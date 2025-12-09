Bianca studovala střední školy v Dánsku a Německu. V devatenácti letech se přestěhovala do Los Angeles, kde studovala filmovou školu. Bydlela hned vedle stand-upového klubu, což ji přivedlo na první open mic. „Opila jsem se, abych neměla trému. Bylo to příšerný. Tak strašný, že už to horší být ani nemůže, tak jsem to zkusila znovu,“ popsala v Show Jana Krause.
Od té doby na sobě intenzivně pracovala. Vystupovala každý den, někdy i dvakrát za večer. Z pokusu se stala vášeň a z vášně profese. „Myslím, že je blbé, když si člověk zvykne jen na tleskání. Snažím se mít nové myšlenky a nové vtipy a ne vždycky to vychází. Ale průsery jsou absolutní součástí stand-upu. Z toho člověk vychází a roste,“ řekla v rozhovoru pro DVTV.
V roce 2020 ji Tribeca Film Festival zařadil mezi dvacítku nejslibnějších mladých tvůrců. V roce 2023 pak Bianca vystoupila v nejsledovanější americké late-night show The Late Show se Stephenem Colbertem.
V jejím úvodu s nadsázkou řekla: „Pocházím z České republiky. A když to lidem řeknu, jsou většinou šokovaní. A já taky, když jsem se narodila v nejbělejší části této planety. Česká republika je ve východní Evropě, pro ty z vás, kdo chodili do veřejných škol. Je to velmi krásná, velmi rasistická země. Pokud jste nikdy nebyli v Evropě, představte si Idaho.“
Právě její rodná země, ale také dětství, rodinné vztahy nebo globalizace patří k častým tématům jejích stand-upů. S rostoucími zkušenostmi se však jejich škála neustále rozšiřuje. Cristovao vnímá komedii i jako formu terapie. „Trauma plus čas se rovná komedie,“ řekla v rozhovoru pro DVTV.
Bianca je jedním ze čtyř sourozenců slavného zpěváka Bena Cristovao. Je ale jediná, s kým má Ben společného i angolského tatínka. „Maminka je z Čech, tatínek z Afriky a oba se od sebe hodně naučili. Tatínek se kvůli mamince naučil česky a maminka se od tatínka naučila, že se má černochům vyhýbat,“ vtipkovala v Show Jana Krause.
Maminka prý byla poměrně přísná a přála si, aby Ben i Bianca studovali něco praktického. „Třeba plavat mě naučila tak, že mě hodila do vody. A o rasismu mě naučila tak, že mě vychovávala v Česku. Ale poslední dobou je jemnější, začala dělat divné věci, třeba mě objímat. Škoda, že to neudělala dřív, možná bych se pak nemusela živit tímto,“ žertovala na pódiu.