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Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

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  11:54

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Milan Šimůnek, Kateřina Konečná a Milan Krajča (zleva) z vedení KSČM na protivládním pochodu v roce 2022. | foto: archiv KSČM

Levicová Komunistická strana Čech a Moravy ve sněmovních volbách 2025 neuspěla a nezískala ani jeden poslanecký mandát. V květnu 2026 pak vystřídal v čele strany Kateřinu Konečnou Roman Roun. Strana se drží cílů svého předchůdce, podle kritiků se však od socialistické KSČ nedistancuje dostatečně.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Vznik: březen 1990

Předseda strany: Roman Roun

První místopředseda: Petr Šimůnek

Místopředseda: Milan Krajča

Počátek levicové Komunistické strany Čech a Moravy se datuje ještě před sametovou revoluci, kdy vznikla jako protějšek slovenské KSS ve federalizovaném Československu. Po rozpuštění KSČ v dubnu 1992 navázala na její činnost. Od svého totalitního odkazu se distancuje, podle kritiků však ne příliš důrazně.

V roce 2021 dlouholetého předsedu strany Vojtěcha Filipa nahradila europoslankyně Kateřina Konečná. Podařilo se jí získat většinu hned v prvním kole volby na mimořádném sjezdu strany, svolanému kvůli volebnímu výsledku v roce 2021.

Volby 2026

Orientace KSČM je založena na komunistické a socialistické ideologii. Dlouhodobě se soustředí na prosazení progresivní daně, podporuje společné vlastnictví a staví se proti kapitalismu. Strana patří k euroskeptikům.

Ve volbách v roce 2021 strana poprvé za svou historii nezískala potřebných pět procent hlasů a po třiceti letech se nedostala do sněmovny. Tehdejší předseda Filip výsledek označil za zdrcující porážku a spolu s dalšími členy vedení KSČM rezignoval.

Volební debakl se opakoval i o čtyři roky později, kdy strana nešla do sněmovních voleb samostatně, ale postavila se na společnou kandidátku hnutí Stačilo!, které společně s KSČM založily strany Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN) a Česká strana národně sociální. Hnutí získalo 4, 3 % hlasů.

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Témata: Benjamin Činčila, Česká suverenita sociální demokracie, Jiří Valenta (politik), komunista, květiny, Milan Krajča, Milion chvilek pro demokracii, Národní třída (ulice), peníze, Petr Paul, Prosetín, Radim Holiš, SPD, Starostové a nezávislí (STAN), Tomáš Sokol, Trikolora hnutí občanů, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Vladimír Špidla, Vojtěch Filip, Zpravodajství

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