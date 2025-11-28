Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) se narodila 24. února 1978 v Duchcově na Teplicku. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Schwarz Bařtipánová je kandidátkou vznikající koalice na post ministryně pro místní rozvoj.
Politická kariéra
Ve Sněmovně zasedla po zvolení v říjnových volbách poprvé díky umístění na prvním místě ústecké kandidátky hnutí ANO. Je členkou výborů pro veřejnou dopravu a regionální rozvoj a pro evropské záležitosti.
Do listopadu 2025 zastávala post starostky města Bílina na Teplicku, funkce se vzdala v souvislosti s úspěchem ve sněmovních volbách. V čele města stála od roku 2018, už o čtyři roky dříve se stala jeho zastupitelkou jako nestranička za hnutí ANO. Jeho členkou se stala až později.
Dlouhé zkušenosti s regiony
Do politiky se pokusila vstoupit už v roce 2006, kdy neúspěšně kandidovala do zastupitelstva Bíliny. Několikrát se neúspěšně pokusila také o zvolení do zastupitelstva kraje. Voleb do Poslanecké sněmovny se poprvé účastnila už v roce 2017.
Před úspěchem v komunálních volbách v roce 2014 působila ve státní i soukromé sféře jako manažerka projektů zaměřených nejčastěji na regionální rozvoj. Připravovala například dotační program na aktualizaci územně-plánovací dokumentace po povodních v roce 2002.