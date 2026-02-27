Dlouhý stín Viktora Orbána nad Evropou. Jak 16 let přetváří Maďarsko a o co usiluje

Matouš Waller
Petra Škraňková
,
  20:05
Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje vlastní autoritářský režim a posiluje vztahy s Ruskem. U toho se stylizuje do role obránce národa.
Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Viktor Orbán (9. ledna 2020) | foto: Attila KISBENEDEK / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Maďarský premiér Viktor Orbán (16. února 2026)
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
22 fotografií

Viktor Orbán představuje klíčové jméno v maďarské politice už od 90. let. Premiérem je nyní nepřetržitě od roku 2010, předtím vedl vládu mezi roky 1998 a 2002. Jako lídr strany Fidesz vyhrál už pětkrát volby, z toho čtyřikrát za sebou.

Někdejší liberál a disident Orbán se posunul do konzervativních pozic. Maďarská opozice i EU ho kritizuje i za uzurpování moci, za údajné oslabování demokratických institucí, podkopávání právního státu v Maďarsku, za stálé vazby na Rusko i po ruské invazi na Ukrajinu, za odmítání pomoci napadené Ukrajině, z vyvolávání protimigračních nálad nebo za omezování práv a svobod sexuálních menšin.

Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a je vnímán jako Putinův nejbližší spojenec v Evropě

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (28. listopadu 2025)

Návštěva v Budapešti. Vlevo ruský prezident Vladimir Putin, vpravo maďarský premiér Viktor Orbán (17.února 2015)

Vzdělání a politické začátky Viktora Orbána

Viktor Orbán se narodil 31. května 1963 v Székesfehérváru ve středním Maďarsku. Vystudoval práva na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Po absolvování v roce 1987 pracoval na ministerstvu zemědělství a výživy.

Politicky se začal angažovat ještě za socialismu. V březnu 1988 stál u zrodu strany Fidesz – Maďarská občanská unie, která se tehdy profilovala jako hnutí mladých demokratů. Do veřejného povědomí vstoupil v červnu 1989 projevem na pohřbu ostatků premiéra Imreho Nagye, popraveného po potlačení maďarské revoluce z roku 1956, žádal odchod sovětských vojsk ze země a vyhlášení svobodných voleb.

Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Krátce před pádem komunistického režimu v Maďarsku navštěvoval britskou Pembroke College v Oxfordu, ale studium nedokončil. Do vlasti se vrátil právě kvůli probíhajícím politickým změnám, aby se mohl zúčastnit prvních svobodných maďarských voleb v březnu 1990.

Obrat od demokratů k nacionalistům

V nich získal Fidesz 21 křesel (v 386členném parlamentu) a Orbán se stal předsedou parlamentní frakce. Ve volbách 1994 však strana utrpěla debakl, získala jen sedm procent hlasů a jeden mandát. Vyhrála postkomunistická levice, Maďarská socialistická strana.

Bezmocní Orbánovi odpůrci tonou v depresi. Závidí Polákům, že dosáhli změny

Orbán následně rozhodl o radikální změně ideologie od liberálního smýšlení k národně-konzervativní ideologii. Tah se vyplatil, už ve volbách roku 1998 představoval Fidesz nejvýznamnější pravicovou stranu v zemi. Od té doby ve volbách vítězí.

Během jeho prvního období Maďarsko vstoupilo do NATO a přiblížilo se i členství v Evropské unii. Orbán však celou dobu prosazoval důsledné hájení národních zájmů.

Maďarský premiér Viktor Orbán. (28. září 2025)

Maďarský premiér Viktor Orbán. (28. září 2025)

Viktor Orbán v politice

  • Výsledky voleb 2004 a 2006 Fideszu k účasti ve vládě nestačily a strana včetně Orbána skončila v opozici.
  • K zatím největšímu volebnímu úspěchu dovedl stranu v roce 2010. Fidesz získal 68,13 % hlasů, což přineslo 263 mandátů. Strana získala ústavní dvoutřetinovou většinu. Od té doby je Orbán maďarským premiérem.
  • Dvakrát změnil maďarskou ústavu. V roce 2011 nahradil komunistickou z roku 1949, vrátil Maďarsku název země z doby Rakouska-Uherska, omezil moc ústavního soudu, ekonomickou soběstačnost univerzit či nezávislost církví, zakázal předvolební politickou kampaň v soukromých médiích. Další změna v roce 2025 omezila práva a svobody komunity LGBT+.

Budou letos volby v Maďarsku senzační? Kdy se konají, kdo může sesadit Viktora Orbána
  • V roce 2012 změnil volební zákon. Úpravy celkově znesnadnily menším stranám vstup do parlamentu a zvýhodnily strany silnější. V prosinci 2024 snížil počet volebních obvodů v opoziční baště, hlavním městě Budapešti. Kvůli demografickému vývoji přijde Budapešť o dva poslance ve prospěch sousední župy.
  • V Maďarsku si stále udržuje vysokou popularitu, kterou staví zčásti na přitvrzování v protiimigrační politice. Od počátku byl ostře proti migračním kvótám, jeho vláda postavila v roce 2015 plot proti nelegálním migrantům.
  • V červnu 2018 schválil parlament balíček protiimigračních zákonů, které zavedly tresty za podporu nelegální migrace. Právní úprava, označovaná jako Stop Soros (podle amerického finančníka, který podporuje migranty a kterého Orbán kritizuje) postavila Maďarsko před Evropský soud.
  • Orbán vede dlouhodobě spory se spojenci v NATO ohledně pomoci Ukrajině. Jeho vláda odmítá Kyjevu posílat zbraně s vysvětlením, že to jen prodlužuje konflikt. Ruskou invazi na Ukrajinu nevnímá jako „naši válku“, a proto Budapešť poskytuje Kyjevu pouze humanitární pomoc.
  • Orbán je důrazným kritikem celé EU. V říjnu 2024 vyzval Maďary, aby čelili Bruselu tak, jako v roce 1956 čelili Sovětské armádě. Vůdce EU obvinil, že chtějí donutit Maďarsko k zapojení do války na Ukrajině, vnutit mu migranty, odebrat maďarské děti a předat je genderovým aktivistům, jeho svrhnout a nastolit v zemi loutkový režim.
  • Viktor Orbán je od roku 1986 ženatý s právničkou Anikó Lévai. Mají pět dětí (Ráhel, Gáspár, Sára, Róza a Flóra) a šest vnoučat. Orbán je známý podporou tradičních rodinných hodnot, soukromí si však chrání.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tisíce naháčů se praly o dvě dřevěné tyčky. Bizarní tradiční akce mívá špatné konce

POLONAHÁ TLAČENICE. Muži oblečení jen v bederních rouškách v chrámu Saidaidži v...

Je to jeden ze tří nejvýznamnějších výstředních japonských festivalů a každý rok se při něm někdo zraní. Letos skončili tři muži v bezvědomí v nemocnici a mohou být rádi, že je dav neušlapal. Hlavním...

Nefunguje vám doma WiFi tak, jak má? Na vině může být maličkost

Chytrá domácnost Samsung

Problém se slabým nebo žádným signálem WiFi trápí čas od času každého. Pokud ale přetrvává a připojení kabelem (LAN) funguje, bude na vině nejspíš umístění routeru. Kam ho dát, aby měl co největší...

Pandě v čínské zoo přistál ve výběhu mobil. Okamžitě se proměnila v typického teenagera

Turistovi spadl mobil do výběhu. Panda si z něj udělala hračku

V typického teenagera dnešní doby se proměnila 2,5letá panda v čínské zoologické zahradě. Když k ní spadl mobil od jednoho z návštěvníků, nevyměnila ho za pamlsky, ale pevně svírala v tlapě, zatímco...

Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...

Investice do zlata není jen o ceně na burze. Bez znalostí riskujete ztrátu

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

V dobách ekonomické prosperity vnímáme bankovky v peněžence jako samozřejmou hodnotu. Historie nás však opakovaně učí, že zatímco papírové měny podléhají inflaci a politickým rozhodnutím, zlato si...

Broker Consulting hlásí rekordní rok: realitní transakce za 23 miliard korun

Komerční sdělení
Nemovitosti ve Španělsku

Realitní segment skupiny Broker Consulting má za sebou rok, který jej řadí mezi nejviditelnější hráče na trhu. V roce 2025 skupina napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala prodej...

27. února 2026  14:05

Investice do zlata není jen o ceně na burze. Bez znalostí riskujete ztrátu

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

V dobách ekonomické prosperity vnímáme bankovky v peněžence jako samozřejmou hodnotu. Historie nás však opakovaně učí, že zatímco papírové měny podléhají inflaci a politickým rozhodnutím, zlato si...

26. února 2026

Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...

26. února 2026

Olympiáda zvýšila chuť fandit: Češi nakoupili o 26,7 % více snacků než loni

Komerční sdělení
Ilustrační fotka

Zimní hry v italské Cortině se nepropsaly jen do medailových statistik, ale i do nákupního chování Čechů. Data Rohlik.cz ukazují, že během klíčových závodních dnů rostl zájem o sortiment spojený se...

26. února 2026

Pandě v čínské zoo přistál ve výběhu mobil. Okamžitě se proměnila v typického teenagera

Turistovi spadl mobil do výběhu. Panda si z něj udělala hračku

V typického teenagera dnešní doby se proměnila 2,5letá panda v čínské zoologické zahradě. Když k ní spadl mobil od jednoho z návštěvníků, nevyměnila ho za pamlsky, ale pevně svírala v tlapě, zatímco...

25. února 2026  16:30

Tisíce naháčů se praly o dvě dřevěné tyčky. Bizarní tradiční akce mívá špatné konce

POLONAHÁ TLAČENICE. Muži oblečení jen v bederních rouškách v chrámu Saidaidži v...

Je to jeden ze tří nejvýznamnějších výstředních japonských festivalů a každý rok se při něm někdo zraní. Letos skončili tři muži v bezvědomí v nemocnici a mohou být rádi, že je dav neušlapal. Hlavním...

24. února 2026  14:15

Kdo je ministr Igor Červený, který bude dělat, co Turkovi uvidí na očích

Ministr životního prostředí Igor Červený na jednání vlády (23. února 2026)

Informatik a specialista na digitalizaci Igor Červený vstoupil do politiky loni, když se dostal do Sněmovny jako dvojka Motoristů ve Středočeském kraji. V čele Ministerstva životního prostředí chce...

23. února 2026  14:12

Boris Šťastný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Boris Šťastný (Motoristé...

Lékař a podnikatel Boris Šťastný se díky úspěchu ve volbách po dvanáctileté pauze vrátil do Poslanecké sněmovny. Stihl mezitím změnit barvy a jako kandidát Motoristů v prosinci 2025 obsadil nově...

23. února 2026  14:05

Oto Klempíř

Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Oto Klempíř. (4. října...

Nováček v poslaneckých lavicích má zkušenosti z kultury i politiky. Zpěváka a textaře kapely J.A.R. tak spíše může trápit spolupráce s StB. V prosinci 2025 se stal ministrem kultury, zaměřit se chce...

23. února 2026  14:01

Martin Šebestyán

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Manažer, auditor a nejnověji ministr zemědělství. Martin Šebestyán má zkušenosti z oboru i prací na ministerstvu. Působil jako ekonomický referent a později téměř deset let stál v čele SZIF.

23. února 2026  13:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Aleš Juchelka

Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby...

Politik Aleš Juchelka je od prosince 2025 ministrem práce a sociálních věcí. Úspěch ve sněmovních volbách v říjnu 2025 jej z kandidátky v Moravskoslezském kraji vyslal do poslaneckých lavic již...

23. února 2026  13:36

Ivan Bednárik

Ivan Bednárik

Bývalý šéf slovenského správce železnic je od prosince 2025 ministrem dopravy. Na post jej jako nestraníka navrhlo hnutí SPD. Zkušenosti má i s managementem českých vlaků.

23. února 2026  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.