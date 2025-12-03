Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Autor:
  8:45
Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.
Martin Cihlář

Martin Cihlář | foto: Web Martina Cihláře

Martin Cihlář
Martin Cihlář
Martin Cihlář a Leoš Mareš
Martin Cihlář s Leošem Marešem, Patrikem Hezuckým a Lucií Šilhánovou v Ranní...
5 fotografií

Na Evropě 2 působí od roku 2012, podílí se na zvukové produkci rádia, namlouvá reklamy a rubriky. Od roku 2015 má na starosti produkci Ranní show a pořadu 3v1.

Od mládí se věnuje hudbě, vystupoval jako DJ v klubech Techtle Mechtle, Nebe, Phenomen, Óčko Music Club a dalších. Jako komerční DJ hraje na firemních večírcích a svatbách.

Od roku 2007 pracoval v hudební televizi Óčko jako zvukař ve studiu či exteriéru při natáčení pořadů nebo reportáží. V letech 2011-2012 moderoval ranní show na SeeJay radiu. V roce 2012 začal moderovat domácí zápasy HC Slavia Praha (dříve v O2 Aréně, dnes v Edenu).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Tuleň uprchl před kosatkami. Schoval se na lodi

Skupina přátel okolo fotografky Charvet Druckerové se začátkem listopadu vydala na klidnou plavbu u pobřeží Caamanova ostrova v americkém státě Washington. Když zhruba 300 metrů od své lodi spatřili...

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Martin Cihlář

Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.

3. prosince 2025  8:45

Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Komerční sdělení
Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Šperky se vyrábějí z mnoha různorodých materiálů. V posledních letech si mezi nimi vysokou oblibu udržuje i chirurgická ocel. Proč?

3. prosince 2025  8:40

Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě

Do obchodu s alkoholem v americké Virginii vtrhl mýval, který rozbil několik...

Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval severní, který mezi regály napáchal spoušť a pak v opojení usnul na toaletě.

3. prosince 2025  7:10

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Roztomilé liščí mládě si samo hraje s míčkem na kopečku

Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát...

3. prosince 2025

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve spolupráci
Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

3. prosince 2025

Boris Šťastný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Boris Šťastný (Motoristé...

Lékař a podnikatel Boris Šťastný se díky úspěchu ve volbách po dvanáctileté pauze vrátil do Poslanecké sněmovny. Stihl mezitím změnit barvy a jako kandidát Motoristů se uchází o nově zřizované...

2. prosince 2025  17:18

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Papír, který dává smysl. Česká tiskárna POINT CZ tiskne s certifikací FSC a ukazuje, že ekologie a kvalita jdou ruku v ruce

Komerční sdělení
Certifikace FSC dokládá, že papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů...

I papír má svůj příběh. Zatímco spotřebitelé čím dál víc zvažují, odkud pochází jejich potraviny nebo oblečení, u papírových výrobků si to uvědomuje málokdo. Přitom právě obal nebo katalog bývá...

2. prosince 2025  13:19

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

2. prosince 2025  13:09

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Český lev 2026

Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev

Členové České filmové a televizní akademie od 1. prosince hlasují o nominacích na ceny Český lev. Akademici z letošní produkce hodnotí 94 snímků. Nominace vyhlásí 19. ledna v přímém přenosu České...

2. prosince 2025  9:33

Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Na tomto snímku je supernova Cassiopeia A, rozpínající se koule hmoty a energie...

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.