Právník a někdejší diplomat Péter Magyar je hlavní tváří maďarské opozice. V roce 2024 převzal okrajovou stranu Tisza, která je nyní nejvážnějším vyzyvatelem vládní strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách 12. dubna. Názory obou politiků se však v mnoha ohledech shodují.
Péter Magyar se narodil 16. března 1981 v Budapešti a tamtéž v roce 2004 získal právnický titul na Fakultě práva a humanitních věd na Katolické univerzitě Petra Pázmánye.

Už během studií vstoupil do strany Fidesz – Maďarská občanská unie, spoluzaložené současným maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Jejím členem byl do roku 2024. Po získání titulu se živil jako obchodní právník v několika nadnárodních firmách a v roce 2006 se podílel na bezplatné právní pomoci obětem násilných pouličních protestů proti tehdejší vládě premiéra Ference Gyurcsányho.

Budou letos volby v Maďarsku senzační? Kdy se konají, kdo může sesadit Viktora Orbána

Později spolupracoval s i vládou. Od roku 2010 působil na maďarském ministerstvu zahraničních věcí a obchodu. O rok později se stal diplomatem stálého zastoupení Maďarska při Evropské unii. Od roku 2015 byl diplomatem Úřadu předsedy vlády zodpovědným za spolupráci s EU.

Péter Magyar v politice

Ke vstupu do politiky jej v roce 2024 přiměla únorová kauza tehdejší prezidentky Katalin Novákové a jeho bývalé manželky a tehdejší ministryně spravedlnosti Judit Vargové, se kterou se o rok dříve rozvedl. Vlnu nevole a rozsáhlé protesty vyvolala amnestie podepsaná oběma političkami pro muže odsouzeného za krytí sexuálního zneužívání v dětském domově.

Porazit Orbána může jedině únava z maďarského premiéra. Stane se Magyar mužem na jedno použití?

Nováková, která byla v prezidentských volbách kandidátkou Fideszu, i Vargová (rovněž za Fidesz) v návaznosti na to rezignovaly. Ze všech veřejných funkcí odstoupil i Magyar a s odvoláním na systém, jehož nechce být součástí, začal pořádat masové demonstrace a volat po změně. Rovněž začal šířit zákulisní informace z vládní partaje.

V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu ve volbách do europarlamentu za tehdy téměř neznámou stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda). Zprvu byl jejím místopředsedou, po úspěchu, kdy Tisza získala téměř třicet procent hlasů a skončila druhá za Fideszem, se stal jejím předsedou.

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Konzervativně populistická strana Tisza se nyní těší velké popularitě – průzkumy jí v dubnových volbách předpovídají zisk téměř padesáti procent hlasů. Maďarům slibuje zejména změnu režimu. Dlouhodobě kritizuje autoritářské sklony Viktora Orbána, korupci a klientelismus.

Oba politici se přesto na mnoha tématech shodnou, o čemž vypovídá i dlouhé angažmá Magyara ve Fideszu – oba se například staví odmítavě k migraci a povinným kvótám nebo podpoře Ukrajiny a jejímu přijetí do EU.

Tisza je však na rozdíl od Fideszu prounijní a proklamuje odhodlání bojovat s ruskou propagandou a snížení závislosti na Rusku. Podle nezávislého think-tanku European Policy Center by však zvolení Magyara nemuselo nutně vést k napravení vztahů Budapešti a Bruselu.

Kariéra Pétera Magyara

  • V roce 2002 se stal členem strany Fidesz.
  • V únoru 2024 rezignoval z veřejných postů a vládu obvinil z rozsáhlé korupce a očerňování politických konkurentů.
  • O měsíc později založil hnutí Talpra Magyarok (Vstávejte Maďaři či Na nohy Maďaři) zaměřená na ochranu demokratických hodnot a začal pořádat demonstrace.
  • V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu do Evropského parlamentu za stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda).
  • Strana v červnových volbách získala 29,53 procent hlasů a 7 křesel. Skončila tak druhá za stranou Fidesz s 44,82 procenty a 11 křesly.
  • Nyní kandiduje jako šéf strany Tisza v nadcházejících dubnových parlamentních volbách. Podle některých průzkumů by měla získat skoro 50 procent hlasů. Provládní agentury mu prognózují druhé místo za Fideszem.
Volby do EP v Maďarsku vyhrál vládní Fidesz, ale opozice posílila. Na snímku její lídr Péter Magyar (10. června 2024)

Volby do EP v Maďarsku vyhrál vládní Fidesz, ale opozice posílila. Na snímku její lídr Péter Magyar (10. června 2024)

Vstoupit do diskuse

