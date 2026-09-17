Česká pirátská strana (Piráti)
Vznik strany: 2009
Předseda: Zdeněk Hřib
První místopředseda: Martin Šmída
Místopředsedové: Hana Hajnová, Michal Bláha, Olga Richterová
Liberální Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 obdobně jako další pirátské strany po celém světě v reakci na kauzu okolo serveru The Pirate Bay. Původním záměrem bylo upozornit na důležitost svobodného přístupu k informacím a svobody slova na internetu.
Česká pirátská strana spadá do mezinárodní organizace Pirate Parties International, spolupráce všech pirátských stran je podle nich nutná mimo jiné i k omezení kopírovacího monopolu.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Dlouholetý předseda strany Ivan Bartoš i s celým vedením strany rezignoval v roce 2024 v návaznosti na debakl ve volbách do Evropského parlamentu následovaný neúspěchem v krajských a senátních volbách. V čele strany ho nahradil náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.
Piráti jsou označováni jako středová až středolevicová liberální strana. Mezi jejich hlavní hodnoty patří politická transparentnost či ochrana demokracie a práv občanů. Klíčová je pro ně i digitalizace státu a svobodný přístup k informacím. Jsou silně proevropští a usilují o větší zapojení ČR v Evropské unii. Někteří členové však v minulosti kriticky přistupovali ke členství v NATO.
V parlamentních volbách 2021 se Piráti spojili s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Koalice celkem získala 37 poslaneckých mandátů, kvůli kroužkování kandidátů starostů však pirátům připadly jen čtyři mandáty. Součástí vlády Petra Fialy byla do září 2024, kdy ji po odvolání šéfa Pirátů Ivana Bartoše z pozice ministra pro digitalizaci opustila.
V parlamentních volbách 2025 získali Piráti 8, 97 % hlasů a 18 poslaneckých křesel. Skončili v opozici.