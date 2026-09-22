Naftali Bennett se narodil 25. března 1972 v severoizraelské Haifě. V osmnácti letech nastoupil na povinnou vojenskou službu. Během šesti let sloužil u elitních jednotek a vypracoval se na hodnost majora. Po odchodu z armády nastoupil na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, kde získal bakalářský titul z práv. Poté se věnoval podnikání v oblasti bezpečnosti.
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O politiku se začal zajímat v roce 2006. Tehdy se na dva roky stal šéfem týmu Benjamina Netanjahua, který byl v té době hlavní tváří opozice – po prvním mandátu premiéra a následném období mimo politiku. Pro svého pozdějšího rivala vedl přípravu několika návrhů či kampaň pro volby do Knesetu v roce 2006.
Počátkem roku 2010 se stal hlavou takzvané Rady židovských osad, která sdružuje rady osad na Západním břehu Jordánu. Později spoluzaložil či vedl několik pravicových a nacionalistických stran a začal se sám účastnit volebních klání. V průběhu let zastával několik ministerských postů a nakonec vystoupal i na nejvyšší pozici – stal se předsedou vlády.
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Z funkce však předčasně odešel a z politiky se na dva roky zcela stáhl. V současnosti chystá návrat na výsluní.
Politická dráha Naftaliho Bennetta
- V první polovině roku 2012 se stal členem ultrapravicové a ortodoxní strany Židovský domov. Koncem roku byl zvolen předsedou strany. Funkci dvakrát obhájil a zastával celkem šest let.
- Po úspěchu ve volbách se strana stala součástí vládní koalice. Bennett získal mandát poslance i svěřené řízení tří resortů – ministerstev ekonomie, náboženských služeb a záležitostí diaspory.
- Mandát obhájil ve volbách roku 2015. Dále působil jako ministr záležitostí diaspory, stal se také ministrem školství.
- Na konci roku 2018 se vzdal členství v Židovském domově a spoluzaložil pravicovou stranu Jamin chadaš (Nová pravice). Strana však ve volbách v dubnu dalšího roku nezískala dostatečný počet hlasů a nedostala se do Knesetu. Bennett tedy přišel o mandát poslance.
- Strana v čele s Bennettem vytvořila pro předčasné volby na konci roku 2019 koalici Jamina (Vpravo) s dalšími pravicovými stranami. Bennett opět získal křeslo poslance, Netanjahu jej zároveň jmenoval ministrem obrany. Obdobná situace pokračovala i po dalších předčasných volbách v roce 2020, kvůli odchodu Jaminy do opozice však Bennett přišel o ministerský post.
- V roce 2021 se Bennett dohodl s dosavadní hlavou opozice a šéfem strany Ješ atid (Budoucnost existuje) Ja’irem Lapidem na vzniku vládní koalice složené z osmi stran. Její součástí byla i nezvyklá rotace funkce premiéra. Jako první ji měl do srpna 2023 vykonávat Bennett, který tak na postu předsedy vlády v červnu 2021 po dvanácti letech nahradil Netanjahua, v polovině funkčního období měl funkci převzít Lapid.
- Bennett odstoupil v polovině roku 2022 v důsledku rozpuštění Knesetu kvůli ztrátě vládní většiny. Den před složením funkce oznámil, že se z politiky stáhne a již nebude kandidovat.
- Svůj návrat do politiky oznámil v roce 2024. V nadcházejících říjnových volbách do Knesetu se opět pokusí získat křeslo premiéra. Do voleb vede politickou alianci Společně, kterou založil s Ja’irem Lapidem a jeho stranou Ješ atid.