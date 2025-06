Trikolora (strana)

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která chce jít do voleb na kandidátkách SPD | foto: Petr Topič , MAFRA

Konzervativní politické uskupení Trikolora založil v roce 2019 pod názvem Trikolóra hnutí občanů Václav Klaus mladší. Od března 2021 v jejím čele stojí Zuzana Majerová (dříve Majerová Zahradníková). Svou funkci od té doby už dvakrát obhájila.

Strana se profiluje jako sociálně konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Dle politologů je ideologie strany založena na pravicovém nacionalismu. Kvůli vyhraněným názorům některých členů bývá označována i jako radikální. Zaměřuje se na obranu „normálního světa“ a tradičních hodnot.

Trikolora do sněmovních voleb v roce 2025 nepůjde samostatně. Její zástupci budou na společné kandidátce hnutí SPD pod názvem Jo!, na které budou také kandidáti Svobodných a strany PRO. Díky tomu bude pro vstup do Sněmovny hnutí stačit zisk pěti procent hlasů namísto jedenácti, které by musela získat jako koalice tří uskupení.

Volební výzkumy STEM dlouhodobě hnutí SPD přisuzují zisk minimálně 12 procent hlasů. Nejnovější průzkum hnutí umístil na třetí místo s 12,7 procenty hlasů. To by mu přineslo 28 poslaneckých mandátů.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

V programu strany Trikolora převažuje nacionalismus, odmítání migrace či klimatických změn. Zpochybňuje závažnost lidského vlivu na klima a odmítá Green Deal či konec výroby aut se spalovacím motorem.

Podporuje volný trh, rušení dotací a minimální vliv státu. Prosazuje také co nejnižší daně a velkou odpovědnost jedince. Strana obhajuje ruskou agresi vůči Ukrajině a zpochybňuje dodávky zbraní a uvalování sankcí na Rusko. Dlouhodobě také útočí na veřejnoprávní média.

K LGBT+ komunitě se Trikolora staví kriticky, usiluje o ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy a odmítá stejnopohlavní manželství.

Strana je silně euroskeptická – zasazuje se o rozvolnění vztahů s EU a usiluje o referendum o vystoupení z EU. Odmítá přijetí eura. Kriticky se staví také ke členství v NATO.

Volební program strany Trikolora v roce 2025 Strana nemá pro letošní sněmovní volby vlastní program. Už v roce 2019 představila tři pilíře (Braňme normální svět, Bohatství vzniká z práce a Žijeme v České republice), na kterých zakládá svůj dlouhodobý program. Zrušení inkluze ve školách a podpora tradiční rodiny

Zakotvení manželství jako svazek muže a ženy v Ústavě

Konec Green dealu a emisních povolenek, podpora spalovacích aut

Zjednodušení daňového i sociálního systému, nižší daně z příjmu

Zrušení koncesionářských poplatků

Ukončení dotací velkých firem a politických neziskových organizací

Podpora domácích firem a zemědělců

Rozvolnění vztahů s EU, vyvolání referenda o vystoupení z EU

Odmítání migračních kvót

Konec cenzury dezinformací

Odmítání eura

Do parlamentních voleb v roce 2021 strana vstoupila na kandidátce Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS) namísto plánované koalice. Na jedné kandidátce se tak objevili zástupci všech tří stran. Hnutí získalo 2,76 procenta hlasů a skončilo na osmém místě.