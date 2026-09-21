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Gadi Eisenkot

Matouš Waller
  17:45

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Gadi Eisenkot během tiskové konference k zahájení volební kampaně strany Jašar v Neve Jaraku. (30. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Nadějný vyzyvatel dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua je v politice prakticky nováčkem. Gadi Eisenkot má rozsáhlé zkušenosti z armády, do nadcházejících parlamentních voleb vstupuje v čele nové strany Jašar. Mandát v Knesetu by získat měl, jak napovídají průzkumy, které mu dávají šanci i na zisk křesla předsedy vlády Izraele.

Gadi Eisenkot se narodil 19. května 1960 v Tiberiadě v severním distriktu Izraele. V osmnácti letech nastoupil na povinnou vojenskou službu a v armádě už zůstal. Během služby získal bakalářský titul v oboru historie na Univerzitě v Tel Avivu a magisterský titul z politických věd na Univerzitě v Haifě. Později též studoval na Válečné akademii armády Spojených států.

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Stal se vojenským poradcem premiéra Ehuda Baraka a postupně stoupal i po armádním žebříčku hodností. Velel řadě útvarů i operací a v roce 2005 byl jmenován hlavou operačního ředitelství Generálního štábu Izraelských obranných sil. Při této příležitosti získal hodnost generálmajora.

O deset let později se ujal funkce náčelníka Generálního štábu Izraelských obranných sil a byl jmenován generálporučíkem. Po konci funkčního období v roce 2019 odešel z armády.

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Brzy se však začal věnovat politice. Nyní stojí v čele vlastní strany Jašar a směřuje do izraelského parlamentu. Dnes patří mezi hlavní vyzyvatele končícího premiéra Benjamina Netanjahua v nadcházejících volbách do Knesetu. Současné volební průzkumy slibují velmi vyrovnané preference obou kandidátů.

Politická kariéra Gadiho Eisenkota

  • O politiku se začal zajímat už krátce po odchodu z armády. Před volbami roku 2022 se stal součástí aliance Státní tábor a získal křeslo v Knesetu.
  • Krátce po vypuknutí války v Gaze v říjnu 2023 jej premiér Benjamin Netanjahu jmenoval ministrem bez portfeje. Kvůli odchodu Státního tábora z vlády v polovině roku 2024 na funkci rezignoval.
  • Stranu opustil o rok později a v září založil středovou stranu Jašar (hebrejsky přibližně rovně či upřímně) v jejímž čele dodnes stojí. Strana se zúčastní parlamentních voleb v říjnu 2026. Aktuální volební průzkumy ji umisťují na první či druhé místo (o které se přetahuje s Netanjahuovým Likudem) – Eisenkotovi také předpovídají šance na zisk křesla premiéra.

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Témata: armáda, Benjamin Netanjahu, Blízký východ, Gadi Eizenkot, Hizballáh, Izrael, Izraelské parlamentní volby 2026, Kneset, Likud, Pásmo Gazy, průzkum, válka, Zpravodajství

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