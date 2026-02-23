Kdo je ministr Igor Červený, který bude dělat, co Turkovi uvidí na očích

  14:12
Informatik a specialista na digitalizaci Igor Červený vstoupil do politiky loni, když se dostal do Sněmovny jako dvojka Motoristů ve Středočeském kraji. V čele Ministerstva životního prostředí chce bojovat proti takzvané zelené ideologii.
Ministr životního prostředí Igor Červený na jednání vlády (23. února 2026)

Ministr životního prostředí Igor Červený na jednání vlády (23. února 2026) | foto: ČTK

Ministr životního prostředí Igor Červený a ministr školství Robert Plaga na...
Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného...
Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného...
Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...
Igor Červený je poslancem Sněmovny za Motoristy od voleb v říjnu 2025, ve kterých kandidoval z druhého místa kandidátky Motoristů ve Středočeském kraji. Ve Sněmovně je mimo jiné místopředsedou hospodářského výboru a místopředsedou výboru pro zdravotnictví, působí také v několika podvýborech, třeba pro energetiku. Je i předsedou stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Informatik a specialista na digitalizaci Červený se narodil 13. července 1984. Vystudoval informační studia a knihovnictví (v roce 2020 získal titul bakalář), později informační vědy (v roce 2024 získal titul magistr) na Univerzitě Karlově (UK). Už na střední škole (studoval Střední školu uměleckomanažerskou v Brně) pracoval na částečný úvazek jako scenárista, později v brněnském Rádiu Krokodýl. Ještě před vysokoškolskými studii absolvoval angličtinu na jazykové škole. Pracoval jako PR manažer, projektový manažer, koordinátor či scenárista.

PŘEHLEDNĚ: Babišovi ministři. Kdo je kdo v nové vládě ANO, SPD a Motoristů

V letech 2016 až 2019 pracoval v Ústřední knihovně UK a v Centru pro přenos poznatků a technologií UK. Byl také manažerem rozvoje projektů na pražském ČVUT, jako manažer projektů působil i na VŠCHT v Praze a na Pedagogické fakultě UK (PdF), kde vystřídal několik různých pozic. Na PdF byl mimo jiné spoluzakladatelem aplikace FutureBooks, prostřednictvím které si studenti a akademici mohou tvořit, editovat či prodávat výukové materiály a publikace v interaktivní podobě. Vedl také projekt s názvem Smart Food, který nabídl školám nová interaktivní výuková média o spotřebě jídla, či další vzdělávací projekt s názvem Rozvoj finanční gramotnosti.

Podle Hospodářských novin v minulosti pracoval také jako marketér ve volebních kampaních, k politickém úspěchu pomáhal například ČSSD (nyní SOCDEM), kandidátovi do Senátu Jiřímu Vyvadilovi či hnutí Přísaha a jeho místopředsedovi Petru Vokřálovi.

Jaké má názory na životní prostředí

Červený stejně jako strana Motoristé sobě, jejíž je členem, odmítá „zelenou demagogii“. Například v předvolební kampani ostře kritizoval systém emisních povolenek Evropské unie ETS. Uvedl, že ve Sněmovně bude „jednoznačně vystupovat například proti dohodě ETS 2“. Po zvolení řekl Nymburskému deníku (na Nymbursku žije), že se bude snažit, aby „prosadil osekání řady byrokratických nesmyslů, které umožní lepší fungování firem“.

Jako kandidáta na post ministra životního prostředí ho Motoristé navrhli kvůli trvajícímu odporu prezidenta Petra Pavla jmenovat do této funkce Filipa Turka. Ten v resortu působí jako vládní zmocněnec. „Bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ řekl Turek o Červeném na svém instagramovém účtu.

Po schůzce s prezidentem Pavlem Červený prohlásil, ze na ministerstvu životního prostředí bude fungovat malá „svatá trojice“, kterou bude tvořit on, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.

Červený také uvedl, že vyřeší svůj možný střet zájmů. Podle Hospodářských novin spoluvlastnil s předsedou jihomoravských Motoristů, podnikatelem Luborem Novákem, který Červeného k Motoristům přivedl, společnost Extreme BFG Cast na tvorbu podcastů, kterou ale dosud nerozjeli. Červený podle listu situaci vyřešil tak, že Novák, který je v současnosti Červeného poslaneckým asistentem, jeho podíl ve firmě odkoupil.

