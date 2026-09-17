Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Vznik: březen 1990
Předseda strany: Roman Roun
První místopředseda: Petr Šimůnek
Místopředseda: Milan Krajča
Počátek levicové Komunistické strany Čech a Moravy se datuje ještě před sametovou revoluci, kdy vznikla jako protějšek slovenské KSS ve federalizovaném Československu. Po rozpuštění KSČ v dubnu 1992 navázala na její činnost. Od svého totalitního odkazu se distancuje, podle kritiků však ne příliš důrazně.
V roce 2021 dlouholetého předsedu strany Vojtěcha Filipa nahradila europoslankyně Kateřina Konečná. Podařilo se jí získat většinu hned v prvním kole volby na mimořádném sjezdu strany, svolanému kvůli volebnímu výsledku v roce 2021.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Orientace KSČM je založena na komunistické a socialistické ideologii. Dlouhodobě se soustředí na prosazení progresivní daně, podporuje společné vlastnictví a staví se proti kapitalismu. Strana patří k euroskeptikům.
Ve volbách v roce 2021 strana poprvé za svou historii nezískala potřebných pět procent hlasů a po třiceti letech se nedostala do sněmovny. Tehdejší předseda Filip výsledek označil za zdrcující porážku a spolu s dalšími členy vedení KSČM rezignoval.
Volební debakl se opakoval i o čtyři roky později, kdy strana nešla do sněmovních voleb samostatně, ale postavila se na společnou kandidátku hnutí Stačilo!, které společně s KSČM založily strany Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN) a Česká strana národně sociální. Hnutí získalo 4, 3 % hlasů.