifinále. „Chachacháááá,“ zazní do Zárubova nadšeného komentáře smích jeho kolegy.
A o rok později podobná situace. Jen do konce čtvrtfinálového zápasu Česko – Kanada zbývá 40 sekund. Češi hrají přesilovku, Jiříček přihrává vlevo, kde pálí bez přípravy Adam Jecho.
Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato
„Jecho, Jecho, Jecho,“ exploduje Záruba a do jeho křiku se ozve pro Kanadu už trochu zlověstné „chachachááá“ Milana Antoše. Zápas končí 4:3 a Češi jdou znovu do boje o medaile.
Letos se oba týmy střetly v play off až v semifinále a jen několik hodin starou šťastnou trefu Tomáše Poletína ještě máme v paměti.
Češi ji stihli minutu a čtrnáct sekund před koncem. „Gól, góóól. Odraz o brusli a Česko vede,“ jásá Záruba a i dnes nad ránem ho doplnilo Antošovo „chachacháááá“ a následný záběr kanadské režie na plačící fanoušky javorových listů v hledišti.
Češi Kanadě už potřetí za sebou ukázali, kdo se směje nejlíp - ten, kdo se v zápase trefí naposled a ještě navíc vítězným gólem.