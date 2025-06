Kdo byla doopravdy Milada Horáková? Smrt sourozenců předurčila její dráhu

Komunistický režim se intenzivně snažil, aby se na Miladu Horákovou zapomnělo. Zřejmě jeho představitelé správně tušili, že by síla její inspirativní osobnosti mohla být vzorem pro řadu dalších lidí. To se vyplnilo jenom zčásti. Ačkoli se nesmazatelně zapsala do historie, často se připomíná jen její smrt. A zapomíná se, kdo skutečně byla Milada Horáková.

Jaká byla Milada Horáková?

Miladu známe pouze na záběrech ze soudní síně, kde se sotva mohla cítit uvolněně. Vážnou, unavenou, soustředěnou, pohublou a zesláblou, přidržující se pultu a současně tvrdě bojující o život. Jaká byla skutečnost?

Milada měřila 164 cm, měla světle hnědé vlasy a modrošedé oči. Milovala přírodu, ráda jezdila na kole. S budoucím manželem si nesmírně rozuměla a spolu s přáteli pořádali výlety na kanoích. Pamětníci na ni vzpomínají jako na ženu inteligentní a přemýšlivou, ale také velmi příjemnou a bezprostřední. Oblékala se střízlivě, ale nikoli upjatě a na fotografiích z dob, kdy byla veřejně činná, působí jako uvolněná, svěží, moderně oblečená žena.

Mezi nejvýraznější vlastnosti však patřila její upřímnost a kritičnost. Byla vychována v masarykovském duchu a schopnost dívat se na vše kritickým pohledem z více úhlů ji provázela po celý život. A to i v situacích, které ji zřejmě přiváděly do osobních a profesních konfliktů.

Zejména dopisy napsané před popravou vypovídají mnohé o Miladě jako o člověku, který bezvýhradně miluje, ale umí z lásky i sobecky žárlit, což po většinu života ovlivňovalo například její vztah s tchyní. Sama v sobě pak nezapřela kritickou maminku, když se v posledním dopise dceři Janě něžně, ale přísně vyjadřuje k novému účesu či nepatřičně hlubokému výstřihu.

Mládí a sociální práce

Do historie vstoupila především jako oběť komunistického režimu, již méně se ale ví o důvodech jejího odsouzení i o její úloze v antifašistickém a antikomunistickém odboji a ještě méně o její sociální práci a péči o ženy a matky. Po absolvování právnické fakulty pracovala na Ústředním sociálním úřadu, kde podle slov jejího nadřízeného Petra Zenkla mohla uplatnit „své dobré srdce“. A pomoc potřebným se stala jejím celoživotním cílem.

Rozhodně se nejednalo o politický program, ale o velice intenzivní vnitřní potřebu, která zakořenila v Miladě zřejmě už v dětství. Její rodina totiž přišla v červnu 1914 během dvou dnů hned o dvě děti najednou. Nejdříve nejstarší dcera a poté šestiletý syn zemřeli na septickou spálu. Tehdy dvanáctiletá Milada musela velice rychle dospět, aby rodičům jejich ztrátu nahradila. Když se v roce 1915 narodila nejmladší Věra a Miladina matka se z těžkého porodu dlouho vzpamatovávala, ujala se Milada péče o novorozenou holčičku. I díky jejich velkému věkovému rozdílu byl vztah Milady k Věře celý život spíše mateřský než sesterský. Osud tomu chtěl, že to byla právě Věra, kdo po Miladině uvěznění a smrti nahradil Janě matku.

Milada Horáková a feminismus

Jako předsedkyně Rady československých žen a poslankyně za Národní socialisty neusilovala pouze o zrovnoprávnění žen a mužů, ale o zajištění stejných pracovních podmínek a vzdělání pro ženy i dostatečnou existenční i společenskou podporu pro matky. Její iniciativa však nebyla pouze teoretická, protože sama měla rodinu a většinu života se vyrovnávala s výčitkami, že ji postavila do pozadí. Její velkou životní výhrou byl manžel Bohuslav, který jí umožnil pracovat i po svatbě a její sociální i politickou práci plně podporoval, což je mnohdy vzácnost i nyní.

Jubilejní kongres Mezinárodní ženské rady v Anglii. Zleva: pí. Barbašová, Dr. Milada Horáková-Králová, Potočková, Dr. Malínská, Daněčková, senátorka Františka Plamínková, Procházková, Nosilová, Lauschmannová, Vegrová, Fejková, Pavlíková. (8. července 1938)

Svatební foto novomanželů Milady a Bohuslava Horákových - únor 1927 V prosinci 1933 se manželům Bohuslavu a Miladě Horákovým narodila dcera Jana. Jeden z posledních snímků zachycujících šťastné rodinné chvíle. Jana začala v sezoně 1947-48 chodit do tanečních.

Protikomunistický odboj a zatčení

Už během práce na sociálním úřadu se dostala do střetu s komunisty, kteří instituci kritizovali za pomoc ruským emigrantům. I po válce upozorňovala na nedemokratické metody a komunistickou demagogii nejen z pozice své strany, ale především jako člověk, který totalitní praktiky zcela odmítá. I jako poslankyně se snažila bránit jejich rozpínavosti a naposledy vystoupila na veřejnosti 22. února 1948 v Sadské u Nymburka, kde odsoudila hrozící mravní a hospodářskou devastaci nastupující diktatury. Z dnešní pozice už víme, jak prozíravá její slova byla. Po tragické smrti Jana Masaryka 10. března 1948 se vzdala poslaneckého mandátu.

V květnu 1948 vznikla tzv. šestka, ve které byl kromě Horákové též Josef Nestával, František Račanský, Josef Čupera a další lidé, kteří se společně věnovali hlavně pomoci lidem pronásledovaným novým režimem. Horáková byla propuštěna z Ústředního sociálního úřadu a poté pracovala na školském výboru národního výboru v Praze.

V září se pak odehrála schůzka zástupců národních socialistů, sociálních demokratů a lidovců na faře ve Vinoři, kterou obžaloba nakonec využila proti skupině, ačkoli z hlediska protikomunistického odboje nebyla nijak významná. Milada Horáková během ní upozorňovala, že pro odboj je klíčové sjednocení cílů a koordinace vzájemné spolupráce. Jednotlivé frakce se však nebyly schopné domluvit na společném postupu. Právě kvůli nedostatku reálných důkazů se obžaloba nakonec opírala právě o schůzku ve Vinoři.

Politický proces

Milada Horáková byla zatčena v září 1949, přestože proti ní nebyly žádné důkazy, pouze předpoklad, že je do odboje zapojená. Kromě Josefa Nestávala byla ve spojení s právníkem a podnikatelem Oldřichem Peclem či poslancem a nakladatelem Františkem Přeučilem, okrajově i s poslankyní Fráňou Zemínovou. Podle svědectví jejího manžela však není pravděpodobné, že by spolupracovala se Závišem Kalandrou či strážmistrem SNB Janem Buchalem. Podle všeho jim byly role ve skupině přiřazeny cíleně až během přípravy obžaloby, která nakonec zněla: velezrada.

Proces s „protistátním spikleneckým centrem“ byl pečlivě inscenován podle vzoru procesů ze Sovětského svazu. Režim potřeboval demonstrovat sílu a zastrašit veškeré další antikomunistické snahy. Navíc máloco sjednocuje společnost tak účinně jako jednoznačná identifikace společného nepřítele. Milada Horáková nebyla od začátku vnímána jako vedoucí protistátní skupiny, ale při přípravách procesu bylo rozhodnuto, že v jeho čele stane žena, aby její odsouzení dodávalo celému procesu mnohem dramatičtější efekt.

Během výslechů se snažila co nejvíce taktizovat. Navzdory týrání se nezlomila a z celé skupiny se během soudních jednání nejvíce odchylovala od scénáře, který se je vyšetřovatelé snažili naučit nazpaměť. Tím potvrdila svá dřívější slova: „Mě není snadno prodat. Na mně si ještě mnoho lidí vyláme zuby.“ Dle svědectví jejího advokáta na sebe naopak přijímala co nejvíce viny, aby ulehčila ostatním.

Pečlivě vybráno bylo i publikum tohoto krvavého divadla, svezené z továren, které mělo vytvořit dostatečně nepřátelskou atmosféru. Příbuzní obžalovaných vpuštěni naopak nebyli. A ještě někdo byl v soudní síni přítomen – a sice kamery, aby byla procesu zajištěna dostatečná publicita. Pokud si dobře všimnete, na mnoha záběrech mají členové soudního tribunálu sluneční brýle, protože je oslepovala osvětlovací technika. Obvinění tuto výsadu neměli.

Milada Horáková na vazební fotografii Vykonstruovaný proces s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“, tzv. proces „Milada Horáková a spol.“ (8. června 1950)

Kdy byla Milada odsouzena a popravena?

Zatímco v Československu učitelé nutili školní děti psát rezoluce za nejpřísnější trest, ze zahraničí přišla řada žádostí o milost, mezi jinými i od Alberta Einsteina. Rozkaz však zněl jasně, Milada Horáková nesměla přežít za žádnou cenu. 8. června 1950 byly vyneseny rozsudky:

JUDr. Milada Horáková – trest smrti

JUDr. Josef Nestával – doživotí

JUDr. Jiří Hejda – doživotí

Františka Zemínová – 20 let

František Přeučil – doživotí

Jan Buchal – trest smrti

Antonie Kleinerová – doživotí

JUDr. Oldřich Pecl – trest smrti

Záviš Kalandra – trest smrti

JUDr. Zdeněk Peška, univerzitní profesor – 25 let

Vojtěch Dundr – 15 let

JUDr. Bedřich Hostička – 28 let

JUDr. Jiří Křížek – 22 let

Odvolání bylo marné, stejně jako žádosti o milost. Za Miladu Horákovou, která o ni nežádala, ji podal její otec a dcera Jana. 27. června 1950 přišel den popravy. Záviš Kalandra zemřel jako první. Jeho poprava proběhla mezi 4:36 a 4:40 a smrt byla konstatována ve 4:49. Následoval ho ve 4:52 Oldřich Pecl, který zemřel v 5:04. Poté Jan Buchal v 5:15, umírá v 5:27.

Jako poslední přichází na řadu Milada Horáková. Čekání bylo svébytným druhem mučení pro údajnou hlavu spikleneckého centra. Rozsudek smrti byl podle protokolu proveden mezi 5:32 a 5:38, prohlášena za mrtvou byla v 5:43 ráno. Tělo bylo ohledáno v 6:15 MUDr. Josefem Hamplem, který v ohledacím listu na otázku, zda šlo o vraždu, sebevraždu nebo náhodný úraz, uvedl věcně: „Poprava oběšením, smrt udušením.“ Přestože ve skutečnosti se jednalo o politickou vraždu.

Rehabilitace Milady Horákové a ostatních odsouzených

Antonie Kleinerová, František Přeučil, Josef Nestával a další požádali po svém propuštění v 60. letech o revizi procesu. Ale až v době pražského jara v roce 1968 byl rozsudek z 8. června 1950 zrušen a vrácen k došetření u Městského soudu, v průběhu normalizace pak byla věc odložena. Až 29. 6. 1990 rozhodla generální prokuratura, že „nebylo u žádného z obviněných zjištěno, že by spáchali trestné činy, pro které byli uznáni vinnými“, rozsudky zrušila a zastavila stíhání. Tentýž rok byla třída Obránců mírů přejmenována na ulici Milady Horákové, kde je dnes k vidění také majestátní murál. Předčasná smrt přinesla Miladě Horákové nesmrtelnost.

Symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů na Vyšehradě. Pietní shromáždění k uctění památky Milady Horákové před věznicí Pankrác. Pražské Strossmayerovo náměstí zdobí tvář Milady Horákové.

Nenávist až za hrob

Miladiny dopisy byly celá desetiletí zadržovány a ani ostatky nebyly po kremaci vráceny rodině, aby jejich uložení nebylo příležitostí k politické manifestaci. Dokonce i dům v Praze na Smíchově, ve kterém Horákovi žili, byl úředně „přesunut“ na jinou ulici, než kde skutečně stojí. Výstižně to shrnula její sestra Věra Tůmová v roce 1989 v dopise ministryni spravedlnosti Dagmar Burešové: „Nenávist a bezcitnost tehdejších vládců zasahovala i za její hrob.“ A nejen tehdejších vládců...

Připomínka její oběti je kamenem sváru mezi politiky dodnes.

Navzdory zavilé snaze komunistických zaslepenců Milada Horáková v zapomenutí neupadla. Naopak, po listopadu 1989, kdy se téměř ze dne na den vyměnila hodnotící znaménka, se stala symbolem vykonstruovaných totalitních procesů a justičních vražd a ikonou čestného politického boje, statečnosti a vlastenectví. V tomto dešti demokracie rostly pomníky jako houby, vznikaly další a další monografie i filmové zpracování hollywoodských ambicí. Stejně jako životopisný film postrádal hlubší rozměr, i veřejnost opomíjí, že Milada Horáková, byť byla ukována z velmi tvrdé matérie, nebyla jen bronzovou bustou, ale živou bytostí.

