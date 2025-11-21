Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Ivana Vaňkátová
  6:00
Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti ostatním hráčům. Jak se jí dařilo? Kdo ji prokoukl? A opravdu netuší, kdo je zrádce, nebo čeká s odhalením na ten nejlepší moment ve finále?
Kateřina alias Jiřina

Kateřina alias Jiřina | foto: Instagram

Bývalá kriminalistka Jiřina Hofmanová.
Reality show Zrádci
Soutěžící v show Zrádci 2 v předposledním díle: Daniela, Marcell, Mia,...
Před branami finále se hráčům podařilo odhalit zrádce.
14 fotografií

Jiřina Hofmanová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a následně 16 let pracovala jako učitelka biologie a chemie na gymnáziu. V březnu 1992 zahájila svou profesní dráhu u Policie České republiky jako podporučík ve vyšetřování obecné kriminality. Rychle se zařadila mezi uznávané specialisty na těžké zločiny, přičemž se podílela například na vyšetřování nechvalně proslulého případu takzvaných orlických vražd.

V kriminalistice se specializovala na behaviorální analýzu a profilování, tedy analýzu chování pachatelů. Své znalosti si rozšiřovala i na zahraničních stážích, například studijním pobytem u FBI v Quanticu a kurzem u Královské kanadské jízdní policie v Ottawě.

Vyšetřovatelka ze Zrádců 2 se učila „číst“ lidi v FBI

Z učitelky na stopu zločinu ve Zrádcích 2

Do druhé řady show Zrádci vstoupila Hofmanová jako paní učitelka Kateřina. Tato taktika však selhala: identita elitní kriminalistky byla ostatními hráči odhalena velmi brzy. Věrný Tomáš ji rozpoznal a mezi několika spoluhráči prohlásil: „Já vím, kdo to je, to není ani ho*no Kateřina, je to Jiřina Hofmanová.“ Odpovědí mu bylo šokované: „Cože? Jiřina Hofmanová?!“ A diváci u televizních obrazovek hned začali hledat na internetu, kdo to vlastně je.

Obratem se ukázalo, že ani hráčům na hradě toto jméno nic neříká. Přitom řada z nich měla šanci kriminalistku odhalit. Například moderátor Čestmír Strakatý měl její knihu doma. Jak přiznal, ani ji neotevřel. Kdyby ano, viděl by tam její fotku. Také zrádkyně Bára mohla Jiřinu Hofmanovou poznat, však je spoluautorkou podcastu Opravdové zločiny. Navíc zrádkyně Mia také pracuje u policie a věrná Petra u vězeňské služby.

Dvě nejsilnější hráčky se spojily v paktu zrady.

Bára Krčmová Zrádci

Jak ji viděli ostatní?

Profesionální zkušenost s rozpoznáváním řeči těla, psychologií pachatelů a profilováním byla pro Jiřinu Hofmanovou ve hře výhodou. Jak sama uvedla: „Mám dojem, že někdy vidím věci, které ostatní nevidí.“ Zároveň však měla pocit, že se jí pak lidé více začali více obávat a dávat si pozor. Přitom po celých 11 dílů působí jako důstojná dáma, která netuší, kdo ji tahá za nos.

„Skutečně nemáme žádné důkazy. Už je nás tady málo a proti žádnému z vás neexistuje přímý důkaz,“ přiznala Jiřina Hofmanová v desáté epizodě u kulatého stolu, kdy kolem ní sedělo dalších šest hráčů a dva z nich byli zrádci.

Zkušená kriminalistka je ve Zrádcích na Miu krátká. Nemám jedinou stopu, zoufá si

Zajímavý byl moment, kdy se jako zkušená kriminalistka vrhla na dopis od zrádců a důležitě ho analyzovala zkušeným okem… Mia se zcela jistě už obávala odhalení podle stylu písma… Hrobové ticho paní Kateřina prolomila poznatkem: „Ale hezky to napsali tím perem, že?“

Kdo je ve finále?

policistka Mia – zrádkyně
policistka Kateřina – věrná
právnička Anička – věrná
modelka Veronika – věrná
hudebník Marcell – věrný

Režisér Markus Krug během natáčení předposledního dílu doufal, že zkušená kriminalistka Jiřina Hofmanová vše rozsekne ve finále: „Upřímně, mně by se líbilo, kdyby se na poslední chvíli zaktivovala paní Kateřina, odhalila ji u ohně a řekla, že to věděla celou dobu, jen že si ji držela. To by bylo cool,“ říká ve vlogu, který vzniknul během natáčení letos na jaře.

Je možné, že by Jiřina Hofmanová i po svém odhalení stále hrála důvěřivou paní Kateřinu a čekala na příhodný moment, kdy jako Hercule Poirot pronese svou závěrečnou řeč a odhalí, kdo je zrádce? Nebo opravdu netuší, z jaké strany rána nožem přijde, a zrádce převezme vládu nad Křivoklátem? To uvidíme ve finále v neděli 30. listopadu.

