Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Ivana Vaňkátová
  17:49
Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně však se probojovala až do finále. Kdo to ve skutečnosti je a jakou má šanci vyhrát?
Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu. | foto: FTV Prima

Mia se narodila pro roli zrádce.
Mia ve speciálním rozhovoru na YouTube Vojty Kotka.
Mia Kirchnerová jako policistka
Věra Kirchnerová jako zrádkyně Mia v reality show Zrádci 2
13 fotografií

Pod nevinně znějícím pseudonymem Mia se skrývá Věra Kirchnerová, vrchní komisařka české policie. Ve své profesní dráze se zabývá závažnou kriminalitou páchanou na dětech. Každý den je v práci pod obrovským tlakem a jedná s psychopaty, kteří se ničeho neštítí. Právě ten nejnebezpečnější typ zločinců si zvolila jako svou herní postavu. Tedy takovou milou a usměvavou bytost, do které by nikdo nic špatného neřekl.

Diváci jsou v šoku a Věřin cíl, se kterým do hry vstupovala, jí vyšel – přála si ukázat lidem, jak snadné je manipulovat s ostatními, nejen s dětmi, ale i dospělými.

Sám hradní pán Vojtěch Kotek v rozhovorech často analyzoval její strategické tahy a vnímal ji jako dominující hráčku série.

Ledová komisařka, sluníčková jogínka, největší lhářka. Kdo je Mia ze Zrádců 2

Styl hry? Promyšlená manipulace

Mia vstoupila do hry rovnou v roli zrádkyně. Její herní styl je popisován jako chladný, pečlivě kalkulovaný a založený na využití profesionálních dovedností, jako je výslech, psychologie a pozorování neverbálních signálů. Na hradě využívá svou schopnost rozeznávat lži a vnímat nesrovnalosti. Je tak pro věrné, ale i nepohodlné zrádce mimořádně nebezpečná.

Diváky poprvé šokovala v páté epizodě, když sama označila za zrádce svého spoluhráče Patrika. Ten byl tak v šoku, že mu nohy podrazila jeho parťačka, že se u kulatého stolu vůbec nedokázal bránit. A i když Miu označil za zrádce, aby dal ostatním nápovědu, nikdo ho nebral vážně.

Mia naverbovala Danielu, ta okamžitě popravila Čestmíra.
Věra Kirchnerová jako zrádkyně Mia v reality show Zrádci 2

Další tahy přišly vzápětí. V sedmé epizodě nejprve naverbovala Marka, kterého vzápětí využila jako obětního beránka a nechala ho ostatními vykázat do vyhnanství v domnění, že právě on byl prapůvodní zrádce. A v dalším díle naverbovala svou nejbližší – Danielu Brzobohatou, které do očí tvrdila, že byla naverbovaná.

Mia s Danielou rozjely „temnou hru“, ale přestože se zdálo, že komisařka Věra tentokrát bude týmový parťák, obětovala i Danielu. V předposledním díle Mia proti Daniele hlasovala, aby ze sebe smyla veškeré podezření a zůstala jako jediná zrádkyně ve hře o milion korun.

Na tohle všichni čekali. Co řekla Daniela Brzobohatá na pravdu o zrádkyni Mie?

Zrádkyně uniká spravedlnosti

Kdo je ve finále?

policistka Mia – zrádkyně
policistka Kateřina – věrná
právnička Anička – věrná
modelka Veronika – věrná
hudebník Marcell – věrný

Mia prokázala neuvěřitelnou odolnost, když ustála i vyhrocené konfrontace. Její klidný projev přesvědčil nejednoho hráče o její nevinnosti. Obelstila dokonce i zkušenou kriminalistku Jiřinu Hofmanovou, alias paní Kateřinu. Ta svou dosud neprozrazenou kolegyni zaskočila poznámkou: „Ty máš velice dobře kladený otázky. Velice pěkně se ptáš. Doopravdy.“

Věrní mají poslední šanci odhalit zrádkyni ve finále. Podaří se jim to? Nebo i letošní sérii vyhraje původní zrádkyně? Poučení zní: Nepodceňujte blondýnky.

Sametová revoluce 1989

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské...

14. listopadu 2025  10:53

