Svobodní v roce 2021 ve volbách do Poslanecké sněmovny nekandidovali. Jejich zástupci byli na kandidátce hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci , které získalo 2,76 procenta hlasů a do Sněmovny se nedostalo.

Hnutí SPD má dle volebních výzkumů STEM šanci získat minimálně 12 procent hlasů. Nejnovější průzkum hnutí umístil na třetí místo s 12,7 procenty hlasů. To by mu přineslo 28 poslaneckých mandátů.

Do sněmovních voleb v roce 2025 nepůjde strana samostatně. Zástupci Svobodných budou na kandidátce hnutí SPD pod přezdívkou Jo!, společně s kandidáty Trikolory a strany PRO. Díky tomu bude pro vstup do sněmovny hnutí stačit zisk pěti procent hlasů, namísto jedenácti, které by musela získat jako koalice.

Související články

Souboj s proimigračním Rakušanem, to by mě určitě zajímalo, řekl Okamura Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura v pátek naznačil, k čemu se přiklání při výběru místa, kde bude kandidovat do Sněmovny. „Souboj s proimigračním Rakušanem, který odsouhlasil migrační pakt EU,... 2. května 2025 21:41

Podpora ANO v novém modelu klesla, SPD už předstihlo Starosty Podle modelu společnosti NMS by v dubnu volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesla na 28,1 procent, což je nejméně od léta 2024. Následuje SPOLU a SPD, které s podporou Trikolory,... 15. dubna 2025 14:46

Šichtařová s Pikorou ve Sněmovně? Setkání se nebojím, tvrdí ekonomka Lídryně Svobodných do nadcházejících voleb Markéta Šichtařová uvedla, že se při případném zvolení do Sněmovny nebojí setkání se svým manželem Vladimírem Pikorou, který kandiduje za Motoristy. V létě... 2. dubna 2025 14:34

Spojenectví „vlasteneckých“ sil v čele s SPD je tak trochu podvod, kritizoval Benda Je to tak trochu podvod, soudí poslanec ODS Marek Benda o předvolebním spojenectví takzvaných vlasteneckých sil v čele s SPD. Dané formace totiž odmítají, že by tvořily koalici. Podle Bendy je to... 1. dubna 2025 17:19

Okamura sehnal tři partnery do voleb na kandidátku SPD, vyhnul se tak koalici Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura podepsal memorandum o spolupráci pro letošní volby do Sněmovny s představiteli menších uskupení Svobodní, Trikolora a Právo respekt odbornost (PRO). Jde podle... 21. března 2025 5:20, aktualizováno 12:24

„Vlastenecké spojenectví“. Okamura půjde do voleb se Svobodnými, Trikolorou a PRO Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), Svobodní, Trikolora a strana PRO plánují v pátek podepsat memorandum o spolupráci pro sněmovní volby. V pozvánce rozeslané novinářům slibují strategické... 19. března 2025 11:30

Chceme zastavit nesmyslný zákaz, řekl autor petice, která nabourává Green Deal Petici proti zákazu aut se spalovacími motory dostali v úterý na stůl poslanci. „My, níže podepsaní občané ČR, prostřednictvím této petice dle zákona o právu petičním vyjadřujeme přesvědčení, že... 18. února 2025 15:02, aktualizováno 17:49

Motoristé půjdou do voleb sami, nevyloučili podporu od Šlachty a Svobodných Motoristé sobě se zúčastní podzimních voleb do Sněmovny samostatně, nevstoupí do žádné předvolební koalice. O výsledcích vnitrostranického hlasování, které závazně stvrdilo předsednictvo, v tiskové... 11. ledna 2025 10:33

Za záchranu aut na benzin a naftu je už pod peticí přes 56 tisíc podpisů V den pátého výročí vyhlášení Green Dealu přinesli Svobodní do Sněmovny minulý týden petici nazvanou Zachovejme auta na benzín a naftu, kterou zatím podepsalo už přes 56 tisíc lidí. „Předali jsme... 16. prosince 2024 17:07, aktualizováno 20:58

Vládní poslanec kritizoval systémovou chybu, šéf Svobodných „emisní policii“ Zadlužení státu je tak vysoké, protože vláda neřeší ekonomiku, ale „emisní policii“, Istanbulskou úmluvu a fyzické tresty dětí. Domnívá se to předseda strany Svobodní Libor Vondráček. Poslanec... 27. listopadu 2024 16:51

V Olomouci si ANO pláclo s SPD, Trikolorou, PRO a Svobodnými. Hejtmanem Okleštěk Vítězné hnutí ANO se v Olomouckém kraji dohodlo po volbách na spolupráci s SPD. Většina ostatních stran už oznámila odchod do opozice. ANO má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 26 křesel, SPD pět.... 28. září 2024 14:18

Chci dvě země místo krajů, říká jihomoravský lídr SPD, Trikolory, PRO a Svobodných Nejvyšší politické funkce dosáhl Zdeněk Koudelka v barvách Sociální demokracie jako poslanec, kdy tento post zastával v letech 1998 až 2006. Teď v barvách širokého uskupení v čele s hnutím SPD... 14. září 2024 11:26

Nová tvář Motoristů Gregor: opustil Svobodné, řečnil na akcích proti vládě Motoristé sobě, kteří přivedli do vysoké české politiky kometu eurovoleb Filipa Turka, získali novou akvizici. Matěj Gregor, který má vést jejich mládežnickou organizaci a je šéfem buňky Motoristé... 23. července 2024 17:27

SPD a Trikolora zahájily kampaň, v devíti krajích jde s nimi i Rajchl Hnutí SPD a Trikolora zahájily kampaň před krajskými a senátními volbami. Do voleb jdou v devíti krajích i společně s uskupením PRO Jindřicha Rajchla a ve třech krajích i se Svobodnými. Volební heslo... 11. července 2024, aktualizováno 16:50

České voliče k evropským volbám žene protest proti vládě, ukázal průzkum Jako nejčastější důvod pro účast v červnových volbách do Evropského parlamentu je pro české voliče snaha vyjádřit názor na současnou vládu. Vyplývá to z výsledků dubnového průzkumu agentury Ipsos. O... 9. května 2024 15:39

Za zásadní přeměnu ekonomiky a společnosti. Šichtařová jde za Svobodné Do Senátu budou v podzimních volbách kandidovat za Svobodné ekonomka Markéta Šichtařová, známá svými pesimistickými analýzami, či realitní makléř Michal Janda. Kandidaturu oznámili na úterní tiskové... 26. března 2024 13:18

Svobodní se do eurovoleb spojí s třemi subjekty, nasadí bývalé kandidáty na Hrad Svobodní půjdou do voleb do Evropského parlamentu s podporou Strany Soukromníků, regionálního hnutí Pro Plzeň a hnutí Zdraví, Sport a vzdělání 2012. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil předseda... 8. ledna 2024 12:57

Okamurovi pomůže bývalý šéf Svobodných Mach, který má Ukrajinu za umělý stát Hnutí SPD Tomia Okamury představilo ve Sněmovně dva experty, kteří mu budou nově pomáhat. Bývalého europoslance a expředsedu Svobodných Petra Macha a bývalého poslance za ČSSD Zdeňka Koudelku. Mach... 26. září 2023 13:12, aktualizováno 14:58

Diviš zkusí po debaklu v boji Hrad zabojovat o Brusel, půjde se Svobodnými Bývalý neúspěšný prezidentský kandidát Karel Diviš se bude ucházet o mandát europoslance. Kandidovat bude jako nezávislý za Svobodné. Lídrem kandidátky bude předseda strany Libor Vondráček, Diviš by... 13. června 2023 12:12

Senát schválil misi vojenských policistů na Ukrajinu, přiznal i náhrady za covid Senát dnes podle očekávání schválil misi až 15 českých vojenských policistů, kteří se mají podílet na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině v důsledku ruské agrese. Souhlasil rovněž s vysláním... 30. března 2023 13:18, aktualizováno 13:40

Zvažuji vstup do strany, říká Diviš. Zajímá ho europarlament, nebo Senát Premium Neúspěšný prezidentský kandidát a podnikatel v oblasti IT technologií Karel Diviš by rád vstoupil do politiky. V rozhovoru vysvětluje, jak by se do ní rád zapojil, ohlíží se za svojí kampaní včetně... 3. března 2023

Klaus prohlásil, že v komunálních volbách dal hlas Okamurově SPD Bývalý prezident Václav Klaus prozradil, že v komunálních volbách v Praze volil hnutí SPD Tomia Okamury, které je pro odchod Česka z Evropské unie. Řekl to v projevu na akci evropské frakce Identita... 3. října 2022 14:49

Tlumočnice jim to neřekla. Slova o potlačení sovětské totality oslavovali Na středeční demonstraci proti vládě Petra Fialy v Praze vystoupila mimo jiné německá europoslankyně a členka pravicové protiimigrační strany Alternativa pro Německo Christine Andersonová. Ve svém... 29. září 2022 11:12

V Karlovarském kraji bodovalo ANO, Piráti ztratili Mariánské Lázně Volby v Karlovarském kraji ovládlo hnutí ANO. Zvítězilo ve všech třech okresních městech. Zatímco v Karlových Varech a Sokolově obhájilo svou dosavadní pozici, v Chebu porazilo doposud vládnoucí... 24. září 2022 21:55

Slibují průjezdnost i byty. Překvapit se v Brně pokusí čtyři menší hnutí V Brně se o hlasy voličů v komunálních volbách popere čtrnáct uskupení. MF DNES v úvodním dílu předvolebního seriálu představuje čtyři vybraná menší hnutí Brno Plus, Fakt Brno, Přísaha a Restart pro... 12. září 2022 10:59

Volby by vyhrálo hnutí ANO, lidovci by se do Sněmovny nedostali, říká průzkum Volby by v srpnu s celkovým ziskem 31,1 procenta vyhrálo hnutí ANO. Druhá by skončila ODS, třetí nejčastější volbou voličů by bylo hnutí SPD, říká nejnovější předvolební průzkum agentury STEM pro CNN... 21. srpna 2022 11:15, aktualizováno 11:53

STALO SE DNES: Bitcoin klesl pod 20 tisíc. Rusové propustili zdravotnici Tajru Bitcoin spadl pod 20 tisíc dolarů. Rusové propustili ukrajinskou zdravotnici Julii Pajevskou. SPD zahájilo kampaň do komunálních voleb. Podezřelý muž z dvojnásobné vraždy na Náchodsku je ve vazbě.... 18. června 2022 20:05

SPD půjde v podzimních volbách s Trikolorou či Svobodnými, tématem je i válka Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) na pražském Střížkově zahájilo kampaň do komunálních a senátních voleb. Podle místopředsedy hnutí Radima Fialy jsou hlavními hesly kampaně „zastavíme... 18. června 2022 13:29, aktualizováno 15:01

Bez koalice ani ránu, brněnské strany nechtějí ve volbách tříštit síly Politici rádi opakují, že se koalice uzavírají až po volbách. Jenže před těmi komunálními, které se konají letos na podzim, uzavřely téměř všechny relevantní strany v Brně nějakou formu spojenectví... 3. června 2022 6:18

Nezvyklé spojenectví. Pravicové hnutí s komunisty chtějí „restartovat“ Brno V Brně před komunálními volbami vzniklo nové politické spojenectví sdružující na první pohled zcela protichůdné subjekty. Ruku si podali zdejší komunisté s pravicovým hnutím Slušní lidé, nezvyklou... 16. května 2022 16:21

V městské firmě spravující zámek byly i při ztrátě velké platy, ukázal audit Forenzní audit hospodaření jirkovské příspěvkové organizace Kviz, která provozuje i zámek Červený Hrádek, odhalil několik pochybení. Nejzásadnějším nedostatkem bylo vyplácení platů v rozporu s... 6. dubna 2022 7:06

Biden v projevu nazval Putina tyranem. Nesmí zůstat u moci, vzkázal Prezident spojených států Joe Biden promluvil ve Varšavě k situaci na Ukrajině. Řekl, že Severoatlantická aliance je sjednocenější než kdy dřív. Obrátil se i k Rusům; „Nejste naši nepřátelé,“ řekl.... 26. března 2022 19:01

Německý prezident Steinmeier obhájil post. Jde do druhého funkčního období Stávající německý prezident Frank-Walter Steinmeier zůstává podle očekávání zůstává hlavou státu. Spolkové shromáždění ho do druhého funkčního období zvolilo jasnou většinou hlasů. Steinmeier je z... 13. února 2022 14:58, aktualizováno 15:27

Předsedkyní Trikolory zůstává Zuzana Majerová, funkci obhájila na sněmu Předsedkyní Trikolory zůstane překladatelka a bývalá poslankyně za ODS Zuzana Majerová, delegáti ji zvolili na sobotním sněmu. Stranu vede od loňského roku. Aktuálně delegáti na neveřejném zasedání... 29. ledna 2022 17:19

Očkovat se? Přes vaše mrtvoly. Na Letné tisíce lidí protestovaly proti opatřením Asi tři tisíce lidí se sešly v neděli odpoledne v Praze na Letné, aby protestovaly proti vládním covidovým opatřením. Na místě dohlížely desítky policistů, lidé nedodržovali rozestupy ani neměli... 28. listopadu 2021 9:54, aktualizováno 17:42