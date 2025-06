Proč se nikdy neusmíval a co chtěl s nacisty uhrát? Co se o Háchovi nikdy neučilo

„Za tou tváří, která vypadala trošku koženě, byl člověk z masa a kostí, který měl rád vtip, který dokonce vtipy vyprávěl a ještě raději je poslouchal,“ říká o Emilu Háchovi historik Robert Kvaček. Kde se tedy vzal smutek a vážnost v tváři, které jsou vidět už na fotografiích z mládí? Nejspíš už v dětství. Již ve dvanácti letech Emil Hácha ztrácí otce a jako starší syn musí rychle dospět, aby matce ztrátu nahradil a stal se pomyslnou hlavou rodiny. Stejně zodpovědně bude jednou přistupovat k nelehkému úkolu být hlavou porobeného národa.

Renesanční člověk

Ačkoli v pozdějším věku působí jeho tvář přísně, až asketicky a celý život byl hluboce věřící, nebyly mu cizí světské potěchy těla a duše. Jeho heslem však nebylo „víno, ženy a zpěv“, ale spíše pivo, zvířata a výtvarné umění. Ačkoli vystudoval práva a působil jako soudce, škála jeho zájmů byla až neuvěřitelně široká.

Psal poezii, které svěřoval své nejniternější pocity. Byl kurátorem moderního umění i překladatelem. Spolu s bratrem Theodorem například přeložil knihu Tři muži ve člunu od Jeroma Klapky Jeroma. Studoval několik jazyků a vedle Tomáše Garrigue Masaryka byl snad nejvzdělanějším českým prezidentem. Jeho zájmy pak rozhodně nebyly jen interiérové. Hlavně v mládí bruslil a dělal atletiku a až do pozdního věku plaval a nadšeně se věnoval vysokohorské turistice, která ho zocelila a pomáhala udržet zdravého ducha ve zdravém těle. Stres v době heydrichiády bohužel urychlil postup jeho nemoci – pravděpodobně arteriosklerózy, kvůli níž postupně ochrnul – stáhl se do ústraní, do bezpečí lánského zámku.

Prezidentem proti své vůli

„Osud je, dítě, zlý ironik. Perlivou číši mi nalil, výsměchu jeho jsem neunik’, číši mou hned zase zkalil.“ (Úryvek z básně Emila Háchy Slza. Omyly a přeludy, 1939)

Proč trávil většinu času na zámku v Lánech? Mnoho pamětníků prezidenta Háchy v Lánech už nežije, jejich potomci ale vzpomínají, jak oblíbený mezi lidmi tento laskavý člověk byl. Už proto, že dlouho skutečně žil. V nejtěžších chvílích se mohl uchýlit do lánské obory, do klidu a samoty, která ho chránila před jeho nezáviděníhodnými povinnostmi. Pokud mohl, vyhledával spíše společnost zvířat než lidí. Docházel do místní hájovny, kde chovali mimo jiné ovce i ochočenou srnu. Jejich přítomnost mu dodávala klid a v zákeřné době představovala pravdivost a čistotu.

Přitom dělal maximum, aby ze své pozice národu ulehčil. Byl vlastenec, stál u zrodu Československa a jako právník se podílel se na vzniku ústavy i Nejvyššího správního soudu, cítil tedy odpovědnost za lidi i stát a od začátku se ve své funkci stavěl za české zájmy. Nominaci na prezidenta přijal s váháním, po nástupu Reinharda Heydricha do úřadu protektora uvažoval o demisi, přesto v této životní túře vytrval v naději, že může pro národ něco zachránit. Odmítal podepsat souhlas s nacistickou okupací a složit slib věrnosti Hitlerovi. Díky obratným ústupkům se mu podařilo zachránit většinu studentů uvězněných po demonstracích z listopadu 1939.

15. března 1939. Emil Hácha v okupované Praze Emil Hácha jedná s Adolfem Hitlerem na Pražském hradě. (16. března 1939)

Sám sobě soudcem

Jak těžké muselo být pro člověka, který zasvětil život právu, přihlížet zvrácené nacistické „spravedlnosti“, dennodenním rozsudkům smrti a popravám celých rodin. Po heydrichiádě se stáhl do pasivní pozice loutkového prezidenta, kvůli svému onemocnění ani nemohl plnit řadu prezidentských povinností. Psychický tlak byl tak velký, že chtěl několikrát spáchat sebevraždu. Ne jen z pocitu bezvýchodnosti vlastní situace, ale také jako demonstrativní gesto. Zabránila mu v tom jednak víra a současně hluboký pocit odpovědnosti, že musí úloze dostát a ochránit roli prezidenta před kolaboranty, kteří by ji zneužívali pro svůj prospěch.

Odjezd státního prezidenta dr. Emila Háchy (uprostřed) do Berlína na oslavy 50. narozenin říšského kancléře Adolfa Hitlera. Po Háchově levici ministr dopravy Alois Eliáš, budoucí předseda protektorátní vlády.

Jeho osudem měla být spravedlnost, ale osud k němu samotnému spravedlivý nebyl. Už dlouho tušil, že za své zásluhy bude ve složité době vypořádávání účtů potrestán. A to se také stalo.

„Beznaděj, dítě, je hořký druh, beznaděj sestra je smrti, jedna mne sevřela ve svůj kruh, druhá mne nazítří zdrtí.“ (Úryvek z básně Emila Háchy Slza. Omyly a přeludy, 1939)

Těžko říct, nakolik si však tuto situaci uvědomoval, protože na konci války už byly jeho schopnosti vnímání nemocí velmi ovlivněny a ztrácel kontakt s vnějším světem. Po povstání byl 13. května 1945 zatčen a zemřel 27. června 1945 v zuboženém stavu na Pankráci. Podle svědectví ho dozorci týrali hladem a zacházeli s ním velmi krutým a ponižujícím způsobem i proto, že se kvůli ochrnutí nemohl bránit. Ani staronový prezident Edvard Beneš, kdysi proklínaný, nyní milovaný, který se vrátil 16. května z exilu, nevyužil svého vlivu, aby konec života Háchovi usnadnil. Nová doba potřebovala viníky a Hácha byl tedy obětován podruhé.

Teprve poslední dekády přinesly v tomto směru hlubší snahu pochopit Háchu jako člověka i státníka a pomalu mu získávají respekt a místo v historii, které mu právem náleží.