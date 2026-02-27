Dlouhý stín Viktora Orbána nad Evropou. Jak 16 let přetváří Maďarsko a o co usiluje

Viktor Orbán představuje klíčové jméno v maďarské politice už od 90. let. Premiérem je nyní nepřetržitě od roku 2010, předtím vedl vládu mezi roky 1998 a 2002. Jako lídr strany Fidesz vyhrál už pětkrát volby, z toho čtyřikrát za sebou.
Někdejší liberál a disident Orbán se posunul do konzervativních pozic. Maďarská opozice i EU ho kritizuje i za uzurpování moci, za údajné oslabování demokratických institucí, podkopávání právního státu v Maďarsku, za stálé vazby na Rusko i po ruské invazi na Ukrajinu, za odmítání pomoci napadené Ukrajině, z vyvolávání protimigračních nálad nebo za omezování práv a svobod sexuálních menšin.
Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a je vnímán jako Putinův nejbližší spojenec v Evropě
Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (28. listopadu 2025)
Vzdělání a politické začátky Viktora Orbána
Viktor Orbán se narodil 31. května 1963 v Székesfehérváru ve středním Maďarsku. Vystudoval práva na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Po absolvování v roce 1987 pracoval na ministerstvu zemědělství a výživy.
Politicky se začal angažovat ještě za socialismu. V březnu 1988 stál u zrodu strany Fidesz – Maďarská občanská unie, která se tehdy profilovala jako hnutí mladých demokratů. Do veřejného povědomí vstoupil v červnu 1989 projevem na pohřbu ostatků premiéra Imreho Nagye, popraveného po potlačení maďarské revoluce z roku 1956, žádal odchod sovětských vojsk ze země a vyhlášení svobodných voleb.
Krátce před pádem komunistického režimu v Maďarsku navštěvoval britskou Pembroke College v Oxfordu, ale studium nedokončil. Do vlasti se vrátil právě kvůli probíhajícím politickým změnám, aby se mohl zúčastnit prvních svobodných maďarských voleb v březnu 1990.
Obrat od demokratů k nacionalistům
V nich získal Fidesz 21 křesel (v 386členném parlamentu) a Orbán se stal předsedou parlamentní frakce. Ve volbách 1994 však strana utrpěla debakl, získala jen sedm procent hlasů a jeden mandát. Vyhrála postkomunistická levice, Maďarská socialistická strana.
Orbán následně rozhodl o radikální změně ideologie od liberálního smýšlení k národně-konzervativní ideologii. Tah se vyplatil, už ve volbách roku 1998 představoval Fidesz nejvýznamnější pravicovou stranu v zemi. Od té doby ve volbách vítězí.
Během jeho prvního období Maďarsko vstoupilo do NATO a přiblížilo se i členství v Evropské unii. Orbán však celou dobu prosazoval důsledné hájení národních zájmů.
Viktor Orbán v politice
- Výsledky voleb 2004 a 2006 Fideszu k účasti ve vládě nestačily a strana včetně Orbána skončila v opozici.
- K zatím největšímu volebnímu úspěchu dovedl stranu v roce 2010. Fidesz získal 68,13 % hlasů, což přineslo 263 mandátů. Strana získala ústavní dvoutřetinovou většinu. Od té doby je Orbán maďarským premiérem.
- Dvakrát změnil maďarskou ústavu. V roce 2011 nahradil komunistickou z roku 1949, vrátil Maďarsku název země z doby Rakouska-Uherska, omezil moc ústavního soudu, ekonomickou soběstačnost univerzit či nezávislost církví, zakázal předvolební politickou kampaň v soukromých médiích. Další změna v roce 2025 omezila práva a svobody komunity LGBT+.
- V roce 2012 změnil volební zákon. Úpravy celkově znesnadnily menším stranám vstup do parlamentu a zvýhodnily strany silnější. V prosinci 2024 snížil počet volebních obvodů v opoziční baště, hlavním městě Budapešti. Kvůli demografickému vývoji přijde Budapešť o dva poslance ve prospěch sousední župy.
- V Maďarsku si stále udržuje vysokou popularitu, kterou staví zčásti na přitvrzování v protiimigrační politice. Od počátku byl ostře proti migračním kvótám, jeho vláda postavila v roce 2015 plot proti nelegálním migrantům.
- V červnu 2018 schválil parlament balíček protiimigračních zákonů, které zavedly tresty za podporu nelegální migrace. Právní úprava, označovaná jako Stop Soros (podle amerického finančníka, který podporuje migranty a kterého Orbán kritizuje) postavila Maďarsko před Evropský soud.
- Orbán vede dlouhodobě spory se spojenci v NATO ohledně pomoci Ukrajině. Jeho vláda odmítá Kyjevu posílat zbraně s vysvětlením, že to jen prodlužuje konflikt. Ruskou invazi na Ukrajinu nevnímá jako „naši válku“, a proto Budapešť poskytuje Kyjevu pouze humanitární pomoc.
- Orbán je důrazným kritikem celé EU. V říjnu 2024 vyzval Maďary, aby čelili Bruselu tak, jako v roce 1956 čelili Sovětské armádě. Vůdce EU obvinil, že chtějí donutit Maďarsko k zapojení do války na Ukrajině, vnutit mu migranty, odebrat maďarské děti a předat je genderovým aktivistům, jeho svrhnout a nastolit v zemi loutkový režim.
- Viktor Orbán je od roku 1986 ženatý s právničkou Anikó Lévai. Mají pět dětí (Ráhel, Gáspár, Sára, Róza a Flóra) a šest vnoučat. Orbán je známý podporou tradičních rodinných hodnot, soukromí si však chrání.