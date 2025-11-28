Aleš Juchelka se narodil 18. dubna 1976 v Ostravě, kde také na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava získal inženýrský titul.
Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Juchelka je kandidátem vznikající koalice na post ministra práce a sociálních věcí. Tento post zastával v Babišově stínové vládě během minulého volebního období Poslanecké sněmovny.
Politická kariéra
Politickou kariéru začal v roce 2010, kdy se jako člen TOP 09 stal zastupitelem Ostravy. Mandát mu skončil o čtyři roky později a po neúspěšném pokusu o jeho obhájení v roce 2015 ze strany vystoupil.
Do poslaneckých lavic poprvé zasedl po volbách v roce 2017 jako nestraník za hnutí ANO, jehož členem se stal až o rok později. Svůj mandát od té doby už dvakrát obhájil, naposledy v říjnu 2025.
Pokaždé kandidoval v Moravskoslezském kraji – v minulých volbách na třetím místě, v těch posledních pak na druhém přímo za šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem.
Od června 2024 do října 2025 byl řadovým místopředsedou Sněmovny, na postu vystřídal spolustraničku Kláru Dostálovou. Stál v čele výboru pro mediální záležitosti a byl členem podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí a stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. V minulém období byl také členem výboru pro sociální politiku, jehož členem je i nyní.
Začátek v médiích
Koncem 90. let působil jako dramaturg a scénárista v České televizi. Podílel se na pořadech Cyklus proti proudu nebo Ta naše povaha česká a moderoval pořady Exit 316 nebo Křesťanský magazín. Do širšího povědomí se dostal díky hudební hitparádě Medúza, kterou od roku 1998 více než deset let moderoval spolu se zpěvákem Richardem Krajčem.
Od roku 2008 je jednatelem a společníkem firmy OCCAM PR, která se věnuje reklamě, public relations a cateringu.