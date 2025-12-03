Na Evropě 2 působí od roku 2012, podílí se na zvukové produkci rádia, namlouvá reklamy a rubriky. Od roku 2015 má na starosti produkci Ranní show a pořadu 3v1.
Od mládí se věnuje hudbě, vystupoval jako DJ v klubech Techtle Mechtle, Nebe, Phenomen, Óčko Music Club a dalších. Jako komerční DJ hraje na firemních večírcích a svatbách.
Od roku 2007 pracoval v hudební televizi Óčko jako zvukař ve studiu či exteriéru při natáčení pořadů nebo reportáží. V letech 2011-2012 moderoval ranní show na SeeJay radiu. V roce 2012 začal moderovat domácí zápasy HC Slavia Praha (dříve v O2 Aréně, dnes v Edenu).