Manažer, auditor a nejnověji také kandidát na křeslo šéfa resortu zemědělství Martin Šebestyán má zkušenosti z oboru i prací na ministerstvu. Působil jako ekonomický referent a později téměř deset let stál v čele SZIF.
Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (4. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Martin Šebestyán (* 28. 9. 1973) vystudoval provoz a ekonomiku na České zemědělské univerzitě v Praze, vzdělání si zde později rozšířil a získal titul MBA se zaměřením na zemědělství a ekonomiku. Na Českém institutu interních auditorů rovněž získal certifikát mezinárodního auditora.

Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Šebestyán je kandidátem vznikající koalice na post ministra zemědělství.

Na post jej jako nestraníka navrhlo hnutí SPD, pod nějž má resort spadat. Hnutí již dříve oznámilo, že křesla ve vládě hodlá obsadit odborníky.

Šebestyán se v politice dosud nijak neangažoval, se zemědělstvím má však letité zkušenosti – v současnosti je předsedou předsednictva Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků, jejímiž členy jsou zejména velké zemědělské firmy.

Do října 2022 byl také členem dozorčí rady státem vlastněné společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Právě ve státní sféře se ostatně pohybuje už dlouhou. Už od konce roku 2013 například téměř deset let stál v čele Státního zemědělského intervenčního fondu.

Za jeho působení SZIF v roce 2019 na základě vlastního šetření došel k závěru, že tehdejší premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš není ve střetu zájmů. Zjištění byla v přímém rozporu se zjištěními Evropské komise, jež vedla k pozastavení evropských dotací Babišovu holdingu Agrofert.

Sám Šebestyán v návaznosti na toto rozhodnutí čelil kritice, že čerpání dotací Agrofertem umožnil. V čele fondu skončil na základě dohody s tehdejším ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) jen pár měsíců po jmenování vlády Petra Fialy (ODS).

Z minulosti má rovněž zkušenosti s prací přímo na ministerstvu zemědělství, kde už po roce 2000 krátce působil jako ekonomický referent. V té době se však v několika firmách více věnoval finančním auditům, které jej také počátkem roku 2004 dovedly k pozici ředitele interního auditu ve SZIF.

Už po několika měsících se stal náměstkem sekce rozvoje venkova a přímých plateb a po zhruba dvou letech povýšil na náměstka generálního ředitele fondu i jeho zástupce.

Martin Šebestyán

