Gadi Eisenkot se narodil 19. května 1960 v Tiberiadě v severním distriktu Izraele. V osmnácti letech nastoupil na povinnou vojenskou službu a v armádě už zůstal. Během služby získal bakalářský titul v oboru historie na Univerzitě v Tel Avivu a magisterský titul z politických věd na Univerzitě v Haifě. Později též studoval na Válečné akademii armády Spojených států.
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Stal se vojenským poradcem premiéra Ehuda Baraka a postupně stoupal i po armádním žebříčku hodností. Velel řadě útvarů i operací a v roce 2005 byl jmenován hlavou operačního ředitelství Generálního štábu Izraelských obranných sil. Při této příležitosti získal hodnost generálmajora.
O deset let později se ujal funkce náčelníka Generálního štábu Izraelských obranných sil a byl jmenován generálporučíkem. Po konci funkčního období v roce 2019 odešel z armády.
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Brzy se však začal věnovat politice. Nyní stojí v čele vlastní strany Jašar a směřuje do izraelského parlamentu. Dnes patří mezi hlavní vyzyvatele končícího premiéra Benjamina Netanjahua v nadcházejících volbách do Knesetu. Současné volební průzkumy slibují velmi vyrovnané preference obou kandidátů.
Politická kariéra Gadiho Eisenkota
- O politiku se začal zajímat už krátce po odchodu z armády. Před volbami roku 2022 se stal součástí aliance Státní tábor a získal křeslo v Knesetu.
- Krátce po vypuknutí války v Gaze v říjnu 2023 jej premiér Benjamin Netanjahu jmenoval ministrem bez portfeje. Kvůli odchodu Státního tábora z vlády v polovině roku 2024 na funkci rezignoval.
- Stranu opustil o rok později a v září založil středovou stranu Jašar (hebrejsky přibližně rovně či upřímně) v jejímž čele dodnes stojí. Strana se zúčastní parlamentních voleb v říjnu 2026. Aktuální volební průzkumy ji umisťují na první či druhé místo (o které se přetahuje s Netanjahuovým Likudem) – Eisenkotovi také předpovídají šance na zisk křesla premiéra.