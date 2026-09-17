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Česká pirátská strana (Piráti)

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Nové vedení Pirátů - předseda Zdeněk Hřib a za nín trojice místopředsedů Hana Hajnová, Martin Šmída a Michal Bláha | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Česká pirátská strana (Piráti) vznikla v roce 2009 po vzoru zahraničních pirátských stran. V září 2024, po sérii neúspěšných voleb, rezignovalo vedení strany včetně předsedy Ivana Bartoše. S přestávkami stranu vedl 15 let. V listopadu 2024 se do čela strany postavil náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Česká pirátská strana (Piráti)

Vznik strany: 2009

Předseda: Zdeněk Hřib

První místopředseda: Martin Šmída

Místopředsedové: Hana Hajnová, Michal Bláha, Olga Richterová

Liberální Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 obdobně jako další pirátské strany po celém světě v reakci na kauzu okolo serveru The Pirate Bay. Původním záměrem bylo upozornit na důležitost svobodného přístupu k informacím a svobody slova na internetu.

Česká pirátská strana spadá do mezinárodní organizace Pirate Parties International, spolupráce všech pirátských stran je podle nich nutná mimo jiné i k omezení kopírovacího monopolu.

Volby 2026

Dlouholetý předseda strany Ivan Bartoš i s celým vedením strany rezignoval v roce 2024 v návaznosti na debakl ve volbách do Evropského parlamentu následovaný neúspěchem v krajských a senátních volbách. V čele strany ho nahradil náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Piráti jsou označováni jako středová až středolevicová liberální strana. Mezi jejich hlavní hodnoty patří politická transparentnost či ochrana demokracie a práv občanů. Klíčová je pro ně i digitalizace státu a svobodný přístup k informacím. Jsou silně proevropští a usilují o větší zapojení ČR v Evropské unii. Někteří členové však v minulosti kriticky přistupovali ke členství v NATO.

Česká pirátská strana (Piráti)
Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů. Na snímku u mikrofonu Zdeněk Hřib. (10. února 2026)

V parlamentních volbách 2021 se Piráti spojili s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Koalice celkem získala 37 poslaneckých mandátů, kvůli kroužkování kandidátů starostů však pirátům připadly jen čtyři mandáty. Součástí vlády Petra Fialy byla do září 2024, kdy ji po odvolání šéfa Pirátů Ivana Bartoše z pozice ministra pro digitalizaci opustila.

V parlamentních volbách 2025 získali Piráti 8, 97 % hlasů a 18 poslaneckých křesel. Skončili v opozici.

Nové vedení Pirátů - předseda Zdeněk Hřib a za nín trojice místopředsedů Hana Hajnová, Martin Šmída a Michal Bláha
Piráti při zahájení volební kampaně (26. května 2025)
Novým předsedou Pirátů se stal Zdeněk Hřib. (9. listopadu 2024)
Bývalý dlouholetý předseda Pirátů Ivan Bartoš při zahájení volební kampaně (26. května 2025)
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