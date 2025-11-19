Pod nevinně znějícím pseudonymem Mia se skrývá Věra Kirchnerová, vrchní komisařka české policie. Ve své profesní dráze se zabývá závažnou kriminalitou páchanou na dětech. Každý den je v práci pod obrovským tlakem a jedná s psychopaty, kteří se ničeho neštítí. Právě ten nejnebezpečnější typ zločinců si zvolila jako svou herní postavu. Tedy takovou milou a usměvavou bytost, do které by nikdo nic špatného neřekl.
Diváci jsou v šoku a Věřin cíl, se kterým do hry vstupovala, jí vyšel – přála si ukázat lidem, jak snadné je manipulovat s ostatními, nejen s dětmi, ale i dospělými.
Sám hradní pán Vojtěch Kotek v rozhovorech často analyzoval její strategické tahy a vnímal ji jako dominující hráčku série.
Ledová komisařka, sluníčková jogínka, největší lhářka. Kdo je Mia ze Zrádců 2
Styl hry? Promyšlená manipulace
Mia vstoupila do hry rovnou v roli zrádkyně. Její herní styl je popisován jako chladný, pečlivě kalkulovaný a založený na využití profesionálních dovedností, jako je výslech, psychologie a pozorování neverbálních signálů. Na hradě využívá svou schopnost rozeznávat lži a vnímat nesrovnalosti. Je tak pro věrné, ale i nepohodlné zrádce mimořádně nebezpečná.
Diváky poprvé šokovala v páté epizodě, když sama označila za zrádce svého spoluhráče Patrika. Ten byl tak v šoku, že mu nohy podrazila jeho parťačka, že se u kulatého stolu vůbec nedokázal bránit. A i když Miu označil za zrádce, aby dal ostatním nápovědu, nikdo ho nebral vážně.
Další tahy přišly vzápětí. V sedmé epizodě nejprve naverbovala Marka, kterého vzápětí využila jako obětního beránka a nechala ho ostatními vykázat do vyhnanství v domnění, že právě on byl prapůvodní zrádce. A v dalším díle naverbovala svou nejbližší – Danielu Brzobohatou, které do očí tvrdila, že byla naverbovaná.
Mia s Danielou rozjely „temnou hru“, ale přestože se zdálo, že komisařka Věra tentokrát bude týmový parťák, obětovala i Danielu. V předposledním díle Mia proti Daniele hlasovala, aby ze sebe smyla veškeré podezření a zůstala jako jediná zrádkyně ve hře o milion korun.
Zrádkyně uniká spravedlnosti
Kdo je ve finále?
policistka Mia – zrádkyně
Mia prokázala neuvěřitelnou odolnost, když ustála i vyhrocené konfrontace. Její klidný projev přesvědčil nejednoho hráče o její nevinnosti. Obelstila dokonce i zkušenou kriminalistku Jiřinu Hofmanovou, alias paní Kateřinu. Ta svou dosud neprozrazenou kolegyni zaskočila poznámkou: „Ty máš velice dobře kladený otázky. Velice pěkně se ptáš. Doopravdy.“
Věrní mají poslední šanci odhalit zrádkyni ve finále. Podaří se jim to? Nebo i letošní sérii vyhraje původní zrádkyně? Poučení zní: Nepodceňujte blondýnky.