Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Tereza Hrabinová
  10:06
Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší dcerou filmové Blaženy.
Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem Motoristů spokojený, přestože očekával dvouciferné číslo. (4. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Richard Chlad (*14. dubna 1962, Praha) je podnikatel, bývalý automobilový závodník a miliardář. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a podnikat začínal v oblasti dovozu a distribuce zboží. Šlo především o videokazety a digitální hodinky. Na nich podle svých slov už v 80. letech vydělal svůj první milion.

V mládí měl kapelu a hrál s Michalem Davidem. Baskytaru si prý koupil za svou první výplatu v patnácti letech, když pracoval šest týdnů na poli v zemědělském družstvu. Mnohem později vybudoval nahrávací studio RichSound s Pavlem Větrovcem ml. Za zvuk k albu Ilustratosphere Dana Bárty dostali dvě hudební ceny Anděl.

Milardy z hazardu

V 90. letech začal podnikat s výherními automaty, vybudoval řetězec Krijcos a dodnes provozuje desítky sportbarů s hracími automaty.

„Dnes provozujeme nějakých sedm set videoloterijních terminálů na necelých dvaceti provozech. Doba, kdy jsme měli ke třem tisícům strojů a nějakých šedesát nebo sedmdesát provozoven včetně tisícovky strojů po barech a restauracích, ta je nenávratně pryč. Řekl bych, že dnes tvoří herní průmysl asi tak dvacet procent z mých příjmů. Nebýt syna, už bych do toho peníze před třemi roky neinvestoval,“ popsal v rozhovoru pro Expres v roce 2020.

V čem dnes podniká

V současnosti podniká v energetice, zejména v solární a zelené energii (fotonové elektrárny), a nemovitostech. Vlastní společnosti Krijcos Energy a Moravia Green Hydrogen, ta vlastní v Česku tři velké fotovoltaické parky o celkovém výkonu 8,8 megawattu.

Vlastní a investuje do realitních společností, má podíl i v domě s pečovatelskou službou ve Všenorech.

Motoristé sobě. A Chlad u toho

V posledních letech upoutal pozornost jako výrazný sponzor hnutí Motoristé sobě a podporovatel kandidáta Filipa Turka. Uvedl, že vložil téměř dva miliony korun pro účely propagace, například zapůjčením sportovních vozů na akce nebo účastí na propagačních videích.

V poslední volební kampani oznámil soutěž s odměnou 100 tisíc korun pro ty, kteří pomohou propagovat hnutí Motoristé sobě, což vedlo k veřejným diskusím o možném překročení pravidel politické agitace. Od přímé politické kariéry se distancuje.

Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

Luxusní vozy a online image

Bývalý automobilový závodník je známý také jako vášnivý sběratel luxusních vozidel. Svůj první závod jel v roce 1994, v roce 2011 vyhrál ve svých 48 letech na Masarykově okruhu v Brně prestižní Epilog.

Na svém Instagramovém profilu, kde má přes 149 tisíc sledujících, často představuje svou kolekci 30 exkluzivních automobilů značek jako Bugatti, Ferrari nebo Lamborghini. S výškou téměř dva metry komentoval, že mu některé supersportovní vozy z 90. let kvůli své konstrukci nesedí pohodlně. „Jsou to auta dělaná pro konfekčního taliána,“ nechal se slyšet.

Maledivská svatba s dcerou Blaženy Škopkové

Na Maledivách si v roce 2023 vzal za manželku o 32 let mladší Annu Marii Kánskou, dceru herečky Veroniky Kánské, známé především díky postavě Blaženy Škopkové z filmové trilogie Slunce, seno.

Pro Annu Marii šlo o první svatbu, podnikatel uzavíral sňatek podruhé a z předchozího manželství má čtyři děti. Společného potomka s Annou Marií podle dostupných vyjádření neplánují.

Miliardářské chutě? Stačí mu i chleba se sádlem, říká manželka Richarda Chlada

Chlad dříve vlastnil nemovitosti na Floridě, aktuálně má kromě sídla ve Všenorech druhý domov na Tenerife, kde si pořídil vilu v obci Adeje.

Kamarád Radovan Krejčíř

Jeho blízkým kamarádem byl v 90. letech podnikatel Radovan Krejčíř, který byl později odsouzen za různou trestnou činnost, například objednání vraždy. Podle Chlada byl Krejčíř skvělý a zábavný člověk, dokud nezačal brát drogy. „Potom se to během prvních asi tří let našeho přátelství začalo z jeho strany posouvat někam do háje, bohužel,“ řekl v rozhovoru pro Expres.

Kvůli svým známostem strávil Richard Chlad desítky hodin u policejních výslechů. S Krejčířem sice nepodnikal, ale po jeho útěku na Seychely od něj koupil nemovitosti. „Koupil jsem od něj dva nebo tři domy v Těšíně, aby tam měl s rodinou za co začít žít a podnikat, protože v JAR potřeboval peníze na nový život,“ uvedl.

O Krejčířovi tvrdí, že ho zničil jeho vlastní adrenalin. „Někdo nasává adrenalin na okruhu za volantem, jako třeba já, on zase musel pořád někde vymýšlet bejkárny a spojovat se s lidmi, se kterými bych si já ani nesedl ke stolu. To ho dostalo a vytrestalo,“ řekl v rozhovoru.

Zdeněk Hřib

Poslanec a lékař Zdeněk Hřib byl od listopadu 2018 do února 2023 pražským primátorem za Českou pirátskou stranu. V únoru 2023 byl zvolen náměstkem pražského primátora pro dopravu. V listopadu 2024 se...

12. října 2018  11:18,  aktualizováno  6.10 8:54

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil byl v únoru 2023 zvolen náměstkem pražského primátora pro kulturu a cestovní ruch. V letech 2014 až 2024 byl europoslancem za TOP 09. Někdejší místopředseda ODS stranu opustil koncem...

19. června 2013  13:25,  aktualizováno  6.10 7:40

