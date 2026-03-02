Péter Magyar se narodil 16. března 1981 v Budapešti a tamtéž v roce 2004 získal právnický titul na Fakultě práva a humanitních věd na Katolické univerzitě Petra Pázmánye.
Už během studií vstoupil do strany Fidesz – Maďarská občanská unie, spoluzaložené současným maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Jejím členem byl do roku 2024. Po získání titulu se živil jako obchodní právník v několika nadnárodních firmách a v roce 2006 se podílel na bezplatné právní pomoci obětem násilných pouličních protestů proti tehdejší vládě premiéra Ference Gyurcsányho.
Později spolupracoval s i vládou. Od roku 2010 působil na maďarském ministerstvu zahraničních věcí a obchodu. O rok později se stal diplomatem stálého zastoupení Maďarska při Evropské unii. Od roku 2015 byl diplomatem Úřadu předsedy vlády zodpovědným za spolupráci s EU.
Péter Magyar v politice
Ke vstupu do politiky jej v roce 2024 přiměla únorová kauza tehdejší prezidentky Katalin Novákové a jeho bývalé manželky a tehdejší ministryně spravedlnosti Judit Vargové, se kterou se o rok dříve rozvedl. Vlnu nevole a rozsáhlé protesty vyvolala amnestie podepsaná oběma političkami pro muže odsouzeného za krytí sexuálního zneužívání v dětském domově.
Nováková, která byla v prezidentských volbách kandidátkou Fideszu, i Vargová (rovněž za Fidesz) v návaznosti na to rezignovaly. Ze všech veřejných funkcí odstoupil i Magyar a s odvoláním na systém, jehož nechce být součástí, začal pořádat masové demonstrace a volat po změně. Rovněž začal šířit zákulisní informace z vládní partaje.
V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu ve volbách do europarlamentu za tehdy téměř neznámou stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda). Zprvu byl jejím místopředsedou, po úspěchu, kdy Tisza získala téměř třicet procent hlasů a skončila druhá za Fideszem, se stal jejím předsedou.
Konzervativně populistická strana Tisza se nyní těší velké popularitě – průzkumy jí v dubnových volbách předpovídají zisk téměř padesáti procent hlasů. Maďarům slibuje zejména změnu režimu. Dlouhodobě kritizuje autoritářské sklony Viktora Orbána, korupci a klientelismus.
Oba politici se přesto na mnoha tématech shodnou, o čemž vypovídá i dlouhé angažmá Magyara ve Fideszu – oba se například staví odmítavě k migraci a povinným kvótám nebo podpoře Ukrajiny a jejímu přijetí do EU.
Tisza je však na rozdíl od Fideszu prounijní a proklamuje odhodlání bojovat s ruskou propagandou a snížení závislosti na Rusku. Podle nezávislého think-tanku European Policy Center by však zvolení Magyara nemuselo nutně vést k napravení vztahů Budapešti a Bruselu.
Kariéra Pétera Magyara
- V roce 2002 se stal členem strany Fidesz.
- V únoru 2024 rezignoval z veřejných postů a vládu obvinil z rozsáhlé korupce a očerňování politických konkurentů.
- O měsíc později založil hnutí Talpra Magyarok (Vstávejte Maďaři či Na nohy Maďaři) zaměřená na ochranu demokratických hodnot a začal pořádat demonstrace.
- V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu do Evropského parlamentu za stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda).
- Strana v červnových volbách získala 29,53 procent hlasů a 7 křesel. Skončila tak druhá za stranou Fidesz s 44,82 procenty a 11 křesly.
- Nyní kandiduje jako šéf strany Tisza v nadcházejících dubnových parlamentních volbách. Podle některých průzkumů by měla získat skoro 50 procent hlasů. Provládní agentury mu prognózují druhé místo za Fideszem.