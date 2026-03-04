Jiří Markovič: legendární vyšetřovatel, který dopadl Hojera i Straku

Jiří Markovič byl vyšetřovatelem nejtěžších násilných zločinů. Proslavil se několika velkými případy zejména v 70. a 80. letech 20. století. Dopadl například sériové vrahy Ladislava Hojera nebo Jiřího Straku, přezdívaného spartakiádní vrah. Oba tyto případy se staly námětem televizních kriminálních minisériií.
Případ spartakiádního vraha patřil mezi kauzy, které Markovičovi udělaly jméno.
Kariéra Jiřího Markoviče

Jiří Markovič (1942-2022) pocházel ze Zlatých hor na Jesenicku a tam také nastoupil k policii. Bylo to ještě za totality, v roce 1964. O dva roky později se dostal do Prahy. Zprvu se věnoval práci na obvodě, kde podle svých pozdějších slov řešil hlavně pracovní úrazy a zanedbání povinné výživy. Později byl přeřazen na násilnou trestnou činnost.

Členem kriminální služby vyšetřování hlavního města Prahy se stal v roce 1977. Od roku 1986 působil jako šéf pražské mordparty, jak se neformálně označuje skupina nebo útvar pro vyšetřování nejvážnějších násilných činů.

Vraždu v Prokopském údolí objasnil po letech

První případ vraždy, k jehož vyřešení výrazně pomohl, se odehrál v roce 1968. Byla to vražda hned dvojnásobná – neznámý pachatel zastřelil dvě 13leté dívky v Prokopském údolí.

K Markovičovi se tento případ, jako stále nedořešený, dostal až po letech. Dokázal si spojit výpovědi tehdejších svědků, najít nové a rozbít dosavadní nesprávnou časovou osu, na které skutečnému pachateli zajistilo zdánlivou nevinnost křivé alibi. Až v roce 1980 byl vrah František Zenker odsouzen k 25 letům vězení. V té době byl už Markovič dostatečně proslulým vyšetřovatelem.

Záhada mrtvých dívek v Prokopském údolí. Vrah unikal přes 12 let

Sérioví vrahové Hojer a Straka

Jedním z obávaných sériových vrahů, které Markovič dopadl, byl Ladislav Hojer. Sadistický vrah žen s kanibalistickými rysy mezi lety 1978 a 1981 zabil pět žen. Další ženu se zabít pokusil, ale unikla mu. Kriminalisté ho podezírali ještě z dalších dvou násilných skutků, ale ty nepřiznal a nepodařilo se mu je dokázat. Za své zločiny dostal trest smrti.

Případu Hojera a pátrání po něm se věnuje 6dílný seriál Metoda Markovič: Hojer z produkce TV Nova. Markoviče v něm hraje Petr Lněnička, vraha Petr Uhlík. Seriál byl velmi dobře přijat kritikou i diváky a následně vznikla druhá série, věnovaná spartakiádnímu vrahovi s názvem Metoda Markovič: Straka.

Metoda Markovič a osobnost vyšetřovatele

Obě tyto kriminální série ukazují Markoviče nejen jako vyšetřovatele, ale také jako manžela, otce a zejména člověka s velmi přívětivým chování vůči všem bez rozdílu. Tato lidskost umožnila, že mu i otrlí pachatelé důvěřovali, vážili si ho a řekli mu i to, co by jiným neprozradili.

Případ Tekverk a přátelství s vrahem

Za zmínku stojí i jeho přátelství – nebo aspoň pracovní vztah, jak to sám nazýval – s odsouzeným vrahem Vladimírem Tekverkem. Tento letecký inženýr s vysokým IQ a zdánlivě spořádaný manžel se roky pral se svou sadistickou deviací. Když ji neovládl, dopustil se vraždy, k níž se ihned přišel přiznat.

Na rozdíl od obhájce, který mu doporučoval vykreslit jeho vztah k náhodné oběti jako románek a následné vydírání, mu Markovič poradil otevřeně promluvit o svých vnitřních démonech. Markovičovi to umožnilo ojedinělý vhled do duše sadisty a jeho vnitřního boje se sebou samým.

Manželka a děti Jiřího Markoviče

Jiří Markovič poznal svou budoucí manželku Evu na svatbě kamaráda v pražských Vršovicích. Našli v sobě zalíbení a čerství novomanželé, když to zjistili, tak jim prý domluvili rande.

Eva Markovičová pracovala celý život v zahraničním obchodě, nejprve ve státním podniku Ferromet, později po roce 1989 v soukromé firmě.

Jiří a Eva Markovičovi spolu vydrželi celý život. Postupně se jim narodily dvě děti, dcera Monika a syn Jiří.

Tekverk byl díky tomu odsouzen „jen“ na 25 let. V socialistickém Československu v té době existoval i trest smrti, kterému tak unikl. Nakonec ho pustili po 18 letech a jeho první kroky vedly za Markovičem – předal mu obraz, který mu namaloval ve vězení.

Další Markovičovy případy

Mezi významné případy Jiřího Markoviče patřilo i dopadení Jana Tvrdíka, který zabil svou tchyni a přizabil vlastní děti, aby se pomstil manželce. Ze smrti starší ženy usvědčil Antonína Vorla, velmi necitelného pachatele, který sváděl vinu na svého kumpána a po vyslechnutí rozsudku smrti ho museli esenbáci držet, protože se chtěl vrhnout na soudce.

Markovič vyřešil i komplikovaný případ vraždy kuchaře od Dvou koček a předal spravedlnosti i dalšího vraha Zdeňka Vocáska. Tento poslední zmíněný pachatel měl skončit na popravišti, v jeho prospěch ale zasáhla sametová revoluce a společenské změny s ní související: na poslední chvíli mu trest zrušili a stal se tak prvním člověkem v Československu, kterému byla poprava změněna na doživotí.

Markovič v knihách a seriálech

Jiří Markovič se stal spoluautorem dvou knih: Lovec přízraků, někdy uváděné i jako Markovič: Lovec přízraků. Vraždy, které šokovaly republiku. Pod knihou je podepsán i autor kriminálních románů Viktorín Šulc a vyšla v mnoha vydáních. Druhou a o něco méně známou je monografie uváděná většinou jako Kriminalista, celým názvem Kriminalista Jiří Markovič. Legenda pražské mordparty deviantům na stopě, pod níž je podepsán s Markovičem Petr Šámal, spisovatel a fotograf, který se zaměřuje na literaturu faktu.

Na zmíněných kriminálních sériích se Markovič přímo nepodílel, vznik první ale sledoval a s představitelem své osoby Petrem Lněničkou se několikrát bavil.

Zemřel ještě před kompletním dokončením první série o vrahu Hojerovi, 20. října 2022. V důchodu byl od konce roku 1999. Celý život prožil s manželkou Evou, kterou ztvárnila Sarah Haváčová. Markovičovi spolu vychovali dvě děti, dceru Moniku a syna Jiřího.

Jiří Markovič: legendární vyšetřovatel, který dopadl Hojera i Straku

